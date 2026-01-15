¡ÖÎÎ¼ý½ñ¡¢¼Î¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¼«Ê¢¤Ï¥¤¥ä¡Ä¡È¥ì¥·ー¥È¤Ê¤··ÐÈñ¡É¤ò²ñ¼Ò¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¦ÊýË¡¤È¤Ï¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
ÃÏÊý½ÐÄ¥¤Ç¤ÎÀÜÂÔ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤¼ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£²ñ·×¤Î5Ëü±ß¤òµ¤Á°¤è¤¯»ÙÊ§¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍâÄ«ºâÉÛ¤ò³«¤±¤¿¤éÎÎ¼ý½ñ¤òÌã¤¤Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ºÇÔ¤Ï¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢·ÐÍýÉô¤Ëµã¤¤Ä¤¯¤â¡Öµ¬Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡×¤È»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
½»Âð¥íー¥ó¤ä¶µ°éÈñ¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë40Âå¡¦50Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢5Ëü±ß¤Î¼«Ê¢¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÄË¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þµã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÀµÌÚÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¤ÎÀµÌÚÍ³µª¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¨¡¤Ê¤¼·ÐÈñÀº»»¤Ë¡ÖÎÎ¼ý½ñ¡×¤¬¸¶Â§¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ñ¼Ò¤¬»Ù½Ð¤ò·ÐÈñ¡ÊÂ»¶â¡Ë¤È¤·¤Æ·×¾å¤·¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤òÅ¬Àµ¤Ë¿½¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¡×¡ÖÃ¯¤Ë¡×¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅª¤Ç¡×»ÙÊ§¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¦µÒ´ÑÅª¤Ê¾Úµò¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é¤ª¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬»ö¶È¤Î¤¿¤á¤Î»Ù½Ð¤Ê¤Î¤«¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏ²Èñ¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²Í¶õ¤Î¼è°ú¤Ê¤Î¤«¤òÂè»°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀÇÌ³½ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÎÎ¼ý½ñ¤Ï¡¢¤½¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¼è°ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡ÖºÇ¤â¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤°ì¼¡»ñÎÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¨¡ÎÎ¼ý½ñ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¡¢ÂåÂØ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¡ÖÎÎ¼ý½ñ¤ÎºÆÈ¯¹Ô¡×¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÁ±¤«¤Ä³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¥ì¥¸¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüÉÕ¤È¶â³Û¡¢¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ì¤ÐÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·ºÆÈ¯¹Ô¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÀÇÌ³¾å¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¥ëー¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖÎÎ¼ý½ñ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìÀÚÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂÌ³Åª¤ÊÂåÂØ°Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑÌÀºÙ¡×¤ä¡Ö¥ì¥·ー¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ñ¿©¤ÎÁê¼ê¡¦¿Í¿ô¡¦ÌÜÅª¤ò¾ÜºÙ¤Ëµ¤·¤¿¡Ö½Ð¶âÅÁÉ¼¡×¤ä¡ÖÍýÍ³½ñ¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤ÆÄó½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÜÂÔ¤Î»ö¼Â¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¾·ÂÔ¥áー¥ë¡×¤ä¡ÖÅöÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÉ½¡×¤Ê¤É¤òÅºÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐÈñ¤È¤·¤Æ¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡ÀÇÌ³Ä´ºº¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤¬ÎÎ¼ý½ñ¤Î¤Ê¤¤·ÐÈñ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï¡©
ÀÇÌ³½ð¤Ï¡Ö¾Úµò½ñÎà¤Î¤Ê¤¤»Ù½Ð¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤Þ¤¹¡£¤â¤·²ñ¼Ò¤¬°Â°×¤ËÎÎ¼ý½ñ¤Î¤Ê¤¤·ÐÈñÀº»»¤òÇ§¤á¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¤½¤ÎÀµÅöÀ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»Ù½Ð¤Ï¡Ö»ÈÅÓÉÔÌÀ¶â¡×¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢·ÐÈñ¤È¤·¤Æ¤Î»»Æþ¤òÈÝÇ§¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë°¼Á¤Ê¾ì¹ç¤ä¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÎ®ÍÑ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ù½Ð¤¬Åö³º¼Ò°÷¤Ø¤Î¡ÖÌò°÷¾ÞÍ¿¡Ê¤Þ¤¿¤ÏµëÍ¿¡Ë¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤ÏÂ»¶â¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾å¤Ë¸»Àô½êÆÀÀÇ¤ÎÄ§¼ýÏ³¤ì¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤â½êÆÀÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Å¤¤¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤¬µ¬Äê¤Ç¸·¤·¤¯¸¶ËÜ¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ°ÕÃÏ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÀÇÌ³¥ê¥¹¥¯¤«¤é²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡ÀµÌÚÍ³µª¡Ê¤Þ¤µ¤¡¦¤æ¤¡Ë¡¿ÀÇÍý»Î¡¡10Ç¯°Ê¾å¤ÎÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÎáÏÂ5Ç¯1·î¤ËÆÈÎ©¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎË¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¤ÎÀÇÌ³¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼ÒÏ«»Î¤ä»ÊË¡½ñ»Î¤È¤â¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®Ãæ¡£
