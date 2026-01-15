Ä®Ìî¤¬º£µ¨3ÅÀÌÜ¡¡°ËÆ£¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥É¥¤¥Ä1Éô
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç14Æü¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ç¸åÈ¾11Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢0¡½4¤ÎÆ±24Ê¬¤Ëº£µ¨3¥´¡¼¥ëÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£¹â°æ¹¬Âç¤Ï¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é½Ð¾ì¡£»î¹ç¤Ï1¡½5¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î¥±¥ë¥óÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢1¡½1¤Î¸åÈ¾26Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£Æ±43Ê¬¤ËÂà¤¡¢»î¹ç¤Ï3¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÎÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Ï1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¦¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÎÎëÌÚÍ£¿Í¤Ï0¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥é¥¤¥×¥Á¥ÒÀï¤Ç¸åÈ¾10Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£