2026¥¢¥à¡¼¥ëŽ¥¥Ç¥åŽ¥¥·¥ç¥³¥é³«ºÅ/½éÅÐ¾ì¤ÎÌó20¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´Þ¤à¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÌó150¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸·ë¡Ú¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡Û
¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ï¡¢1·î16Æü¡Á2·î14Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óºÅ»ö¡Ø¥¢¥à¡¼¥ëŽ¥¥Ç¥åŽ¥¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ö¥É¥ê¡¼¥à(Ì´)¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Æ´¤ì¤Î¥·¥§¥Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¡ÈÌ´¡É¤òÆÏ¤±¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Á°²ó¼ÂÀÓ¤ÏÇä¾å49²¯±ß°Ê¾å¡¢Íè¾ìµÒ¿ô90Ëü¿Í°Ê¾å¤È²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡£2026Ç¯¤ÏÅ¸³«ÌÌÀÑ¤ò³ÈÂç¤·¡¢²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ëÌó180¼ï¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï10³¬¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢9¡Á3³¬¤ª¤è¤ÓÃÏ²¼1³¬¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È²ñ¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¡¼¥É¥á¥¾¥ó²¬ºêÅ¹(1·î21Æü¡Á2·î14Æü)¤Ç¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£
½ÐÅ¹¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¤ÏÌó150¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ÈÎÇä¼ïÎà¿ô¤ÏÌó2,700¼ïÎà¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£²ó½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É(°ìÉô)¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢¡¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥â¥ê ¥è¥·¥À
¡ØÀ¤³¦¤¬Âº·É¤¹¤ëÆüËÜ¿Í100¡Ù(2023Ç¯ Newsweek»æ)¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿µÈÅÄ¼é½¨»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ÎÇ®¤¤¸ò¾Ä¤ò·Ð¤Æ½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥³¥é¡ß´»µÌ¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¥Ñ¥ê¤Î¹©Ë¼¤«¤é¶õÍ¢¤¹¤ë¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Ž¥¥³¥Õ¥ì ¥°¥ë¥Þ¥ó ¥¢¥°¥ê¥å¥à(6¸ÄÆþ)4,501±ß
ÆîÊ©»º¥ì¥â¥ó¤È¥Ð¥Ë¥é¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¥³¥é¤ä¡¢¥«¥Ì¥ì¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¿·ºî´Þ¤à6¼ï¤Î¥¢¥½¡¼¥È¡£
Ž¥¥³¥Õ¥ì ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§(5¸ÄÆþ)2,801±ß ¢¨Àè¹ÔÈÎÇä
¥Ñ¥ê¤Ç¡ÈºÇ¹â¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§3Áª¡É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÀäÉÊ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤È¡¢¥¢¥à¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¿·ºî¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¥«¥«¥ª¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£
¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥â¥ê ¥è¥·¥À¢¡¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥¿¥¤¥¹¥± ¥¨¥ó¥É¥¦
¹ñÆâ³°¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä±óÆ£ÂÙ²ð»á¤¬Î¨¤¤¤ë¿Íµ¤Å¹¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂ¨´°Çä¤·¤¿¡¢¥Ý¥³¥Ý¥³¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¿·ºî¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Ž¥¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥×¥é¥ê¥Í ¥È¥ó¥«¥¥ã¥é¥á¥ë(1Ëç)2,651±ß
¥Ó¥¿¡¼¥·¥ç¥³¥é¡ß¥È¥ó¥«Æ¦¡ß¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ú¡¼¥¹¥È¡ß¥Ø¡¼¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥×¥é¥ê¥Í¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò1Ëç¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
Ž¥¥¯¥Ã¥¡¼´Ì ¥¢¥à¡¼¥ëŽ¥¥Ç¥åŽ¥¥·¥ç¥³¥é 3,901±ß ¢¨¥¢¥à¡¼¥ë¸ÂÄê
ÄêÈÖ¿Íµ¤¤È¿·ºî2¼ï¤¬Æþ¤Ã¤¿¸ÂÄê¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡£
¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥¿¥¤¥¹¥± ¥¨¥ó¥É¥¦¢¡¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥¢¥¹¥Ê
¥â¥Ç¥ë¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î·ÐÎò¤ò¤â¤Ä¥¢¥¹¥ÊŽ¥¥Õ¥§¥ì¥é»á¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ü¥ë¥É¡¼»º¥ï¥¤¥ó¤ÎÅÃ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¤Î¸ÂÄê¥¢¥½¡¼¥È¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Ž¥¥ï¥¤¥ó¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¢¥½¡¼¥È(4¸ÄÆþ)2,981±ß ¢¨¥¢¥à¡¼¥ë¸ÂÄê
¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤Î¥«¥«¥ª¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¹á¤ê¤¬ÀäÌ¯¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ê¥·¥ç¥³¥é¡£
Ž¥¥Í¥Í(5¸ÄÆþ)6,459±ß
¥×¥é¥ê¥Í¤ä¥¸¥ã¥ó¥É¥¥¡¼¥ä¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥®¥â¡¼¥ô¤Î¥à¡¼¥¹¤ò¤Î¤»¡¢¥À¡¼¥¯¥·¥ç¥³¥é¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥¢¥¹¥Ê¢¡¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥ä¥¹¥· ¥µ¥µ¥
¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÇÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨Ž¥º´¡¹ÌÚÌ÷»á¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀ½Ë¡¤ËÆüËÜ¤Î´¶À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£
Ž¥YS¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É(4¸ÄÆþ)2,592±ß ¢¨¥¢¥à¡¼¥ë¸ÂÄê
¥¢¥à¡¼¥ë¸ÂÄê¤Î2¼ï¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡Ö¥Õ¥ê¥å¥¤ ¥Ç ¥Ü¥ï¡×¡Ö¥¥ã¥é¥á¥ë ¥Ö¡¼¥ë ¥µ¥ì¡×¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¥å¥í¥¹¡¢ËõÃã¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢4¼ï¤Î¥¢¥½¡¼¥È¡£
Ž¥YS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ú¥¥å¥í¥¹¥¯¥Ã¥¡¼¥»¥Ã¥È(9ËçÆþ)2,376±ß
¥·¥Ê¥â¥ó¤ä¥«¥ë¥À¥â¥ó¤¬¹á¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¡Ö¥¹¥Ú¥¥å¥í¥¹¡×¤È2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¡£
¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥ä¥¹¥· ¥µ¥µ¥¢¡¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥á¥¾¥ó ¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç½¤¶È¤òÀÑ¤ß¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òµ¡¤ËÃÏ¸µÀçÂæ¤Ëµ¢¶¿¤·¤¿ÃÓÅÄ°ìµª»á¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
Ž¥¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹ ¥â¥Ê¥«µÍ¹ç¤»(6¸ÄÆþ)2,801±ß ¢¨Àè¹ÔÈÎÇä
ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹ ¥â¥Ê¥«¡×¤Ï¡¢½½¾¡»º¾®Æ¦¤Îñ²¤È¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Ð¥¿¡¼¤ò¶´¤ó¤À²Û»Ò¡£ñ²¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬»Â¿·¤Ê¡Ö¥Á¥ç¥³¥â¥Ê¥«¡×¤Ï¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¸ÂÄêÉÊ¡£
Ž¥¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹ ¥¿¥Þ¥´µÍ¹ç¤»(3¸ÄÆþ)2,361±ß ¢¨Àè¹ÔÈÎÇä
¹õ¥´¥Þ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ú¤¤¤¿¥¿¥Þ¥´·¿¤Î¥Ñ¥¤¡£
¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥á¥¾¥ó ¥·¡¼¥é¥«¥ó¥¹¢¡¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥»¥¤¥¹¥È
ÂíÅçÀ¿»Î»á¤Ë¤è¤ë¡¢Å¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼¡£ºë¶Ì¸©»º¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡È¤¢¤Þ¤ê¤ó¡É¤ò»È¤Ã¤¿¿·ºî¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Ž¥¥ï¥ó¥É¥í¥Ã¥× ¤¢¤Þ¤ê¤ó(6¸ÄÆþ)3,240±ß ¢¨Àè¹ÔÈÎÇä
Ž¥¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§(5¸ÄÆþ)2,700±ß ¢¨Àè¹ÔÈÎÇä
¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥»¥¤¥¹¥È¢¡¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥¢¥Þ¥Æ¥ê¥¹¥«¥ë¥ô¥¡
¡Ö¥«¥ë¥ô¥¡¡×¤Î¥·¥§¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨Ž¥ÃÓºêÍÛ»Ò»á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½é½ÐÅ¹¡£ºòÇ¯¥·¥ç¥³¥é¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¹ñÆâÍ½Áª¤Ç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¥§¥ê¡¼¥¿¥ë¥È¤òÉ½¤·¤¿¥Ü¥ó¥Ü¥ó¤ä¡¢¿·ºî¥·¥ç¥³¥é¤Î¥¢¥½¡¼¥È¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
Ž¥Bonbons Pâtissiers d¡Çantan(5¸ÄÆþ)3,240±ß ¢¨Àè¹ÔÈÎÇä
¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó ¥¿¥ë¥È¥·¥ç¥³¥é¡×¤È¡¢¥±¡¼¥¤ò¥Ü¥ó¥Ü¥óŽ¥¥·¥ç¥³¥é¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¿·ºî¥·¥ç¥³¥é4Î³¤ò²Ã¤¨¤¿5Î³¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¡£
Ž¥Amatéris ¥¯¥Ã¥¡¼´Ì(6¼ï)3,240±ß ¢¨¥¢¥à¡¼¥ë¸ÂÄê
¥Ð¥¿¡¼¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¥¸¥ã¥à¥µ¥ó¥É¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤ÉÁ´6¼ïÆþ¤ê¡£
¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥¢¥Þ¥Æ¥ê¥¹¥«¥ë¥ô¥¡¢¡¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥¯¥ë¡¼¥ë
¥¸¥ã¥ó=¥Ý¡¼¥ëŽ¥¥¨¥ô¥¡¥ó»á¤Î¤â¤È¤Ç½¤¶È¤·¤¿º´¡¹ÌÚÂóÌé»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£
Ž¥¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥µ¥ó¥ÉBOX(6¸ÄÆþ)3,581±ß ¢¨¥¢¥à¡¼¥ë¸ÂÄê
¥â¥ó¥Ö¥é¥óŽ¥¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥Ž¥¤É¤é¾Æ¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¡£
¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥¯¥ë¡¼¥ë¢¡¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥Á¡¼¥º¥ï¥ó¥À¡¼
Îß·×200Ëü¸Ä°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»È¯¤ÎÀ¸¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡£¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤º¡¢¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½µËö¤Î¤ßÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Á¡¼¥º¥ï¥ó¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤È¤í¥¶¥¯¤ÈÍ£°ìÌµÆó¤Î¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¿ôÊ¬¤Ç´°Çä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ž¥CHEESE WONDER GIANT BLACK(4¸ÄÆþ)2,970±ß ¢¨Àè¹ÔÈÎÇä
¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤Ë¡¢À¸¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥éŽ¥¥Á¡¼¥º¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¥ç¥³¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¤«¤±¤¿À¸¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡£
¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥Á¡¼¥º¥ï¥ó¥À¡¼¢¡¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥°
ËÌ³¤Æ»È¯¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³ÀìÌçÅ¹¡£¸ý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÍÏ¤±¤ëÀ¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¿·¿©´¶¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤´¤È¤Ë¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£
Ž¥ICEBERG(¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°Æþ)1,944±ß¡Á
¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Û¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥°¢¡¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡ÛKASHO SANZEN
ÀçÂæÌÃ²Û¡ÖÇë¤Î·î¡×¤Î»ÐËåÉÊ¡ÖÇë¤ÎÄ´¡×¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Á¥ç¥³¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥«¥¹¥Æ¥é¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ó¤À²Û»Ò¡£
Ž¥Çë¤ÎÄ´(6¸ÄÆþ)2,251±ß
Ž¥Çë¤ÎÄ´ ßê(6¸ÄÆþ)1,501±ß
¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡ÛKASHO SANZEN¢¡¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡ÛGENDY
¡È¿Â»Î¤Î°ìµéÉÊ¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¶ãÌ£¤·¤¿ÁÇºà¤È¥ì¥·¥Ô¤Ç¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤¹¤ë¥¹¥¦¥£¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡£
Ž¥¥¶Ž¥¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¥¿¡¼¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¡¼(12ËÜÆþ)8,640±ß
¿¼¤¯¥í¡¼¥¹¥È¤·¤¿¥Ó¥¿¡¼¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤¤«¤»¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£ÍÕ´¬¤Î¤è¤¦¤Ë1ËÜ¤º¤ÄÊñÁõ¤·¡¢¥·¥¬¡¼¥±¡¼¥¹¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¾åÉÊ¤ÊÌÚÈ¢¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡Ú10³¬ ¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡ÛGENDY¡Ò³«ºÅ³µÍ×¡Ó
¡Ú´ü´Ö¡Û
1·î16Æü¡Á2·î14Æü(ºÇ½ªÆü¤Ï10³¬¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Î¤ß19»þÊÄ¾ì)
¡Ú²ñ¾ì¡Û
Ž¥¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä
(10³¬¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡¢9¡Á3³¬Ž¥ÃÏ²¼1³¬¥µ¥Æ¥é¥¤¥È²ñ¾ì)
Ž¥¥Õ¡¼¥É¥á¥¾¥ó²¬ºêÅ¹:1·î21Æü¡Á2·î14Æü
¡Ú¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¡Û
Ìó150(½éÅÐ¾ìÌó20)
¡Ú¸ÂÄê¾¦ÉÊ¿ô¡Û
Ìó180¼ï(²áµîºÇÂç)
¡ÚÈÎÇä¼ïÎà¿ô¡Û
Ìó2,700¼ï
¡ÚÁ°²ó¼ÂÀÓ¡Û
Çä¾å49²¯±ß°Ê¾å¡¢Íè¾ì90Ëü¿Í°Ê¾å
2026¥¢¥à¡¼¥ëŽ¥¥Ç¥åŽ¥¥·¥ç¥³¥é