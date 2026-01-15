ÊÆ¹ñ¡¢¾ÃÈñ³èÆ°¤ÎÆó¶Ë²½Á¯ÌÀ¡¡FRBÊó¹ð¡¢Á´ÂÎ¤Ï²þÁ±
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ï14Æü¡¢Á´¹ñ12ÃÏ¶è¤ÎÏ¢Ë®½àÈ÷¶ä¹Ô¤Î·Ê¶·Êó¹ð¡Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ö¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤¬¡Ö²þÁ±¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¾¦Àï´ü¤Î¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬¿¤Ó¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¹â½êÆÀ¼Ô¤Î¹âµéÉÊ¤Ê¤É¤Ø¤Î»Ù½Ð¤¬³èÈ¯¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¤é¤ÏÉ¬¼ûÉÊ°Ê³°¤Î¹ØÆþ¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤Ê¤É¡Ö¾ÃÈñ¤ÎÆó¶Ë²½¡×¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡1·î5Æü¤Þ¤Ç¤ÎÊó¹ð¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£27¡¢28Î¾Æü¤Ë³«¤¯Ï¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÎÆ¤µÄ»ñÎÁ¤È¤¹¤ë¡£·ÐºÑ³èÆ°¤Ï¡¢12ÃÏ¶è¤Î¤¦¤Á8ÃÏ¶è¤¬¤ï¤º¤«¤Ë³ÈÂç¡¢3ÃÏ¶è¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢1ÃÏ¶è¤¬¼ã´³Æß²½¤·¤¿¡£
¡¡¸ÛÍÑ¤ÏÂçÉôÊ¬¤ÇÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·µ¬¸ÛÍÑ¤¬·ç°÷¤ÎÊä½¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤É¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬¿Í°÷¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤Ê¤É¸ÛÍÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¾õ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤¬¤é¤âº£¸å¿ôÇ¯¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª²Á¤ÏÂçÉôÊ¬¤ÎÃÏ¶è¤Ç´Ë¤ä¤«¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£´ØÀÇ¤Î¥³¥¹¥È¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤â´ØÀÇ°ú¤¾å¤²Á°¤ËÄ´Ã£¤·¤¿ºß¸Ë¤¬Äì¤òÆÍ¤¡¢²Á³Ê¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÅ¾²Ç¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£