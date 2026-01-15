¥Õ¥¸¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù½ªÎ»È¯É½¡¡3·îËö¤Þ¤Ç¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¡È½ÉÂê¡É²ó¼ý¤Ø
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù(Ëè½µ¿åÍË23:00¡Á)¤¬¡¢3·î¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢14Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¡(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡Ø2025FNS²ÎÍØº×¡Ù¤ÎÎ¢Â¦¤Ç½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢²¬Â¼Î´»Ë¤¬¡Ö¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Î»þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤ª¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬·è¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡¢º£¸å¤â¹±Îã´ë²è¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¤È¡¢ÌðÉô¹ÀÇ·¤¬¡Ö¤¤¤ä¡¢ÌµÍý¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¡Ö¡Ø¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù3·î¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÈÖÁÈ½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£
²¬Â¼¤¬¡¢LDH¤È¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤«¤É¹¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢µ×ÊÝÅÄÍø¿¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥í¥±¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È¤ÎÌóÂ«¤¬ÅÓÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÌðÉô¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤±¡¢»þ´Öµö¤¹¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È±þ¤¨¡¢3·îËö¤Þ¤Ç¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¡È½ÉÂê¡É¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X(Twitter)¤Ç¤Ï¡Ö3·î¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¤³¤ÎÅÙÈÖÁÈ¤«¤éÈ¯É½¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¡È½ÉÂê¡É¤¬À¹¤êÂô»³¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¤ÊüÁ÷¤¬¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÈÖÁÈ°ìÆ±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡²ó¤Î21Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ëaiko¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö²¬Â¼Î®! aiko·ò¹¯²½·×²è¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢²¬Â¼¤¬ÆÈ¼«¤ËÄ´¤Ù¤¿·ò¹¯Ë¡¤ò¼Â»Ü¤·¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤ëaiko¤ò·ò¹¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¼¡²ó¤Î21Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ëaiko¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö²¬Â¼Î®! aiko·ò¹¯²½·×²è¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢²¬Â¼¤¬ÆÈ¼«¤ËÄ´¤Ù¤¿·ò¹¯Ë¡¤ò¼Â»Ü¤·¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤ëaiko¤ò·ò¹¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£