¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ö£²£³Ç¯Á°¡×¤Î»Ñ¤Ë¥Éµé¾×·â¡ÖÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤è¤¯¸«¤¿¤é¡×¤¯¤Ü¤Æ¤ó¤¤µ¤ó
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶â¡¢¸áÁ°£µ»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤Îµ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢£²£°ºÐ¤Îº¢¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£²£³Ç¯Á°¤Î»ä¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÇËÉºÒ»Î¡¢µ¤¾ÝËÉºÒ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡¢¤¯¤Ü¤Æ¤ó¤¤µ¤ó¡Ê£´£³¡Ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥¢¥Õ¥í¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ø¥¢¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Îµ×ÊÝ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¡ô£²£³Ç¯Á°¡ôÆó½½ºÐ¡ôÈ±¤ÎÌÓ¥µ¥é¥µ¥é¡ôÀ®¿Í¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢ÃãÈ±¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»È±»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¡©¡×¡ÖÈ±·¿¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã°ã¤Ã¤Æ¿·Á¯¡¡Áé¡Ê¤ä¡Ë¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡©¡×¡ÖÀµÄ¾¤Æ¤ó¤¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢ÀÎ¤âº£¤â¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö°ì½Ö¸«¤¿»þ¡ÄÃ¯¡©¤è¤¯¸«¤¿¤é¡Ä¤Æ¤ó¤¤µ¤ó¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤£¡×¡Ö³Î¤«¤ËÈ±·¿¤¬º£¤ÈÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤À¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Á¥ã¥é¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¯¤Ü¤µ¤ó¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Þ¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×¥¹¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤¬¡¢ÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤ÈÈèÏ«¹üÀÞ¤ÇÃ¦Âà¡£ÎÅÍÜÃæ¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¡¢£²£°£°£´Ç¯¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤·¡¢£°£µÇ¯¤ËµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ê£Î£Ó£Ã¡Ë£²£·´ü¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£