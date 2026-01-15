¡ÈÁªÂòÅª¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡É¤òÁª¤ó¤À½÷À¡¡¤«¤Ä¤Æµ¿Ìä¤À¤Ã¤¿Æ»¤¬¡È¼«Ê¬¤ÎÅú¤¨¡É¤Ë¡Ö²ÈÂ²¤È¤Ï·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÖÉÔ°Â¤¬9³ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÌ¤º§¤Î¤Þ¤Þ·×²èÅª¤ËÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤ò¤¹¤ë¡ÈÁªÂòÅª¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡É¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤À¡¢¤¢¤ª¤Ô¤ó¡Ê¡÷aopin__724¡Ë¤µ¤ó¡£¼þ°Ï¤Ø¤ÎÍý²ò¤Îµá¤áÊý¡¢³Ð¸ç¤Î¸Ç¤áÊý¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ä»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¡Ä¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÊÐ¸«¤ÎÌÜ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÁªÂò¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤È³Ð¸ç¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¥¿±Ãæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤!? ¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¶Ë¤á¤ëÁªÂòÅª¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦¤¢¤ª¤Ô¤ó¤µ¤ó
¢£¸µ¡¹¤Ï¡ÈÊÐ¸«¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤¬¼ã´³¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ÈÁªÂòÅª¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡É
¡½¡½¡ÉÁªÂòÅª¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Äº¢¡¢¤É¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÃÎ¤Ã¤¿Åö»þ¤Î°õ¾Ý¤äÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤ª¤Ô¤ó¡ÛÇ¯Îð¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢Ç¥¿±½Ð»º¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë»þ´ü¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ´ü¤¬»ä¤Î¾ì¹ç2025Ç¯¤«¤é2027Ç¯¤È°ÊÁ°¤«¤éÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Î²Æº¢¤«¤é½àÈ÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤·¤¿¤È¤³¤í¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃÎ¤Ã¤¿»þ¤ÏËÜÍè¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È2¿Í¤Ç»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤Í¡ª¤È¹Í¤¨¤¿Ëö¤Ë»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤ï¤¶¤ï¤¶¤É¤¦¤·¤Æ¡©¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢ÊÐ¸«¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤¬¼ã´³¤¢¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤³¤ÎÁªÂò¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î·Ð°Þ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤ÄÃæ¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÈÁªÂòÅª¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡É¤È¤¤¤¦·Á¤òÁª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤ä³Ð¸ç¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤ª¤Ô¤ó¡Û2024Ç¯¤ÎÆ¬¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ªÊÌ¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¡ÈÁªÂòÅª¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤òÃÎ¤ë&ÁªÂò»è¤Ë¤¤¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤¢¤¿¤ê¤Ë¤ÏÇ¥³è¤ò¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤È¤È»×¤¤¡¢º§³è´ü´Ö¤òÈ¾Ç¯¤È·è¤á¤Æ¡¢ÁêÃÌ½êÅù¤Ë¤âÅÐÏ¿¤·¡¢¤Þ¤º¤Ïº§³è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÎÉ¤¤¤´±ï¤¬¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ò¥»¡¼¥Ö¤Ç¤¤ë»þ´ü¤ä´ü´Ö¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆµÕ»»¤·¡¢ÁªÂòÅª¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Àº»ÒÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê»ëÅÀ¤ä´ð½à¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤ª¤Ô¤ó¡ÛÀº»ÒÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»þ´Ö¤âÏ«ÎÏ¤â¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¾Ò²ð¤Ç¤¹¤ó¤Ê¤ê·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀõ¤¤ÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Âè°ì¤Ë¼«Ê¬¤ÎÄ¾´¶¤È¿ÍÊÁ¡¢ÂèÆó¤Ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤äÍÆ»Ñ¤ò´ð½à¤È¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆü»þ¤ä¾ò·ï¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬²ÝÂê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÈÁªÂòÅª¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤ª¤Ô¤ó¡Û»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¼þ¤ê¤ÎÂç¿ÍÃ£¤¬¶¨ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¸½¾õ¤ÇÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤Ï»ä¼«¿È¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ¤ê¤ËÏÃ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ÍÃ£¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤äÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²¿¤âÃÎ¤é¤º¤ËÆÍÁ³Ê¹¤¤¤¿Áê¼ê¤Ï·Ú¤¤·èÃÇ¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Àõ¤¤´Ø·¸¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë»þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡È³Ð¸ç¡É¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ÊÁ°¤«¤é»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î·Ð°Þ¤ò¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Íý²ò¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÁªÂò»è¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¼«Ê¬1¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç·è¤á¤¿ÁªÂò¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò¤â¤Ä¤È¿´¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¡È²ÈÂ²¤È¤Ï·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¡½¡½¤´²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤ÊÊý¤Ë¤³¤ÎÁªÂò¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£»þ´Ö¤Î·Ð²á¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤ª¤Ô¤ó¡Û¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³§´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°é¤Æ¤è¤¦¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤¤²ÈÂ²¡¢Ãç´Ö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ëº£¤«¤é»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤ò¤µ¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¤§¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤ä¼þ¤ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¡ª¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÉÔ°Â¤¬£¹³ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤ËÂç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÉÔ°Â¤ä¡¢Æü¡¹¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤ª¤Ô¤ó¡Û¤ä¤Ï¤ê1ÈÖ¤Ï»ä¤Î·ò¹¯ÌÌ¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤ä¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï¼ýÆþ¸º¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬1ÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¤³¤È¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤ó¤È¤Ç¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Î¼«Ê¬¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤Èº£¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç½àÈ÷¤â¿Ê¤á¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ª¤Ô¤ó¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤ª¤Ô¤ó¡ÛºÇ°¤Î»öÂÖ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢£±ÈÖ¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ï¡ÈÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤ºµß¤¤¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¹ÔÀ¯¤äÌ±´Ö¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢²¹¤«¤¤¿Í¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢»à¤Ì¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡È¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥åÇ¥ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¥¿±¤Ë¤è¤Ã¤Æµá¤á¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö½÷À¤é¤·¤µ¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´¼«¿È¤é¤·¤µ¤Î´Ö¤Ç¡¢´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¤ä³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ú¤¢¤ª¤Ô¤ó¡Û¶»¤ä¤ªÊ¢¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÇ¥¿±½é´ü¤Îº¢¤ÏÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³°¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¡¤È¤«¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤À¤±¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐ»º¸å¤Ï¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤ë¤¾¡ª¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¤Ä¤ï¤ê¤ä¿ô¡¹¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤É¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤ÎÎÉ¤¤Æü¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤½¤ì¤Ð¤«¤ê´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤³¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î²ÈÂ²¤Î·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ú¤¢¤ª¤Ô¤ó¡Û»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡È²ÈÂ²¤È¤Ï·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤ò¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¿ÍÃ£¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð²ñ¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆËÜÊª¤Î²ÈÂ²¤È¸Æ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤ò»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
