µÈ²¬Î¤ÈÁ¤¬33ºÐ¤Ë¡ª¡¡Îï¤·¤¤¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ5Ï¢È¯¡¡Èþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Ë¸ª½Ð¤·¤â¡Ö½÷¿À¡×¡ÖÇúÆ©ÌÀ´¶¡ª¡×
¡¡1·î15Æü¤Ï½÷Í¥¡¦µÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£µÈ²¬¤Ï2015Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤äCM¤Ë½Ð±é¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÃçÌîÂÀ²ì¤¬±é¤¸¤ë¾®°ìÏº¤ÎÀµºÊ¤Î·Ä¤ò±é¤¸¤ë¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤äÅÀÅô¼°¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤âÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëµÈ²¬¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿µÈ²¬¤ÎÈþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ï¥¤¥È¥É¥ì¥¹¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥É¥ì¥¹¡ÄµÈ²¬Î¤ÈÁ¤ÎÎï¤·¤¤¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ
¢£¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥É¥ì¥¹
¡¡3·î¡¢±Ç²è¡ØÀµÂÎ¡Ù¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇµÈ²¬¤Ï¡¢¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ºÙ¤«¤¯Á¡ºÙ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ä¥È¥ì¡¼¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢µÈ²¬¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Â¸µ¤ÈÂµ¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ÇÆ©¤±´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¾åÉÊ¤µ¤ÎÃæ¤Ë·Ú¤ä¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥É¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÈ²¬¤Ï¡¢¡ØÀµÂÎ¡Ù¥Á¡¼¥à¤ä´ÑµÒ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡ÖÄº¤¤¤¿Æü¡¹¤Î´î¤Ó¤ä´¶Æ°¡¢ÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÜ±Ç¤¤Èþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»ÑÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡¡½÷¿À¡×¡Ö¿¿¤ÃÇò¤ÊÍÅÀº¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¾åÉÊ¥É¥ì¥¹
¡¡4·î¡¢µÈ²¬¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¥¹¡¦¥Æ¡¼¡¦¥Ç¥å¥Ý¥ó ¶äºÂ¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥× ¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¤ä¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¤¬Èþ¤·¤¤ERDEM¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡£¸ª¸µ¤Î¥Ó¥¸¥å¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥É¥ì¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Öµ¤ÉÊ°î¤ì¤ë¤ª»Ñ¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Æ¡¢Å·»È¡×¡Ö²¿¿§¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Öµ¤ÉÊ¤È¿§µ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£Á´¿È¥ì¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç
¡¡9·î¤Ë¡Ø¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Liviana Conti¤Î¥ì¥Ã¥É¤Î¾å²¼¤ÇÅÐ¾ì¡£Á´¿È¥ì¥Ã¥É¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë·¤¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤â¤Î¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ñ¥¥Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥ó¥µ¥à¥³¡¼¥Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È±¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Ô¥¢¥¹¤â¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£¥¹¥¯¥¨¥¢¥Í¥Ã¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¤è¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤åºÎïÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹
¡¡10·î¤Ë¤ÏÂæÏÑ±Ç²è¡ØDouble Happiness ÒÖ囍¡Ù¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¡£µÈ²¬¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£µÈ²¬¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê·Á¤Î¥Ë¥Ê¥ê¥Ã¥Á¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢Â¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£È±¤Ï¸å¤í¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÇúÆ©ÌÀ´¶¡ª¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎA¥é¥¤¥ó¥É¥ì¥¹
¡¡11·î¡¢µÈ²¬¤ÏÅìµþ¡¦¡ÖKITTE¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖWHITE KITTE¡×¤ÎÅÀÅô¼°¤ËÅÐÃÅ¡£µÈ²¬¤ÏÁ´¿È¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ó¥¸¥å¡¼¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÉôÊ¬¤¬¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤«¤é¿þ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëA¥é¥¤¥ó¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥°¥í¡¼¥Ö¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥¢¤Ï¸å¤í¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÉ¤ì¤ë¥Ô¥¢¥¹¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤À¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¤¹¤®¡¢Å·»È¤Ç¤¹¡×¡ÖÀã¤Î¤ªÉ±ÍÍ¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¹ßÎ×¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÅ·»È¸½¤ì¤¿¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÀã¤ÎÍÅÀº¤Î¤è¤¦¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖµÈ²¬Î¤ÈÁ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@riho_yoshioka¡Ë