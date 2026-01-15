¾Ã¤¨¤¿¡ÖËâ¤Î¡ö¸òº¹ÅÀ¡×¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡© ¹ñÆ»6¹æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¿å¸Í¤Î¡ÈÂç´Ä¾õÀþ¡É À°È÷¸ú²Ì¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
Ëâ¤Î¡Ö¡ö¸òº¹ÅÀ¡×¤¬¾ÃÌÇ¡ª
¡¡2026Ç¯1·î9Æü¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¿å¸ÍÅÚÌÚ»öÌ³½ê¤Ï2025Ç¯¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿ÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡ÖÃæÂçÌîÃæ²ÏÆâÀþ¡Ê¤Ê¤«¤ª¤ª¤Î¤Ê¤«¤¬¤Á¡Ë¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¼òÌç¹©¶è¤Î»ö¶È¸ú²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ð¥¤¥Ñ¥¹±ä¿¤Ç¥¹¥Ã¥¥êÊÑ²½¡ª¡Û¤³¤ì¤¬µì¡Ö¡ö¸òº¹ÅÀ¡×¤Ç¤¹¡ÊÃÏ¿Þ¡¦¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡ÃæÂçÌîÃæ²ÏÆâÀþ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¿å¸Í±Ø¤ÎÆîÂ¦¤Î»Ô³¹ÃÏ¤òÅìÀ¾¤Ë²£ÃÇ¤¹¤ë·Á¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁí±äÄ¹16km¤Î4¼ÖÀþÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£2022Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌó2.5km¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2025Ç¯2·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÅì¤Ø200m±ä¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¹ñÆ»6¹æ¤ò±Û¤¨¤¿Àè¤Î»ÔÆ»¤Þ¤ÇÄÌ¹Ô²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿±ä¿¶è´Ö¤È¹ñÆ»6¹æ¤¬¸ò¤ï¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¸òº¹ÅÀ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆ»6¹æ¤È¤Î¸òÅÀ¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤é¤¢¤ë¡Ö¼òÌçÏ»º¹Ï©¡×¸òº¹ÅÀ¤¬°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼òÌçÏ»º¹Ï©¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆ»6¹æ¤Ë2¤Ä¤Î¸©Æ»¤¬¸ò¤ï¤ë¡Ö¡ö¡×¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÄÌ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÊ£»¨¤µ¤«¤é¡¢ËýÀÅª¤Ê½ÂÂÚ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¿·¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¶è´Ö¤Î³«ÄÌ¤ËÈ¼¤¤¡¢¼òÌçÏ»º¹Ï©¤Ë¸ò¤ï¤ë¸©Æ»¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö²¼ÆþÌî¿å¸ÍÀþ¡×¤Ï¡¢Î¾Â¦¤Ç¼ÖÎ¾¤ÎÄÌ¤êÈ´¤±¤¬ÉÔ²Ä¤Ë¡ÊÊâ¹Ô¼Ô¡¦¼«Å¾¼ÖÅù¤Ï²Ä¡Ë¡£½¾Íè¤Î¥ë¡¼¥È¤Ï¥Ð¥¤¥Ñ¥¹·ÐÍ³¤ËÅ¾´¹¤È¤Ê¤ê¡¢¼òÌçÏ»º¹Ï©¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¡È»Íº¹Ï©¡É¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿å¸ÍÅÚÌÚ»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹±ä¿¤È¸òº¹ÅÀ¤ÎÄÌ¹ÔÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸òÄÌ¤Îº®»¨¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢¶ÛµÞÍ¢Á÷Æ»Ï©¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢²¼ÆþÌî¿å¸ÍÀþÂ¦¤Î¼ÖÎ¾ÄÌ¹Ô¤ò¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ø°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ³ØÏ©¤Î°ÂÁ´À¤â¸þ¾å¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ªÃæÂçÌîÃæ²ÏÆâÀþ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¿å¸Í¡¦¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¡¦Æá²Ñ¤Î3»Ô¤ò¤°¤ë¤ê¤È°ì¼þ¤¹¤ë¡Ö¿å¸Í¾¡ÅÄ´Ä¾õÆ»Ï©¡×¤Î°ìÉô¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ä¾õÆ»Ï©¤Ï2026Ç¯1·î¸½ºß¡¢ÆÃ¤Ë¿å¸Í»ÔÆâ¤ÇºÙÀÚ¤ì¤Ë³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£Á´ÂÎÁü¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÅöÊ¬Àè¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£