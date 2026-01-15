¡Ú£±Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û¡ÖD¥Ç¡¼¡×¤Ã¤Æ²¿¤ÎÆü¡©¡¡À¤³¦»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿»Ë¾åºÇÂç¤ÎºîÀï¤òÃÎ¤ë
¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¾åÎ¦ºîÀï¤È¤Ï²¿¤«
¡Ö¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¾åÎ¦ºîÀï¡×¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤É¤ó¤ÊºîÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢"À¤³¦¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿°ìÆü" ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÁÔÂç¤ÊÀï¤¤¤ÎÉñÂæÎ¢¤äº£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤¶¤Ã¤¯¤êÍý²ò¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
この記事は、朝日新聞(デジタル版)の連載「そもそも解説」で、2024年6月8日に配信された記事を再構成してお届けします。
¤¶¤Ã¤¯¤êÍ×ÅÀ
1. 1944Ç¯6·î6Æü¡¢¶õ¤È³¤¤«¤éÌó16Ëü¿Í¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø¶¯½±¤·¤¿¡Ö»Ë¾åºÇÂç¡×¤ÎºîÀï
2. ¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤¿²¤½£¤ò²òÊü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ±Ñ¤Ê¤É10¥«¹ñ°Ê¾å¤¬·ë½¸
3. Ì¤ÌÀ¤Ë¶õÄòÉôÂâ¡¢ÁáÄ«¤Ë³¤¤«¤éÊâÊ¼ÉôÂâ¤¬¾åÎ¦¡£Ï¢¹ç·³¤Î»à½ý¼Ô¤Ï1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿
4. Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÇÏ¢¹ç¹ñ¾¡Íø¤Î·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÀï¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ï¥ï¡¼¤Ï¤Î¤Á¤ËÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤
1,¡¡¡ÖD¥Ç¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Îò»ËÅª¤ÊÆü
1944Ç¯6·î6Æü¡¢±ÑÊ©³¤¶®¤òÅÏ¤ê¡¢Ìó16Ëü¿Í¤ÎÏ¢¹ç·³Ê¼»Î¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ËÌÀ¾Éô¤Î¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¤Î¸Þ¤Ä¤Î¥Ó¡¼¥Á¤Ë¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»Ë¾åºÇÂç¤Î¾åÎ¦ºîÀï¡×¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡ÖD¥Ç¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Å·¸õ¤Ç1Æü±ä´ü¤µ¤ì¡¢Ì¤ÌÀ¤Ë¶õ¤«¤é¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥ÈÉôÂâ¤¬¡¢ÁáÄ«¤Ë¤Ï³¤¤«¤éÊâÊ¼ÉôÂâ¤¬¾åÎ¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶¯½±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2,¡¡°µÅÝÅª¤ÊÊªÎÌ¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤Ï2Ç¯°Ê¾å
¤³¤ÎºîÀï¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥«¥Ê¥À¤òÃæ¿´¤Ë10¥«¹ñ°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾åÎ¦¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ÏÄúÌó7ÀéÀÉ¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÏÌó1Ëü2Àéµ¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿ô¡£¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¿¿¼îÏÑ¤ò¹¶·â¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿1941Ç¯12·î°Ê¹ß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï2Ç¯°Ê¾å¤â¤«¤±¤Æ¡¢ÂçÎ¦¤Ø¤ÎÈ¿¹¶·×²è¤òÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
3,¡¡±Ç²è¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿·ãÀï¤ÈÂ¿¤¯¤Îµ¾À·
ºîÀï¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢¹ç·³Â¦¤Î»à½ý¼Ô¤Ï1Ëü300¿Í¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬Ã´Åö¤·¤¿¥ª¥Þ¥Ï¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤ÎÈï³²¤¬¿ÓÂç¤Ç¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ç2400¿Í¤¬»à½ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈá»´¤ÊÀïÆ®¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¡Ø»Ë¾åºÇÂç¤ÎºîÀï¡Ù¤ä¡Ø¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4, ¡¡¥Ê¥Á¥¹¤«¤é¤Î²òÊü¡¢¤½¤·¤Æ¾¡Íø¤Ø
¤³¤ÎºîÀï¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤ä¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥È¡Ê¥æ¥À¥ä¿ÍÂçµÔ»¦¡Ë¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò²òÊü¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿Ï¢¹ç·³¤Ï¾åÎ¦¤«¤é2¥ö·î¸å¤Î8·î¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¤òÃ¥´Ô¡£¤³¤ÎÀ®¸ù¤¬Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÏ¢¹ç¹ñ¾¡Íø¤ÎÎ®¤ì¤ò·èÄê¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÀï¤ò»Ø´ø¤·¤¿¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ï¥ï¡¼¤Ï¡¢Àï¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¤Î¤Ò¤È¤³¤È
10¥«¹ñ¤¬»²²Ã¤·¤¿Ï¢¹ç¹ñÂ¦¤ÎÊ¼»Î¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ìó7Ëü3Àé¿Í¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬Ìó6Ëü1Àé¿Í¡¢¥«¥Ê¥À¤¬Ìó2Ëü1Àé¿Í¡£¤Þ¤¿¡¢»Ù±ç¤·¤¿¹Ò¶õµ¡¤Î8³ä¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹·³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢·Þ¤¨·â¤Ã¤¿¥É¥¤¥ÄÂ¦¤Î»à½ý¼Ô¿ä·×¤Ï4Àé¡Á9Àé¿Í¡£Ï¢¹ç·³¤¬¤¤¤«¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÀïÎÏ¤Èµ¾À·¤òÊ§¤Ã¤Æ¤³¤ÎºîÀï¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤«¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤«¤é¤âÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¤³¤Á¤é
¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£¡¼¾åÎ¦ºîÀï¤Ç¡¢¥ª¥Þ¥Ï¥Ó¡¼¥Á¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ëÊÆ·³Ê¼»Î¤é=ÊÆÎ¦·³Äó¶¡Ä«Æü¿·Ê¹¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡Ë¤½¤â¤½¤â²òÀâ
