¡¡»³²¼ÃÒµ×¤¬¼ç±é¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊHulu¡¿2026Ç¯1·î23ÆüÇÛ¿®¡Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÈÇËÜÍ½¹ðÊÔ¤È¡¢À¤³¦½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë±óÊö°ìÀÄ¤ò±é¤¸¤¿»³²¼¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤è¤ê¡ÈÎ¹¤ÎÊª¸ì¡É¡×¤Ë¡Ø¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¡ÆüËÜÈÇËÜÍ½¹ð
¡¡Ì¡²è¡Ø¿À¤Î¼¶¡Ù¡Êºî¡¦°¡¼ùÄ¾¡¿²è¡¦¥ª¥¥â¥È¡¦¥·¥å¥¦¡Ë¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¸¶ºî¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦ÃËÀ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡á¿Àºé¼¶¤ò¥«¥ß¡¼¥æ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»³²¼¤¬±é¤¸¤ëÁïÌÀ¤Ê¥ï¥¤¥óÉ¾ÏÀ²È¡¦±óÊö°ìÀÄ¤ò¡È¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¡É¤ËÀßÄê¡£2023Ç¯¤ËHulu¤Ë¤Æ¥·¡¼¥º¥ó1¤¬ÆüËÜ¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¡¢Íâ2024Ç¯11·î¤ÎÂè52²ó¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤Î»³²¼¡Ê±óÊö°ìÀÄÌò¡Ë¤È¥Õ¥ë¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥Õ¥ê¥¨¡Ê¥«¥ß¡¼¥æ¡¦¥ì¥¸¥§Ìò¡Ë¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ÆÆÄ¤Î¥ª¥Ç¥Ã¥É¡¦¥é¥¹¥¥ó¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¯¥é¥¦¥¹¡¦¥¸¥Þ¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¡£°ìÀÄ¤È¥«¥ß¡¼¥æ¤Ï¡¢ÅÁÀâÅª¤ÊÉã¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥ì¥¸¥§¤¬À¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ¤âÃµ¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ï¥¤¥ó¡É¤Îµ¯¸»¤òµá¤á¤ÆÀ¤³¦¤òÎ¹¤·¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²á¹ó¤Ê»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡£
¡¡ÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿Ì¼¤Î¥«¥ß¡¼¥æ¤È¡¢Éã¤ÎÄï»Ò¤À¤Ã¤¿°ìÀÄ¤¬¡¢ÅÁÀâ¤Î¥ï¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò½ä¤Ã¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢2¿Í¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó1¡£¤¤¤è¤¤¤è1·î23Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ËÜÍèÊú¤¨¤ëÊ£»¨¤µ¤Ø¡¢¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Î¥ª¥Ç¥Ã¥É¡¦¥é¥¹¥¥ó¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢Á°¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¥À¡¼¥¯¤Ê¾Ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÊª¸ì¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤âÂçÉý¤Ë³ÈÄ¥¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¡£Èþ¤·¤¯ÁÔÂç¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö¤è¤ê¡ÈÎ¹¤ÎÊª¸ì¡É¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó2¤«¤é¡¢ÆüËÜÈÇËÜÍ½¹ðÊÔ¤È¡¢Á´À¤³¦½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë»³²¼ÃÒµ×¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÍ½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÀÄ¤È¥«¥ß¡¼¥æ¤¬¡¢Éã¤¬Ãµ¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ï¥¤¥ó¡×¤òµá¤á¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¹Ô¤Ãå¤¤¤¿Àè¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Î¹Àè¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë»ÐÄï¤Î³Î¼¹¡¢¥«¥ß¡¼¥æ¤ÈÎø¿Í¤È¤ÎÉÔ²º¤Ê´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æ°ìÀÄ¤¬Êú¤¨¤ë¿´¤Î°Ç¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊì¤«¤é¤Î¾×·âÅª¤Ê°ì¸À¡£°ìÀÄ¤¬¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤¬³Î¿®¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¤³¦½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢±óÊö°ìÀÄ¤ò±é¤¸¤ë»³²¼¤¬¡¢¿´¤Î³ëÆ£¤È¸þ¤¹ç¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Î°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÀÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¶²ÉÝ¤Ç¤¢¤ë¡Ö°Å°Ç¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¡×¤È¤ÎÂÐÖµ¤Ï¡¢Èà¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¡¼¥¯¡ÊÀ®Ä¹¤Îµ°À×¡Ë¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢ËÜÍ½¹ðÊÔ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°Å¤¤Æ¶·¢¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤À¤³¦¤Ç²¿¤«¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÀÄ¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¤½¤Î¥·¡¼¥óÄ¾Á°¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢°ìÀÄ¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶²ÉÝ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿°ìÀÄ¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÈà¤ò²òÊü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢Èà¼«¿È¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¾×·âÅª¤Ê²ÈÂ²¤Î¿¿¼Â¡×¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Éã¤Î°ä¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Î¹¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¿¿¼Â¡×¤òµá¤á¤ëÁÔÂç¤ÊÃµµá¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢ÂçÎ¦¤ÈÀ¤µª¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢Ëº¤ìµî¤é¤ì¤¿Îò»Ë¤ä±£¤µ¤ì¤¿°ø±ï¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¤Ç¯·î¤ÎÃæ¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÈëÌ©¤¬¼¡¡¹¤È·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£²á¹ó¤ÊÃµµá¤¬2¿Í¤òÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¼«¤é¤Î¿´¤ÎºÇ¤â°Å¤¤¿¼Ê¥¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤àÃæ¡¢°ìÀÄ¤È¥«¥ß¡¼¥æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Îµ¾À·¤òÊ§¤¦³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢·»Ëå¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò°ú¤Îö¤¯¤Î¤«¡½¡½¤½¤ì¤È¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤òÇËÌÇ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Î¤«¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÇÛ¿®¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø¿À¤Î¼¶¡¿Drops of God¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï¡¢Hulu¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê¹ñÆâÆÈÀêÇÛ¿®¡ÊËè½µ¶âÍË¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹¹¿·¡¿Á´8ÏÃ¡Ë¡£
