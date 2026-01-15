¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ç¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î½è·º¤Ê¤¤¡×
¡ÊCNN¡Ë¥¤¥é¥óÅö¶É¤¬¹´Â«¤·¤¿È¿ÂÎÀ©¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ò½è·º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢¡Ö½è·º¤Î·×²è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÌÀ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¤Ç»¦³²¤Ï»ß¤Þ¤ê¡¢½è·º¤Î·×²è¤â¤Ê¤¤¤È¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ðÊó¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¤¥é¥óÂ¦¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¸»¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¤¥é¥óÅö¶É¤¬¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥ë¥¿¥Ë»á¡Ê26¡Ë¤Î½è·º¤ò14Æü¤Ë¹Ô¤¦¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¥½¥ë¥¿¥Ë»á¤Î²ÈÂ²¤äÊÆ¹ñËÉ¾Ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÂ²¤¬CNN¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥ë¥¿¥Ë»á¤Ï8Æü¤Ë»äÉþ·Ù´±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¿Í¸¢³èÆ°²ÈÄÌ¿®¡ÊHRANA¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤ÇºòÇ¯12·î¤Ë¥Ç¥âÃÆ°µ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2400¿Í¤Î¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¹´Â«¼Ô¤Î½è·º¤Î·×²è¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤â¤·¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢»ä¤¬Èó¾ï¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¤¥é¥óÅö¶É¤¬¹´Â«¤·¤¿¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ò½è·º¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î·üÇ°¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬·³»ö¹ÔÆ°¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐ¥¤¥é¥óÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤Î¤È¤³¤í¹³µÄ¼Ô¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£13Æü¤Ë¤Ï¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö»Ù±ç¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï½è·º¤·¤Ê¤¤¤è¤¦·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£