¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤È¤ë¡×¡¡JRA¾Þ3´§¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ë¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¡ÄºÇ¸å¤Î1¹Ô¤ËÁûÁ³
NAR¥°¥é¥ó¥×¥ê2025
¡¡ÃÏÊý¶¥ÇÏÁ´¹ñ¶¨²ñ¡ÊNAR¡Ë¤Ï14Æü¡¢2025Ç¯¤ÎÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ç³èÌö¤·¤¿¿ÍÇÏ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖNAR¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ÎÉ½¾´ÇÏ¤ÈÉ½¾´¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¡¢ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÊÆG1¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¡¢ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´4¡¢Ìðºî¡Ë¤¬ÆÃÊÌÉ½¾´¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏÊýÇÏ¤È¤·¤ÆG1ÅìµþÂç¾ÞÅµ¤òÀ©¤·¤¿Âç°æ¤Î¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡Ê¥»¥ó7¡¦¹Ó»³¾¡¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÃæ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÇÏ¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¸²¾´¤ËÃÍ¤¹¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÇÏ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÆÃÊÌÉ½¾´ÇÏ¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ø¤Î½ÐÁö¤Ï10·î¤ÎJpn2ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÇÖ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁªÄê°Ñ°÷¤ÎÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç·èÄê¡£Æ±¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¥À¡¼¥È¤¬¼Ç¤ÈÊÂ¤Ö¤¯¤é¤¤¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ÈÀ¤´Ö¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ÆüËÜÇÏ¤Î¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÏÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯ÅÙJRA¾Þ¡×¤ÇÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¡¢ºÇÍ¥½¨4ºÐ°Ê¾å²´ÇÏ¡¢ºÇÍ¥½¨¥À¡¼¥È¥Û¡¼¥¹¤Î3´§¤Ëµ±¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡È4´§¡É¤ËX¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç¤âÆÃÊÌ¾Þ¡£¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Î°Î¶È¤ÎÀ¨¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤Ê¤¡¡×
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°NAR¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤â¼è¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖÎ®ÀÐ¤Ëº£Ç¯¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ê¤ó¤â¤Ê¤¤¤ä¤í¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉÆÃÊÌÉ½¾´ÇÏ¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡Ö¥¨¥Ð¥ä¥ó¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤È¤ë¡ª¡×
¡ÖNRA¤Ç¤ÏÆÃÊÌÉ½¾´ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÉ½¾´¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¡×
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï¤ä¤Ï¤êÆÃÊÌÉ½¾´ÇÏ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤Ê¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÇÖ¤Î¹ñºÝ½Å¾Þ²½¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡ª¡×
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤ÎÉ½¾´¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤À¤¬¡¢Æ±ÇÏ¤¬¸ÅÇÏ¥À¡¼¥È²´ÇÏÉôÌç¤ÎºÇ½ª¸õÊä3Æ¬¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌÊÆ¶¥ÇÏ¤ÎÇ¯ÅÙÉ½¾´¡Ö¥¨¥¯¥ê¥×¥¹¾Þ¡×¤Ï¡¢22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¤ËÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
