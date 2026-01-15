Ä«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï158±ß40Á¬Á°¸å¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡³¤³°»Ô¾ì¤Ç±ß¹â¤¬¿Ê¤ß¡¢°ì»þ159±ß40Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¥É¥ë±ß¤¬158±ß10Á¬¤Þ¤Ç²¼¤²¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤ä»°Â¼ºâÌ³´±¤È¤¤¤Ã¤¿Åö¶É¼Ô¤«¤é¤Î±ß°Â¤±¤óÀ©¡¢²ðÆþ¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²ðÆþ·Ù²ü¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÀ°Íý¤ÎÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
USDJPY 158.41
