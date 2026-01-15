ÅÅ¼§ÇÈ¤Ç¡È¶âÂ°¤´¤ß¡É¤òºÆÀ¸¡ª¿·¶½´ë¶È¤¬Å´¹Ý¶È³¦¤Ë³×Ì¿¡ª¡©
1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¡×¡ÊËè½µÅÚÍË ¸áÁ°10»þ30Ê¬¡Ë¤ò¡¢¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
¢¨¡ÖTVer¡×¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ï´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁÇÛ¿®¡¢¡Ö¥Æ¥ìÅìBIZ¡×¤ÏÌµ´ü¸ÂÍÎÁÇÛ¿®¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÅ¼§ÇÈ¤Ç¡È¶âÂ°¤´¤ß¡É¤òºÆÀ¸¡ª¿·¶½´ë¶È¤¬Å´¹Ý¶È³¦¤Ë³×Ì¿!¡©
»º¶È¤Î²°Âæ¹ü¤È¤·¤Æ·ÐºÑ¤ò¤µ¤µ¤¨¤Æ¤¤¿Å´¹Ý¶È³¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Å´¹Ý¶È³¦¤¬À¤³¦¤ÇÇÓ½Ð¤¹¤ëCO2¤ÏÁ´ÂÎ¤Î1³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î²ò·è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥ó¥á¥¿¥í¥ó¤ÎÀ¾²¬ÏÂÉ§CEO¤À¡£³«È¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÅ¼§ÇÈ¤Ç¡Ö¶âÂ°¤´¤ß¡×¤òºÆÀ¸¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î²ÃÇ®µ»½Ñ¡£¾¯¤Ê¤¤ÅÅÎÏ¤Ç´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶âÂ°¤âºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¾®·¿²ÃÇ®Ï§¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
À¾²¬¤Ï¤³¤ÎÁõÃÖ¤ò¡¢Å´¹Ý¶È³¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À½Â¤¶È¤ÎÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤âÃå¼ê¡£»º¶È¤Î³×Ì¿¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ï¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
É¾²Á³Û1.5Ãû±ß¤Î¡È¥Ç¥«¥³¡¼¥ó¡É¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¤À¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë³«Âó¼Ô¤Ë¡¢ºî²È¡§Áê¾ì±ÑÍº¤¬Ç÷¤ë¡ª
½Ð±é¡§Áê¾ì±ÑÍº¡Êºî²È¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÌÀ»Ò¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
³«Âó¼Ô¡§ ¥µ¥ó¥á¥¿¥í¥ó À¾²¬ÏÂÉ§ CEO
¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¡§Ã«ÅÄÊâ¡ÊÇÐÍ¥¡Ë
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤ò¡ÉÅÔ»Ô¹Û»³¡É¤«¤é¼«Æ°È¯·¡¡×¤òÊüÁ÷¡£
