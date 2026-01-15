¡ÖÏÓ¤Î·ì´É¥¨¥°¤¤¡Ä¡×25ºÐ¥í¥Ã¥ÆÆ£¸¶¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥çµÈÅÄÀµ¾°¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¡×
ºòµ¨½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤ÎÆ£¸¶¶³Âç³°Ìî¼ê¤¬14Æü¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Þ¥ó¡É¤³¤ÈµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤Î¤â¤È¡¢²Æì¸©Æâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ìÃæ¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë¥¦¥§¡¼¥È¡¢¸á¸å¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö½ÖÈ¯·Ï¤È²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤ÂÎºî¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Á´¿È¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤¬¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½ÐÎÏ¤ò¤É¤ó¤É¤ó¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î107»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤â½é¤á¤ÆÅþÃ£¤·¡¢ÂÇÎ¨.271¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡ØPLAY FREE. WIN HARD.¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¥Ï¡¼¥É¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢·ã¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡25ºÐ¤Îí÷¤·¤¤¶ÚÆù¤Î¼Ì¿¿¤¬µåÃÄ¸ø¼°SNS¤Ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶ÚÆù¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÏÓ¤Î·ì´É¤¬¥¨¥°¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë