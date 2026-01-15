¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢¡ÈÌ¼¡É¤È22Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡¡¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö»³Â¼¿Æ»Ò¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤ÊìÌ¼!!¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×
¡¡¸µ»ÒÌò¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ÂÆ£ºéÎÉ¡Ê28¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£»ÒÌò»þÂå¤Ë¿Æ»ÒÌò¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ê52¡Ë¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò·è¤á¤¿¡È¥¨¥â¤¤¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡õ°ÂÆ£ºéÎÉ¤Î¡È22Ç¯¤Ö¤ê¡ÉºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2¿Í¤Ï¡¢2004Ç¯4·î´üÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡¦¥À¥Ã¥É¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¡Ê¼Ä¸¶¤Ï»³Â¼Èþµª¡¢°ÂÆ£¤Ï»³Â¼Íý³¨Ìò¡Ë¡£°ÂÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜºî¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥À¥Ã¥É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤µ¤«¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¢¡¢¡¢Ì´¤¬°ì¤Ä³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¡¡Á°4¡§30¡Á¡Ë¤Î´ë²è¤ÇºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿!!!¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¦±éÅö»þ¤Î¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¢¤Îº¢¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º²¹¤«¤¤¼Ä¸¶¤µ¤ó¤Ï±Ê±ó¤Ë¤ï¤¿¤·¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°ÂÆ£¡£¡Öµ®½Å¤Ê¤ª»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡×¡Ö»³Â¼¿Æ»Ò¡ª´¶Æ°¡×¡Ö¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤ÊìÌ¼!!¡×¡Ö¤ê¤¨¤Á¤ã¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹ ¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¿¤Î¤Ç´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊºÆ²ñ¤Ç¤¹¤Í¡ª¤ª2¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ª2¿Í¤¬¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤³¤Ã¤Á¤â´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢Åö»þ¤Î¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
