Ææ¤Î¡Ö´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¡© ÆÉ¤á¤¿¤é¡Ö1031¡×¡ª Ì©¤«¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö358¡×¤â¤Ï¤ä¡È¼èÆÀº¤Æñ¡É¤Ë!? ÃêÁªÂÐ¾Ý¤ÎÈÖ¹æ¤È¤Ï
¹¬±¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ö358¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï
¡¡1999Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¥¢¥é¥Ó¥¢¿ô»ú¡Ê1¡Á9999¡Ë¤ò¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼«Æ°¼Ö¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ê»ö¶ÈÍÑ¤Ï½ü¤¯¡Ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤§¤§¤§¤§¡ª¡×¤³¤ì¤¬358¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬¿Íµ¤¤Î¡ÖÍýÍ³¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÎÁ¶â¡ÊÌó4000±ß¡Á5000±ß¡Ë¡Ü¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡È¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡É¤È¤·¤Æ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¿·¼ÖÅÐÏ¿»þ¤ÎÌó50¡ó¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤È¤¯¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÃêÁªÂÐ¾Ý´õË¾ÈÖ¹æ¡×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè½µ·îÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÃêÁª¤Ç¡ÖÅöÁª¡×¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨ÅöÁª¤¹¤ë¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¼´ü¤¬Â¿¾¯ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤µ¤¨µöÍÆ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÂçÄñ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ°ìÎ§¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃêÁªÂÐ¾Ý´õË¾ÈÖ¹æ¡×¤Ï¡¢¡Ö¡¦¡¦¡¦1¡×¡Ö¡¦¡¦¡¦7¡×¡Ö¡¦¡¦¡¦8¡×¡Ö¡¦¡¦88¡×¡Ö¡¦333¡×¡Ö¡¦555¡×¡Ö¡¦777¡×¡Ö¡¦888¡×¡Ö11-11¡×¡Ö33-33¡×¡Ö55-55¡×¡Ö77-77¡×¡Ö88-88¡×¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯5·î¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡Ö¡¦358¡×¤Î14ÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡È358¡É¤Ï¡¢¶â±¿¡¦ºâ±¿¡¦À®¸ù±¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢´õË¾¼Ô¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃêÁªÂÐ¾Ý´õË¾ÈÖ¹æ¤Ø¤È¡È³Ê¾å¤²¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢358¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¹¬±¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡Ö¿ÀÀ»¤Ê¿ô»ú¡×¤À¤È¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤ÏËö¹¤¬¤ê¤Î¡Ö8¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö35-88¡×¤â¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃÏ°è¤´¤È¤Ë¡ÖÃêÁªÂÐ¾Ý´õË¾ÈÖ¹æ¡×¤âÄÉ²ÃÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¥±¥¿¤ä¥¾¥íÌÜ·Ï¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö11-22¡Ê¤¤¤¤É×ÉØ¡Ë¡×¡Ö25-25¡Ê¥Ë¥³¥Ë¥³¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»·Ï¡¢¡Ö10-01¡×¡Ö80-08¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º¸±¦ÂÐ¾Î¤Î¥ß¥é¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢É®¼Ô¡Ê¤Î¤°¤Á ¤Þ¤µ¤Ò¤í¡Ë¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ä¹Ô¤¸ò¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò²þ¤á¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï´°Á´¤Ê¤ë¼ç´Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°èÀ¤än¿ô¤âÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¡×¤ä¡ÖµÇ°Æü¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¤â¤½¤ÎÎã¤Ë¤â¤ì¤º¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë°¦¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢°¦Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¤È»×¤ï¤»¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¡¦¡¦86¡×¤ä¡Ö¡¦991¡×¡¢¡Ö¡¦¡¦32¡Ê¥ß¥Ë¡Ë¡×¡Ö¡¦¡¦34¡ÊR34·¿GT-R¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÖÌ¾¤ä·¿¼°¤Ê¤É¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ì¯¤Ê¿Æ¶á´¶¤È¤¤¤¦¤«Ç¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö88-88¡×¤ä¡Ö77-88¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò·Ç¤²¤ëÂç·¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°Ò°µ´¶¤ä¥ª¥é¥ª¥é´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»·Ï¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡¦428¡Ê»Í¤ÄÍÕ¡¦¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¡Ö¡¦810¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¡×¡Ö¡¦910¡Ê¥¥å¡¼¥È¡Ë¡×¡Ö10-31¡ÊÅ·ºÍ¡Ë¡×¡Ö11-73¡Ê¤¤¤¤ÇÈ¡Ë¡×¡Ö29-33¡ÊÊ¡¼ª¡Ë¡×¡Ö31-50¡ÊºÇ¹â¡Ë¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âµó¤²¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë´õË¾¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö4¡Ê»à¡Ë¡×¡Ö9¡Ê¶ì¡Ë¡×¡Ö13¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔµÈ¤Ê´÷¤ß¿ô¤ò³Î¼Â¤ËÈò¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤ºÊ¤Ë¤¤¤ï¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤«²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¡¿¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¡¿¤Ê¤ó¤À¤«¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤è¤ê¿´ÃÏ¤è¤¤¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£