ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤Ï¹¤¯±«¤Ç¡¢Íë±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£15Æü(ÌÚ)¸á¸å¤Ï»³±¢¤«¤é¶å½£ËÌÉô¤â±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñÅª¤ËÀ¾¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢À¾ÆüËÜ¡¢ÅìÆüËÜÃæ¿´¤Ë²«º½¤ÎÈô¤Ö½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç»ÅÙ¤ÏÇö¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀöÂõÊª¤Ê¤É¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹
Á°Æü¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢À¾ÆüËÜÃæ¿´¤Ë3·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Ï18¡î¤Ç¡¢4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹Åç¤Ï14¡î¡¢Âçºå¤Ï13¡î¡£¿·³ã¤äÀçÂæ¤Ç¤â10¡î°Ê¾å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ï12¡î¤ÇÁ°Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»¥ËÚ¤ÏÁ°Æü¤è¤ê5¡î¹â¤¤-1¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢£½µ´ÖÍ½Êó
¡¦Âçºå¡ÁÆáÇÆ
16Æü(¶â)¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²«º½¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ¤²¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Âçºå¤Ï16¡î¡¢¼¯»ùÅç¤Ï20¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤âÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢18Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤´¨¤µ¤¬Ìá¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ï18Æü(Æü)¤«¤é19Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
16Æü(¶â)¡¢17Æü(ÅÚ)¤ÏÅìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤Ç15¡îÁ°¸å¤È½ÕÀè¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÀã¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¡¢Íè½µÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ËÌÎ¦¤ÎÊ¿ÃÏ¤â¹¤¯Àã¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤1½µ´Ö¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
