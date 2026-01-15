¿Æ¤ÎÁêÂ³¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¡ÖÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Ï¶áµ¦·÷¤Î40Âå¡¦50Âå¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ä
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡£À®¿Í¸å¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬¤è¤êÄ¹¤¯Â³¤¯¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
PGFÀ¸Ì¿¡Ê¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë ¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤ò¡Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï11.9¡ó¡£Ìó90%¤¬ÁêÂ³ÂÐºö¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤«¤é¤ÎÀ¸Á°Â£Í¿¤äÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Æ»Ò´Ö¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â18.3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç¤ÏÁêÂ³¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
70ºÐ°Ê¾å¤Î¼Â¤Î¿Æ¤¬¤¤¤ë40¡Á69ºÐ¤ÎÃË½÷2000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤ÎÀ¸³èÄ´ºº2025¡×¤Ç¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Ç¤ÎÁêÂ³¶¨µÄ¡¢·Ð¸³¼Ô¤Ï2³äÌ¤Ëþ
ÁêÂ³¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤«¤é¤ÎÀ¸Á°Â£Í¿¤ä¿Æ»Ò´Ö¤ÎÁêÂ³¶¨µÄ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶¨µÄ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï18.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¨µÄ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Î²óÅú¼Ô¤Ï60Âå¤Ç24.6¡ó¤Ç¤Û¤Ü4¿Í¤Ë1¿Í¡£40Âå¤ä50Âå¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÄã¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤·¤¿¡£
À¸Á°Â£Í¿¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï1³ä¶¯
À¸Á°Â£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ï12.8¡ó¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï87.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢40Âå¤Ç10.8¡ó¡¢50Âå¤Ç10.0¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÁêÂ³ÂÐºö¡¢Ìó9³ä¤¬¡Ö¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¼ÂºÝ¤ÎÁêÂ³ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï11.9¡ó¤Ç¡¢¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬88.1¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢40Âå¤Ç6.5¡ó¡¢50Âå¤Ç9.9¡ó¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â10%Ì¤Ëþ¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢40Âå¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Á°²óÄ´ºº¤Î9.8¡ó¤«¤éº£²óÄ´ºº¤Î6.5¡ó¤Ø¤È3.3¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µï½»¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤Î³ä¹ç¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶áµ¦¤Î13.5¡ó¤Ç¡¢¼¡¤¤¤ÇÃæÉô¤Î13.2¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶å½£¡¦²Æì¤Î7.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÁèÂ²¡×¤Ø¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤
ÁêÂ³ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤1762Ì¾¤Ë¡¢ÁèÂ²¡Ê°ä»ºÁêÂ³¤ò½ä¤ê¿ÆÂ²¤Ê¤É¤ÎÁêÂ³¿ÍÆ±»Î¤¬Áè¤¦¤³¤È¡Ë¤Î·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï16.2¡ó¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ï83.8¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿Æ¤Î°ä¸À¤ÎÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ï10.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï40Âå¤Ç5.7¡ó¡¢50Âå¤Ç8.7¡ó¡¢60Âå¤Ç15.8¡ó¤È¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¾å¾º¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â60Âå¤Ç¤â20%¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
µï½»¥¨¥ê¥¢ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶áµ¦¤Î12.8¡ó¤Ç¡¢¼¡¤¤¤ÇÃæÉô¤Î12.4¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤âÄã¤¤¤Î¤ÏÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤Î3.8¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤À¤¤´Ö¤Ê¤É¿ÆÂ²Æ±»Î¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×¤¬41.6¡ó¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬58.5¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÂ²Áê¸ß¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤ËË³¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬40%¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤Î»ñ»º¤¬Ê¬³ä¤·¤Å¤é¤¤¼«Âð¤Ê¤É¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬27.4¡ó¡¢¡ÖÊÐ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬72.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
