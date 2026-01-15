¥Ü¥ê¥å¡¼¥àºÝÎ©¤Ä¸«²¼¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ªApinkËö¤Ã»Ò¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤¬¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯½é½µ¡×¤òÊó¹ð¡ÚPHOTO¡Û
Apink¤Î¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯³èÆ°¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¤Ê¤ªÁ´À¹´ü¤ò»×¤ï¤»¤ëÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤Ï1·î12Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯½é½µ¤Þ¤È¤á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢³èÆ°Ãæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¤ä¤ä¹â¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó¤¬´é¤ò¾¯¤·¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤«¤é¶»¸µ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¼«Á³¤Ë¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¡È¸«²¼¤í¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Çò¤Î¥¯¥í¥Ã¥×¥É¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Ê¢¶Ú¤È¡È¥¢¥ê¤Î¹ø¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¤¯¤Ó¤ì¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Ä¤Ä¡¢¾åÈ¾¿È¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÚÔú¤Ê¸ª¼þ¤ê¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ÇÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥ó¥¸¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡È¥®¥ã¥Ã¥×ËþºÜ¡É¤Î¼«»£¤ê¤À¡£´é¤ËÇá¡Ê¤¹¤¹¡Ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤±¡¢¤Õ¤¯¤ì¤ÃÌÌ¤ò¤·¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢¾þ¤é¤ºµ¤¤µ¤¯¤Ç¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
Ë»¤·¤¤¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤Ë»£¤é¤ì¤¿¸½¾ì¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2011Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Apink¤Ï¡¢1·î5Æü¤Ë11ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRE¡§LOVE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØLove Me More¡Ù¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤â¤Ê¤ª¿ê¤¨¤ÌÂ¸ºß´¶¤È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¡ÈÄ¹¼÷¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÄìÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥ª¡¦¥Ï¥è¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯7·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£2011Ç¯4·î¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Apink¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃ´Åö¤Î°ì¿Í¤È¤µ¤ì¤¿¡£2019Ç¯8·î¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOH!¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±éµ»³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥§¥Ö¥É¥é¥Þ¡ØÈà½÷¤òÃµ¤·¤Æ¡Ù¡Ø°¦¡¢»þ´Ö¤ËÎ±¤Þ¤ë¡Ù¡ØÎø°¦»ÏÈ¯¡ÊÅÀ¡Ë¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¸¶Âê¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹169cm¡£