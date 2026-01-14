CL by C.ルメールから午年を祝した新作登場、ブランド初となるパーカとニットを各215着限定で発売

騎手のクリストフ・ルメール（Christophe Lemaire）が手掛けるブランド「CL by C.ルメール」が、午年を祝したコレクションを発売した。直営店 CL Fashion & Caféと公式オンラインストアで取り扱っている。

【画像をもっと見る】

新作は、これまでのコンセプト「ストリートジョッキー」から世界観を発展させ、馬の存在感と象徴性にフォーカスした同ブランド初となるパーカ「ライダー（RYDER）」シリーズと、コットンニット「フェール・ア・シュヴァル（FER À CHEVAL）」を用意。両コレクションとも素材からデザイン、生産までの全工程を日本国内で手掛けた。

「ライダー」シリーズは、パーカを2型を展開。フロントにホースレーシングカルチャーを発信するアメリカ拠点のコレクティブ「RYDRX」 とのコラボレーションロゴを配置した。バックにはストリートウェアをまとった馬のグラフィックをプリント。襟元にはジョッキーヘルメット型のボタンを備え、オープンスタイルとクローズスタイルの2通りの着用を可能にした。それぞれ215着限定で、価格は2万4200円。

「フェール・ア・シュヴァル」は、フランス語で馬蹄を意味する。アイテムは、胸元にブランドロゴを配置し、右手首には幸運を象徴する馬蹄を刺繍した。フロントには、ジョッキーのヘルメットをモチーフにしたオリジナルボタンで開閉可能なデザインを採用。カラーはネイビー／オレンジ、グレー／ターコイズ、ブラック／ピンクの3色を用意する。各色215着限定で価格は2万4200円。

■CL by C.ルメール：公式オンラインストア