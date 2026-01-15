¸Ä¿ÍÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡© ¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª
¸øÅªÇ¯¶â¤Î¸½¼Â¤ò¿ô»ú¤Ç¸«¤ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2024Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥³ー¥¹¤Ë±þ¤¸¤¿Ç¯¶â¤ÎµëÉÕ¿å½à¤Î¼¨¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¥â¥Ç¥ëÇ¯¶â¡Ê²ñ¼Ò°÷¤È¤½¤ÎÈïÉÞÍÜÇÛ¶ö¼Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï·¸å¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤Ï·îÌó23Ëü±ß¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡Ü¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Î²È·×Ä´ºº2024Ç¯(ÎáÏÂ6Ç¯)¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÇÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤ÎÊ¿¶Ñ»Ù½Ð¤Ï·îÌó26Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ëè·îÌó3Ëü±ß¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÎáÏÂ6Ç¯´Ê°×À¸Ì¿É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ¤¬Ìó81ºÐ¡¢½÷À¤¬Ìó87ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤«¤é20Ç¯Ä¶¤ÎÏ·¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÉÔÂ³Û¤Ï700Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡©
¸Ä¿ÍÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢¹ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸øÅªÇ¯¶â¡Ê¹ñÌ±Ç¯¶â¡¦¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤Î°Õ»×¤ÇÇ¤°Õ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢Ï·¸å¤Î»ñ¶â½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦»äÅªÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¡¢Ì±´Ö¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡ÖiDeCo¡Ê¸Ä¿Í·¿³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¡Ë¡×¤â¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë´ü´Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ3¤Ä¤Î¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¸Ä¿ÍÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
°Ê²¼¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£¶¯À©Åª¤ËÃù¤á¤é¤ì¤ë
¡ÖÍ¾¤Ã¤¿¤éÃù¶â¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Â³¤¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤Ï¼«Æ°°ú¤Íî¤È¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃùÃß¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£
¢£ÀÇÀ©Í¥¶ø¤¬¤¢¤ë
°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¡Ê¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¡Ë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÙÊ§¤Ã¤¿¶â³Û¤Î°ìÉô¤¬½êÆÀ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£Ï·¸å»ñ¶â¤ò»È¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤
Ç¯¶â·Á¼°¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤ò°ìµ¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
¼¡¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¼å¤¤
¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄê³Û¥¿¥¤¥×¡×¤È¡ÖÊÑ³Û¥¿¥¤¥×¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Äê³Û¥¿¥¤¥×¡§¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤¬²ÃÆþ»þ¤Ë¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸±
¡¦ÊÑ³Û¥¿¥¤¥×¡§Ê§¤¤¹þ¤ó¤ÀÊÝ¸±ÎÁ¤Ç¼ç¤ËÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤Ç±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦ÊÝ¸±
ÆÃ¤Ë¡¢±ß·ú¤Æ¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤ÎÄê³Û¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¼å¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬Áá¤±¤ì¤Ð¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â¤Î¼Â¼ÁÅª²ÁÃÍ¤ÏÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÊÑ³Û¥¿¥¤¥×¤Ï±¿ÍÑ¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤â¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£±¿ÍÑ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²òÌóÊÖÌá¶â¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁÁí³Û¤ò²¼²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
ÅÓÃæ²òÌó¤¹¤ë¤È¡¢Ê§¤Ã¤¿ÊÝ¸±ÎÁÁí³Û¤è¤ê²òÌóÊÖÌá¶â¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²ÃÆþ¤«¤éÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç²òÌó¤¹¤ë¤È¡¢²òÌó¹µ½ü¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢²òÌóÊÖÌá¶â¤¬¤´¤¯¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²òÌó¹µ½ü¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï·ÀÌó¤«¤é10Ç¯°ÊÆâ¤Ë²òÌó¤¹¤ë¤ÈÈ¯À¸¤¹¤ë²òÌó¼ê¿ôÎÁ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£»ñ¶â¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬Äã¤¤
¡Ö¶µ°éÈñ¤Ë²ó¤·¤¿¤¤¡×¡Ö½»Âð¹ØÆþ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï°ú¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¸Ä¿ÍÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í
¸Ä¿ÍÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¤ÎÅÚÂæ¡×¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¸ú¤ÊÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤Ï¼å¤¤¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Ãù¶â¤¬¶ì¼ê
¡¦Ï·¸å»ñ¶â¤ò³Î¼Â¤Ë³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤
¡¦Â¿¾¯¤ÎÍø²ó¤ê¤è¤ê°Â¿´´¶¤ò½Å»ë
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»ñ»º¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¿Í¤ÏiDeCo¤äNISA¡¢¡Ö½ÀÆð¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¡×¿Í¤Ï°ú¤½Ð¤·À©¸Â¤Î¾¯¤Ê¤¤NISA¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
20Âå¡¢30Âå¤È¤¤¤Ã¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ï¡Ö»þ´Ö¡×¤Ç¤¹¡£·î1Ëü±ß¤Ç¤â¡¢30Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ì¤Ð¸µËÜ360Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢±¿ÍÑ¼¡Âè¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Î»ñ»º¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤ò¤½¤ìÃ±ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢iDeCo¤äNISA¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¤É¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤¬ÉÔ°Â¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡Ö»ñ»º·ÁÀ®¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢¾Íè¤Î°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
