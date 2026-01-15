¡ÖÊ¢½Ð¤·¤Ç¤¹¤è¡×Î©Ï²¿ÆÊý¤Î¡È¤ªÃãÌÜ¤¹¤®¤ë¡È·è¤Þ¤ê¼ê²òÀâ¤Ë¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð¡Ö¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ä¡×¼Â¶·¥¢¥Ê¤â¾Ð´é
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ»ÍÆüÌÜ¡þ14Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¤ªÃãÌÜ¤¹¤®¤ë¡É²òÀâ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿·èÃå¤Î½Ö´Ö
¡¡Á°Æ¬»ÍËçÌÜ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬Á°Æ¬¸ÞËçÌÜ¡¦Èþ¥Î³¤¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤ò²¼¤·¤¿°ìÈÖ¤Ç¡¢·è¤Þ¤ê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ©Ï²¿ÆÊý¤¬¡È¤ªÃãÌÜ¤¹¤®¤ë²òÀâ¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤¬Ê¨¤¯°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Â¶·¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«¥³¥ì¡×¡Ö¤¹¤´¤¤²òÀâ¡×¤ÈÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ËëÆâÎÏ»Î¤Ç¤ÏºÇ¤â½Å¤¤ÂÎ½Å195¥¥í¤Îµð´ÁÎÏ»Î¡¢Ç®³¤ÉÙ»Î¡£ÂÎ½Å153¥¥í¤ÎÈþ¥Î³¤¤ÈÂÐ·è¤·¤¿»ÍÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Î©¤Á¹ç¤¤Åö¤¿¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ÆÀè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤³¤é¤¨¤¿Èþ¥Î³¤¤¬±¦»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ó¤ÇÈ¿·â¡£Î¾¤Þ¤ï¤·¤òÄÏ¤ß¡¢¶»¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¬¤Ã¤×¤ê»Í¤Ä¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÂç¤¤ÊÂÎ¤ÎÇ®³¤ÉÙ»Î¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢°ìÅÙ¤ÏÂÑ¤¨¤¿Èþ¥Î³¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤¿Ç®³¤ÉÙ»Î¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£Ç®³¤ÉÙ»Î¤Ï´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç¾¡¤Ã¤Æ2¾¡ÌÜ¡£ÇÔ¤ì¤¿Èþ¥Î³¤¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¤ò¼õ¤±¡¢ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ¾®·ë¡¦°°Ë¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¤Ï¡Ö¡ÊÇ®³¤ÉÙ»Î¤Ë¡Ë¤ªÊ¢¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÁê¼ê¤Ï¡ËÆ¬¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¡ÊÈþ¥Î³¤¤Ï¡ËËÜÅö¤ÏÆ¬¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÊ¢¤Ç²¡¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÈÊ¢½Ð¤·¡É¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡È¤ªÃãÌÜ¤¹¤®¤ë²òÀâ¡É¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÎ©Ï²¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÊ¢¤Î¤¢¤ëÎÏ»Î¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë»þ¤Ã¤Æ¡£»ä¤â¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Ê¢¤Ç²¡¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Ä¤ÄÀâÌÀ¡£¡Ö¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¹Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤¢¤ÎÂç¤¤¤¤ªÊ¢¤¬¥¬¥Á¥Ã¤ÈÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²òÀâ¤Ë¼Â¶·¤Î¾®½Ð¥¢¥¥é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤Î²òÀâ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ABEMA¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¡È¥Õ¥©¥í¡¼¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÑÛ¡¹¤·¤¤´éÎ©¤Á¤Ç¡È¥¤¥±¥á¥ó¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÎ©Ï²¿ÆÊý¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê²òÀâ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤¹¤«¥³¥ì¡×¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥Ú¥ów¡×¡Ö¤¹¤´¤¤²òÀâ¡×¡ÖÊ¢¤Ï¤ß¤ó¤Ê½Ð¤Æ¤ëw¡×¡Ö¤ªÊ¢¼Ì¤·¤¹¤®w¡×¡Ö¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë