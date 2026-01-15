¡Öº£Æü¤ÎÄ«°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬²ÃÆþÆâÄê¤ÎMFÁ°ÅÄ²÷¡¢¶î¤±¤Ä¤±à¥Ç¥Ó¥å¡¼Àïá¤Ç¥¢¥·¥¹¥ÈµÏ¿
¡¡¢¡Îý½¬»î¹ç¡¦J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬6¡½0¶å½£¥ê¡¼¥°FC±ä²¬AGATA¡Ê14Æü¡¦µÜºê»ÔÀ¸ÌÜ¤ÎÅÎ±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡¢45Ê¬¡ß2ËÜ¡Ë
¡¡2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëMFÁ°ÅÄ²÷¡Ê21¡Ë¡á¿ÀÆàÀîÂç¡á¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×¹çÎ®Â¨¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£14ÆüÄ«¤ËµÜºêÆþ¤ê¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ45Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¡£¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î4ÅÀÌÜ¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£
¡¡2ËÜÌÜ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿Á°ÅÄ²÷¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤òÉý¹¤¯¶î¤±²ó¤Ã¤¿¡£30Ê¬²á¤®¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÄã¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£º®Àï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¸å¤ÏMF½Å¸«ËïÅÍ¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£ºòµ¨¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¡£¡Öº£Æü¤ÎÄ«°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÂ¤¬¤Ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¥×¥ì¡¼¤Ï½Ð¤»¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸áÁ°5»þ²á¤®½ÐÈ¯¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£Æ±4»þµ¯¾²¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö1»þ¤Ë1²óµ¯¤¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï3»þÈ¾¤Ëµ¯¤¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£ÃÙ¹ï¤·¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤é¤º¤Ã¤Èµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÇÇú¿ç¤·¤¿´¶¤¸¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤Á¤ê·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢J1µþÅÔ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¹áÀî¡¦Âç¼êÁ°¹â¾¾¹â¤ò·Ð¤Æ¿ÀÆàÀîÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£Â¾¤ÎJ1¥¯¥é¥Ö¤ÎÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿Ãæ¡¢¡Ö¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²¼ÀÑ¤ß¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¡²¬¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò·è¤á¤¿¡£¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¹¶¼é¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¥³¡¼¥È¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë±¦º¸¡¢¾å²¼´Ø·¸¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç¡¢¸«¤¿¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¸Ø¤ë¡£¡Ö¸ª¤ÈÇØ¹ü¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢¹â¹»¤Î»þ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦Éð´ï¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤ë¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¡£º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÉõ°õ¤¹¤ë¤¬¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ì¤Ðà¶¯¸ªá¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£Âç³Ø¤ÎÍý²ò¤âÆÀ¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï¥×¥í¤Ç¤Î³èÆ°¤âÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö27Ç¯¤«¤é¤Î·ÀÌó¤À¤±¤É¡¢º£µ¨¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Ã¤Á¤Ç¸·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë