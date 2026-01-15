¡Ú2026Ç¯¤ò¤É¤¦Àê¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Û¡¡Åú¤¨¤ë¿Í¡¡¥Õ¥åー¥Á¥ãー²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡¦¶â´Ý¶³Ê¸
µ¬À©²þ³×¤ÇÌ±´ÖÅê»ñ¤ò¤â¤Ã¤È¸Æ¤Ó¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò
¡¡¨¡¡¡¥Õ¥åー¥Á¥ãー²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤Î¶â´Ý¶³Ê¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¶â´Ý¡¡¹â»ÔÁíÍý¤ÏÁêÅö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿À¸ÍÂç³Ø·Ú²»³ÚÉô¤Î¸åÇÚ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎòÂå¤ÎÁíÍý¤¬²¿½½Ç¯¤â¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÃ¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ìò³äÊ¬Ã´¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÈÌ±´Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ì±´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤âÁÈ¿¥¤È¸Ä¿Í¤ÎÌò³ä¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ë¤Ï¸Ä¿Í¤ò¤¤¤«¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÏÎÉ¤¤Âç³Ø¤ËÆþ¤ê¡¢ÍÌ¾´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÎÉ¤·¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¹ñ¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄÂ¶â¤â¾å¤¬¤é¤º¡¢GDP¤â¤¢¤Þ¤ê¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤ä´ë¶È¡¢À¯ÉÜ¤ÎÄ©Àï¤¬¼ÁÎÌ¤È¤âÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥¹¥¯¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¥ê¥¿ー¥ó¤â¾¯¤Ê¤¤¡£¥ê¥¹¥¯¥Æ¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÂç¤¤Ê²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¡¡¶â´Ý¤µ¤ó¤ÏÄ¹¤¯µ¬À©²þ³×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜºÆÀ¸¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¶â´Ý¡¡ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Î´ûÂ¸¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤¬¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢µìÍè¤ÎË¡À©ÅÙ¤äµ¬À©¤¬¤½¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÁË»ß¤·¤¿¤¤¡¢ÉÔ·òÁ´¤Ê¶¥Áè´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Îµ¬À©²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢Ì±Çñ¤ä¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò¸«¤Ë¸½ÃÏ¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì±ÇñÃç²ðÂç¼ê¤Î¥¨¥¢¥Óー¥¢¥ó¥É¥Óー¤¬ºÇ¾å°Ì¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î´ë¶È¤¬¡¢¼Ò²ñ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¨¡¡¡·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
¡¡¶â´Ý¡¡¤¨¤¨¡£¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¿¥¯¥·ー¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸»ºÀ¤äÍøÊØÀ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸Å¤¤À©ÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¤ÎÆ°¤¤ËÇû¤ê¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¡£¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¿·¤·¤¤ÃÎ·Ã¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»î¤·¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ê¶¥Áè¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¹½Â¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ë¤ÏÀÇÀ©²þ³×¤â´Þ¤á¡¢Ã¯¤â¤¬³èÌö¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ì±´ÖÅê»ñ¤ò¤â¤Ã¤È¸Æ¤Ó¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙÀß·×¤È´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
