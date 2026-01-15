¶üÏ©²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿ÌÈ¯À¸¡¡º¬¼¼»Ô¡¦¸ü´ßÄ®¡¦É¸ÄÅÄ®¤Ç¿ÌÅÙ£³´ÑÂ¬¡¡»¥ËÚ»ÔÅì¶è¡¢¼ê°ð¶è¤Ç¤â¿ÌÅÙ£±
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°7»þ13Ê¬¤´¤í¡¢ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶üÏ©²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÌÅÙ3¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º¬¼¼»Ô¡¢¸ü´ßÄ®¡¢É¸ÄÅÄ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ»ÔÅì¶è¡¢¼ê°ð¶è¤Ê¤É¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¿ÌÅÙ£±¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï30¥¥í¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï5.7¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
