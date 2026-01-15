²ìÍè¸¿ÍÎ¨¤¤¤ë±ÇÁüÀ½ºî²ñ¼Ò¤¬À¤³¦¤ËÄ©¤àÂè1ºî¡ØNever After Dark¡Ù6.5¸ø³«·èÄê¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
¡¡²ìÍè¸¿Í¤È¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ü¥¤¥ë¤¬¶¦Æ±ÀßÎ©¤·¤¿±ÇÁüÀ½ºî²ñ¼Ò¡ÖSIGNAL181¡×¤ÎÂè1ÃÆÄ¹ÊÔ±Ç²è¡ØNever After Dark¡Ù¤¬¡¢6·î5Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤¬¡Ö¥µ¥¦¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¦¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¡ÊSXSW¡Ë2026¡×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÇ¦¤Ó¤Î²È House of Ninjas¡Ù¤Ç¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿2¿Í¤¬ºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£²ìÍè¸¿Í¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ´ë²è¤ò¸£°ú¤·¡¢¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ü¥¤¥ë¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ÊÆÇÛµë²ñ¼ÒXYZ Films¤Ë¤è¤ëËÜºî¤Î³¤³°ÇÛµë¤â·èÄê¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿ËÜºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë·à¾ì¸ø³«¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¼ç±é¤Ë¤Ï¡¢Á´ÊÆ¤Î¼çÍ×¥¢¥ï¡¼¥É¤òÀÊ´¬¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿Àï¹ñ¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ç¤ÎÇ®±é¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¥É¥é¥ÞÉôÌç½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Êæ»Ö¤â¤¨¤«¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡ØµþÅÔ¿Í¤ÎÌ©¤«¤ÊÌû¤·¤ß Rouge ·Ñ¾µ¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÁ¯Îõ¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ÎîÇÞ»Õ¡¦°¦Î¤¤ÎÁÔÀä¤ÊÊª¸ì¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤Î°ìÃ¼¤ò³À´Ö¸«¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Èþ¤·¤µ¤È¶²¤í¤·¤µ¤¬ÀÅ¤«¤ËÆ±µï¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÊæ»Ö±é¤¸¤ëÎîÇÞ»Õ¡¦°¦Î¤¤¬¡¢²ø¤·¤²¤Êµ·¼°¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê¤Ë¤Ï²Ð¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥Á¤ò°®¤ê¡¢¤¦¤Ä¤í¤Ê´ãº¹¤·¤ÇÍÉ¤é¤á¤¯±ê¤òÂç¤¤Ê¥í¥¦¥½¥¯¤Ø¤È°Ü¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢±ï¤ËÆÈÆÃ¤Ê±Æ³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê´Ý¤¤ÃÖ¤¶À¤¬ÀÅ¤«¤ËÐÊ¤ß¡¢¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£¥í¥¦¥½¥¯¤ÎÅô²Ð¤È¶À¤¬¡¢¤³¤Îµ·¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¡¢ÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë°ÕÌ£¿¼¤Ê¥«¥Ã¥È¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤¬ÊÆ¹ñºÇÂçµé¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¡Ö¥µ¥¦¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¦¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¡ÊSXSW¡Ë2026¡×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥Û¥é¡¼¤ä¥¹¥ê¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²è¤ËÆÃ²½¤·¡¢ÆÃ¤ËÇ®¶¸Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÌ¾ÊªÉôÌç¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥¿¡¼¡ÊMidnighter¡Ë¡×¤Ø¤ÎÀµ¼°½ÐÉÊ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¦¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥µ¥¦¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯3·î¤ËÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢²»³Ú¡¦±Ç²è¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍ»¹ç¤·¤¿À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£A24À½ºî¤Î¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©¡¼ ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤ÎÆü¡Ù¤ä¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¾×·âºî¡¦ÏÃÂêºî¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È±Ç²è¤ÎºÇ¹âÊö¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¡×¤ÈÁÐàú¤ò¤Ê¤¹±Ç²è¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥»¥Ã¥¿¡¼¤ä±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎSXSW¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é¡È´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡É¤Î¼Â¼ÌºîÉÊ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤¬Àµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î²÷µó¤È¸À¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜºî¤¬¸À¸ì¤äÊ¸²½¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÀ¤³¦¿å½à¡×¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¾Ú¤À¡£º£Ç¯¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë®²è¼Â¼ÌºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÏËÜºî¤¬Í£°ì¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸½ÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó½Ð±é¤Î²ìÍè¸¿Í¡¢¼ç±é¤ÎÊæ»Ö¤â¤¨¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤¬»²²ÃÍ½Äê¡£À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤ÈÈãÉ¾²È¤¬½¸¤¦¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤¬À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦²ìÍè¤È¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£²ìÍè¤Ï¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢¤ª²½¤±²°Éß¤Ø¡£ÂÎ¸³¤Ï¡¤¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ÕÌ£¿¼Ä¹¤Ê¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò±Û¤¨¤Æ´Ñ¤ë¼Ô¤ÎÆü¾ï¤Ø¤È¿¯¿©¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢ËÜºî¤¬Ã±¤Ê¤ë¥Û¥é¡¼±Ç²è¤ÎÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢´ÑµÒ»²²Ã·¿¤Î¡ÈÂÎ¸³¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¼¨º¶¤¹¤ë¡£Êª¸ì¤Î³Ë¿´¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡¢ËÜÊÔ¤Ø¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò°ìÁØ¤«¤Î©¤Æ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØNever After Dark¡Ù¤Ï6·î5Æü¸ø³«¡£
¢¨²ìÍè¸¿Í¡¢¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ü¥¤¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£½Ð±é¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²ìÍè¸¿Í
¤³¤ÎÅÙ¡¢²æ¤¬¼Ò¡¢SIGNAL181¤Ï¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ü¥¤¥ë¡¢²ìÍè¸¿Í¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î½é·à¾ì±Ç²è¤ò´°À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ðÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï
Never After Dark
»ä¤¿¤Á¤Ï³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢
¤ª²½¤±²°Éß¤ò¤´ÍÑ°ÕÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤³¤½¡¢¤ª²½¤±²°Éß¤Ø¡£
ÂÎ¸³¤Ï¡¢¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ÆÆÄ¡§¥Ç¥¤¥ô¡¦¥Ü¥¤¥ë
Never After Dark¡£
Ìë¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡£
»ä¤¿¤Á¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«³Ú¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
