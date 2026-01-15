¸µJ´ÆÆÄ¤¬¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤Ç¡È¤é¤·¤µÁ´³«¡É¡Ö¿ÀÊä¶¯¡×¡¡»ØÆ³¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¡ÖÁª¼êÌÜÀþ¤«¤é¤¹¤ë¤Èµ¤Ê¬¤¤¤¤¡×
¡¡J1¥ê¡¼¥°¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿½©ÍÕÃé¹¨»á¤ò¥³¡¼¥Á¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¿·¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿À¸Í¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤òÊäº´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Îý½¬¾ì¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¿À¸Í¤Ï¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Öº£Æü¤â¸µµ¤¤Ê½©ÍÕ¥³¡¼¥Á¡×¤È¡¢Îý½¬Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¥Ñ¥¹²ó¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼êÃ£¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Îý½¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó¤Ê¤¬¤é¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À½¢Ç¤¤Þ¤â¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤È¼Õ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥Á¥Ù¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë½©ÍÕ¥³¡¼¥Á¤À¤¬¡¢¼«¿È¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÁª¼êÃ£¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÀÊä¶¯¡×¡ÖºòÇ¯¤Î´ÆÆÄ¤¬2¿Í¤âµï¤ë¤Ê¤ó¤ÆìÔÂô¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸ø¼°¤¬¤¤¤¸¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ì¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤Ëµ®½Å¡×¡Öº£Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤ó¤°¤é¤¤ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤Æ¥ï¥í¥¿¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¾å¤¬¤ëÎÉ¤¤³Ý¤±À¼¤À¤ï¡×¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó´ÆÆÄ¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ë»î¹ç½ª¤ï¤ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë½Ð¤ÆÍè¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤ä¤ó¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÎÉ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÁª¼êÌÜÀþ¤«¤é¤¹¤ë¤Èµ¤Ê¬¤¤¤¤¤ä¤í¤Ê¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤é¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤Þ¤À¿À¸Í¤ËÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÁª¼ê¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¤Ï´°àú¤Ë°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡¢Áª¼êÌÜÀþ¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÌ¾Á°¸Æ¤ó¤ÇË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éµ¤Ê¬¤¤¤¤¤ä¤í¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¶¿å¤òÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÎ¥¤ì¤¿¤¬¡¢¡ÖÀ¶¿å¥µ¥Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¿À¸Í¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¶¿å¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤É¿À¸Í¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤«¤â¡×¡Ö½©ÍÕ¤µ¤ó¡¢¥¢¥¤¥¹¥¿¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¶¿å¥µ¥Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢½©ÍÕ´ÆÆÄ¡¢´¥¡¢¥´¥ó¤Á¤ã¤ó¸«¤¿¤¯¤ÆËè²ó¿À¸Í¤ÎYouTube¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡×¡Ö½©ÍÕ¤µ¤óÀ¶¿å¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤¼¡×¤È¡¢º£¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë