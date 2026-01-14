¥à¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¡Ö810s¡×¤«¤é¿·ºî¤òÈ¯Çä¡¡¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î¿·¿§¤òÈ¯Çä
¡¡¡Ö¥à¡¼¥ó¥¹¥¿¡¼¡ÊMOONSTAR¡Ë¡×¤¬¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥é¥¤¥ó¡Ö¥¨¥¤¥È¥Æ¥ó¥¹¡Ê810s¡Ë¡×¤«¤é2026Ç¯½Õ²Æ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·ºî¤ò1·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ALSO MOONSTAR¡¢MOONSTAR JIYUGAOKA¡¢PLATO MOONSTAR¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡ÖET052 VERSAL¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ËÉ¿å¥Õ¥£¥ë¥à¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÃåÃ¦¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¹½Â¤¤òÈ÷¤¨¡¢·¤ÆâÉô¤Ë¤ÏÄÌµ¤À¤Î¹â¤¤¥á¥Ã¥·¥åºà¤Ç¹½À®¤·¤¿¥¹¥ê¥Ã¥Ý¥ó¹½Â¤¤òÅëºÜ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Çö·¿¤Î¥½¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ´2¿§¤òÅ¸³«¤·¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ8800±ß¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡ÖTRASDEN¡×¤«¤é¡¢¿·¿§¤ÎBEIGE/MULTI¤¬È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8800±ß¡£
