¥é¥¹¥È60ÉÃ¡¢¼ç¿Í¸ø¤é¤Î¾×·â¤ÎÈëÌ©È½ÌÀ¡ª¿·¥É¥é¥Þ¡ØºÆ²ñ¡Ù¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü²¶¤¿¤Á4¿Í¤Ïºá¤òÈÈ¤·¤¿¡×¤Î°ÕÌ£
²£´ØÂç¤Î¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¼õ¾Þºî¤òÃÝÆâÎÃ¿¿¼ç±é¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë¡ÈÃ¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©¡É¤ò¶¦Í¤·¤¿ÈôÆà½ß°ì¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¡¢´äËÜËüµ¨»Ò¡Ê°æ¾å¿¿±û¡Ë¡¢À¶¸¶·½²ð¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¡¢º´µ×´ÖÄ¾¿Í¡ÊÅÏÊÕÂçÃÎ¡Ë¤é4¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£23Ç¯¸å¡¢½ß°ì¤Ï½éÎø¤ÎÁê¼ê¡¦Ëüµ¨»Ò¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤â¡¢¡È¤¢¤ë»ö·ï¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÊª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë±£¤·¤¿¾×·â¤ÎÈëÌ©¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥é¥¹¥È60ÉÃ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¤é¤Î¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ÎÃæ¿È
¢¡¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÉõ°õ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡×
Âè1ÏÃ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢½ß°ì¤¿¤Á¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î²óÁÛ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
ÃçËÓ¤Þ¤¸¤²¤ËÊ¿²º¤ÊÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿½ß°ì¤¿¤Á¤À¤¬¡¢ÆÍÇ¡Èà¤é¤¬¤¤¤¿¿¹¤Ç½ÆÀ¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏÌÌ¤ËÃ¯¤«¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÔ²º¤Ê¥«¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢²¶¤¿¤Á4¿Í¤Ïºá¤òÈÈ¤·¤¿¡×¡ÖÈÈ¤·¤¿ºá¤ò¡¢Ì¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÉõ°õ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦½ß°ì¤Î¥â¥Î¥í¡¼¥°¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ï¤½¤³¤«¤é23Ç¯¸å¤Ø¡£
·º»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿½ß°ì¤Ï¸Î¶¿¤Î»°¥ÄÍÕ·Ù»¡½ð¤Ë°ÛÆ°¤È¤Ê¤ë¤â¡¢Ëüµ¨»Ò¤é¤È¤Ï²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢4¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¡¦Ä¾¿Í¤Î·»¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Ä¹¤Ç¤¢¤ëº´µ×´Ö½¨Ç·¡Ê¾®ÌøÍ§¡Ë¤¬ÉÔ¿³¤Ê»à¤ò¿ë¤²¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£
¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤ëÁ°¡¢½ß°ì¤Î½éÎøÁê¼ê¤À¤Ã¤¿4¿ÍÁÈ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Ëüµ¨»Ò¤Ï¡¢Â©»Ò¤¬½¨Ç·¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇËü°ú¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½¨Ç·¤Ë¼å¤ß¤ò°®¤é¤ì¡¢Âç¶â¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ½¨Ç·¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ëÁ°¡¢Ëüµ¨»Ò¤Ï4¿ÍÁÈ¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¸µÉ×¤Î·½²ð¤È¤È¤â¤Ë½¨Ç·¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¤Þ¤À¡¢½¨Ç·¤Î¶¼¤·¤Î·ï¤Î¾ðÊó¤ÏÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»ö·ïÁ°Æü¤ËÉÔ¼«Á³¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Ëüµ¨»Ò¤Ï¡¢»²¹Í¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ·Ù»¡¤Ë¸Æ¤Ð¤ì½ß°ì¤ÈºÆ²ñ¡£
½ß°ì¤Ï¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô¡¦ÆîÎÉÍý¹á»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È¤È¤â¤ËËüµ¨»Ò¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤â¡¢Ëüµ¨»Ò¤Ï±³¤ò¤Ä¤¡¢½¨Ç·¤Ë¶¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï±£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ»ö·ï¤ÎÁÜºº¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ê¤«¡¢½ªÈ×¤Ç¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢½¨Ç·¤Î°äÂÎ¤«¤é¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿ÃÆ´Ý¤¬¡¢23Ç¯Á°¤Ë¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö¤Î¶¯Åð»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤ÈÁêÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ê½Þ¿¦¤·¤¿·Ù»¡´±¡¦À¶¸¶ÏÂÍº¡ÊµÝºïÃÒµ×¡Ë¤ÎÊ¶¼º¤·¤Æ¤¤¤¿½Æ¤Î¤â¤Î¤È°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿½ß°ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬°ìÊÑ¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆ°ÍÉ¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤½¤Î¸å½ß°ì¤Ï¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È²áµî¤ò²óÁÛ¡£·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤ëÀ¶¸¶¤ò°Ï¤à¾®³ØÀ¸¤Î½ß°ì¤é¤Î±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢²¶¤¿¤Á4¿Í¤Ïºá¤òÈÈ¤·¤¿¡×¤ÈºÆ¤ÓËÁÆ¬¤ÈÆ±¤¸¥â¥Î¥í¡¼¥°¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤½¤³¤«¤é½ß°ì¤é¤Î¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ç±Ç¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï·ý½Æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ï¡ÖÈÈ¤·¤¿ºá¤òÌ¤Íè¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ËÉõ°õ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î·ý½Æ¤È¤È¤â¤Ë¡×¤ÈÂ³¤¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ÇÂè1ÏÃ¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£