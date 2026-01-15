¡Ö»ä¤ò»¦¤·¤Æ³Ú¤Ë¤·¤Æ¡×Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÍ×²ð¸î3¤Î80ÂåÊì¤ò²ð¸î¤¹¤ë60ÂåÃËÀ¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¾×·âÅª¤Ê¤Ò¤È¸À¡×
Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¤¿ºÇ°¦¤ÎÈ¼Î·¤¬¡¢¡Ö»ä¤ò»¦¤·¤Æ¡×¤ÈÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¿¤é¡Ä¡©ÆùÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤Ï·Ï·²ð¸î¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢»ß¤à¤Ë»ß¤Þ¤ì¤ºµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö²ð¸î»¦¿Í¡×¡£¤½¤Î¶ÉÌÌ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿60ÂåÃËÀ¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¼«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡Ö»¦¤·¤ó¤µ¤¤¡×¤È¡Ä¡ÖÏ·Ï·²ð¸î¡×¤Î¸Â³¦¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¡Ö²ð¸î»¦¿Í¡×¤Î¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤·ëËö¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
ºÊ¤ÈÊÌµï¤·Êì¤ò²ð¸î
ÀõÅÄ·ò»Ê¤µ¤ó¡Ê65ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¹Åç¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçºåÉÜ¤Ë¤Ï·»É×ÉØ¡¢Åìµþ¤Ë¤ÏºÊ¤È¡¢À¤ÂÓ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿Ä¹ÃËÉ×ÉØ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò»Ê¤µ¤ó¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£»Å»ö°ì¶Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢56ºÐ¤Î¤È¤¡¢Êì¿Æ¤Ç¤¢¤ëÎÃ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ83ºÐ¡Ë¤Ë½é´ü¤Î°ß¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ±¡¡¢ÄÌ±¡¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤ËÂ³¤¯²ð¸î¡£·ò»Ê¤µ¤ó¤ÏÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áá´üÂà¿¦À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¼Â²È¤ËÌá¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤Î¼«Âð¤ÏÄÂÂß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ºÊ¤ÎÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ë°ì½ï¤ËÍè¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤ÏÀÅ¤«¤À¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Î¿Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤Î²ð¸î¤Ë¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÅìµþ¤Ë»Ä¤ë¤ï¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤ÏÊÌµïÀ¸³è¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤âÎä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ç²ñÏÃ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅú¤¨¤ÏÁÛÄêÆâ¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£³ÎÇ§¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÄÌ¾ï¤ÎÂà¿¦¤è¤ê¤â¾å¾è¤»¤µ¤ì¤¿Âà¿¦¶â¤¬¤¢¤ê¡¢ÅöÌÌ¤ÎÀ¸³è¤Ëº¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â·èÃÇ¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢À¸³è¤¬°ìÊÑ
Éã¿Æ¤Ï·ò»Ê¤µ¤ó¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¡¢²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤¿Êì¿Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿·ò»Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Ï¡Ö¼é¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·Êì¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬»Ù¤¨¤ë¡£¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢²ð¸î¤ò»Ï¤á¤¿ºÇ½é¤Î¿ôÇ¯¤Ï¡¢¶ìÏ«¤é¤·¤¤¶ìÏ«¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ð¸î¤ò»Ï¤á¤Æ5Ç¯¸å¡£·ò»Ê¤µ¤ó¤¬61ºÐ¡¢Êì¿Æ¤ÎÎÃ»Ò¤µ¤ó¤¬88ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤ÏÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢Æþ±¡¤Î¸å¡¢±¦È¾¿È¤ËËãáã¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤È¹â·ì°µ¤âÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿ÇÃÇ¤³¤½²¼¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊªËº¤ì¤ÏÌÜÎ©¤Á¡¢¸ÀÍÕ¤â¹Ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í×²ð¸î3¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿º¢¤«¤é¡¢À¸³è¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö²ð¸î¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç°ì³ç¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡¢½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
·ìÅüÃÍ¤ÎÂ¬Äê¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÃí¼Í¡¢ÉþÌô´ÉÍý¡£¿©»ö¤Î½àÈ÷¤È²ð½õ¡¢ÆþÍá¡¢ÇÓ¤»¤Ä¡¢ÃåÂØ¤¨¡¢ÀöÂõ¡£¡Ö²ð¸î¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ·ò»Ê¤µ¤ó°ì¿Í¤Î¸ª¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Ï5»þ¤Ëµ¯¤¡¢Ìë¤Ï10»þº¢¤Ë¾²¤Ë¤Ä¤¯¡£Ë¬Ìä²ð¸î¤ä¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Öµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò²ð¸î¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3ºÐÇ¯¾å¤Î·»¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÁ°¤ËÇ¤¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤âÊÖ»ö¤Ï¤Ê¤¤¡£Íê¤ëÀè¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ò»¦¤·¤Æ³Ú¤Ë¤·¤Æ
ËÜÅö¤Ï¡¢ºÊ¤ä·»²Ç¡¢Ã¯¤«¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤¬·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Ï½÷À¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Ë¬Ìä²ð¸î¤Î¿¦°÷¤â¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡£ÃË¤È¤·¤Æ¤Î¸«±É¤¬¡¢¸ý¤òÊÄ¤¶¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°¦¾ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¡¢¤½¤ÎµÕ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢ÇÓ¤»¤Ä²ð½õ¤Ê¤ÉËÜ²»¤Ç¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¹Ô°Ù¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢·ò»Ê¤µ¤ó¼«¿È¤Î¿´¤¬¾¯¤·¤º¤Äºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ð¸î¤Ï¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤ªÊìÍÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Í¡×
µ¤¸¯¤¤¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Ï¡¢¤â¤¦½½Ê¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡½¡½¤³¤ì°Ê¾å¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¡È¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡É¤Î¤«¡£
¡½¡½º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¡¢Êì¿Æ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤Ï¡¢Îå¤Þ¤·¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢ÀÕ¤á¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¡×·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¿Æ¤ÎÎÃ»Ò¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢Â©»Ò¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¬¡¢Â©»Ò¤Ë²¼¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¡£±¦¼ê¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤º¡¢Æü¾ï¤ÏÉÔ¼«Í³¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ð¤«¤êÌÌÅÝ¤ò¤«¤±¤Æ°¤¤¤Í¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ö»ä¤ò»¦¤·¤Æ³Ú¤Ë¤·¤Æ¡£·ò»Ê¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×
¿´¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤Î¸ÀÍÕ
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ò»Ê¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤À¤±¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Û¤ÉÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Ï¡¢²¿¤âµß¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¿´¤òÄù¤áÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ë°ì¿Í¤¤¤¿¿ÆÍ§¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ð¸î¤Ï²ÈÂ²¤¬¤ä¤ë¤â¤Î¡×¡Ö»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¸å²ù¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¡×¤È¡¢·«¤êÊÖ¤·¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¿ÆÍ§¤Ï¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸å²ù¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£´°àú¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤¤¤À¤í¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢·ò»Ê¤µ¤ó¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤ò²òÊü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½é¤á¤Æ¡¢¤½¤¦»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»¦¿Í¤òÈÈ¤»¤Ð¡¢·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¡£ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÌÀÇò¤Ê¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¡Ö»¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤ëÊì¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢½é¤á¤Æ¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡½¡½Êì¿Æ¤ò»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤µ¤»¤è¤¦¡£¤½¤¦·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏÊý¤Ç¤âÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¹â¤¤
¤³¤¦¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¤â¡¢¼¡¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤·¤¿¡£·ò»Ê¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂà¿¦¶â¤È¤·¤Æ3,000Ëü±ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÊ¬¤ÏÅìµþ¤Ë»Ä¤Ã¤¿ºÊ¤Ë´ÉÍý¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤¬º£¸å¤â¤Ò¤È¤êÅìµþ¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤ª¶â¤òÊì¿Æ¤Î°Ù¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì°Ê³°¤ÎÃùÃß¤¬1,500Ëü±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤È·ò»Ê¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ð¸î¤Ï¿Æ¤Î¤ª¶â¤Ç¡×¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·»¤Ï²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÂ¾¿Í»ö¡¢¼«Ê¬¤ÏÏ«ÎÏ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ª¶â¤â½Ð¤¹¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤È¿´¤ÎÄì¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢·»¤È¤Ï²»¿®ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·Êì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁêÂ³¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¿¤é¤ª¶â¤ÇÙæ¤á¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢²È·×Êí¤Þ¤ÇÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â³Û¤Ï¥Î¡¼¥È¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÃùÃß¤Ï1,000Ëü±ß¡¢·î¡¹¤ÎÇ¯¶â¤Ï¤ª¤è¤½13Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÏÃÛ45Ç¯¤Î°ì¸®²È¤Î¼Â²È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤Ï¤Û¤Ü¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ò»Ê¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏÊý¤À¤ÈÌ±´Ö¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤â°Â¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Åç¤Ç¤â·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Ï13Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¬Ê¿¶Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸òÄÌ¤ÎÊØ¤¬¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ï20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¼÷Ì¿¤¬¤¢¤È²¿Ç¯¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬ÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¤ª¤à¤ÄÂå¤Ê¤É¤â¼ÂÈñ¤À¤·°åÎÅÈñ¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤ÈÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Î¾ÍèÉÔ°Â¤¬¿¡¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑÅªÉÔ°Â¤Ï¹¬±¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþ½ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢(1)Êì¿Æ¤¬Í×²ð¸î3¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢(2)¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥àÆâ¤Î¤â¤Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢(3)À¸³èÁêÃÌ°÷¤¬ÃËÀ¿¦°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾õ¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤È¤¤¤¦Â¿¾¯¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£
¤³¤ì¤é¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢3¤«·î¸å¤ËÆ±Ë¡¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþ½ê¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¸øÅª»ÜÀß¤Ç°Â²Á¤Ê¤¿¤á¿Íµ¤¤¬¤¢¤êÂÔµ¡¤¬É¬¿Ü¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È·¿¤Î¸Ä¼¼¤Ç¤â·î¡¹10Ëü±ß¤Û¤É¤Ê¤Î¤ÇÇ¯¶â¤ÈÃùÃß¤ÇÏÅ¤¨¤½¤¦¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë
¸½ºß¡¢ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ï92ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤â»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ÜÀß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¸ì¤ë¡£µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿ÆÍ§¤È¤Ï¡¢º£¤âÄê´üÅª¤Ë²ñ¤¤¡¢¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¡£
¡ÖÊì¿Æ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿ÆÍ§¤¬¤â¤·¤¤¤Ä¤«Æ±¤¸Î©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬»Ù¤¨¤¿¤¤¡×
¸«±É¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤ò¡¢·ò»Ê¤µ¤ó¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À°ì¤Ä¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢²ÈÂ²¤À¤±¤ÇÊú¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¼«Î©¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç²¿¤Ç¤âÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É¬Í×¤Ê½õ¤±¤ò¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢¼«Î©¤Î°ì¤Ä¤Î·Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
É®¼ÔÏ¢ºÜ¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡§5Æü¸å¤Ë¤ÏÀ¸Â¸Î¨¤¬¡Ö¥¼¥í¡×¤Ë¡ÄÁý¤¨Â³¤±¤ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¡×¤Î¿¼¹ï¤¹¤®¤ë¼ÂÂÖ
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û5Æü¸å¤Ë¤ÏÀ¸Â¸Î¨¤¬¡Ö¥¼¥í¡×¤Ë¡ÄÁý¤¨Â³¤±¤ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¡×¤Î¿¼¹ï¤¹¤®¤ë¼ÂÂÖ