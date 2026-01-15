ËÌ¶å½£»Ô¤Îµ®¶âÂ°Å¹¶¯Åð»ö·ï Ã¥¤ï¤ì¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤òÇäµÑ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË¤òÂáÊá
µîÇ¯6·î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Îµ®¶âÂ°Å¹¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¶¯Åð»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë¿ÊÅ¸¤Ç¤¹¡£
¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÎÇäµÑ¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢20Âå¤ÎÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÈ¿¥ÈÈºá½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊ¡²¬»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦Ã°±©¾ÄÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤ÈÀ¾¸¶ÍÛÅÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã°±©ÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯6·î¡¢ËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Îµ®¶âÂ°Å¹¤«¤éÃ¥¤ï¤ì¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹22ÅÀ¡¢3200Ëü±ßÁêÅö¤òÊ¡²¬»ÔÆâ¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1ÅÀ¤òÃÎ¿Í¤Ë¸ÅÊªÅ¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤è¤½110Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶¯Åð¤Î¼Â¹ÔÌò¤È¤·¤Æ¾¯Ç¯¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢Ã°±©ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÀ¾¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Â¹ÔÌò¤ÈÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¡á¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤Æ¡¢»Ø¼¨Ìò¤é¤ÎÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£