1480¥¦¥©¥ó¤Ë¶áÉÕ¤¯¥¦¥©¥óÁê¾ì¡ÄÍ¢ÆþÊª²Á6¥«·îÏ¢Â³¾å¾º
¹ñºÝ¸¶Ìý²Á³Ê²¼Íî¤Ë¤â¥¦¥©¥ó°Â¤ÇÍ¢ÆþÊª²Á¤ÏºòÇ¯6¥«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿·Ç¯¤Ë¤Ï¥¦¥©¥óÁê¾ì¤¬1¥É¥ë¡á1480¥¦¥©¥ó¿å½à¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Þ¤ÇÈ¿Æ¤·¤ÆÀ¸³èÊª²Á°µÇ÷¤¬¸½¼Â²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÍ¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê2020Ç¯¡á100¡Ë¤Ï142¡¥39¤ÇÁ°·î¤Î141¡¥47¤è¤ê0¡¥7¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£Í¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¤¬6¥«·îÏ¢Â³¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯5·î¡Á10·î°Ê¹ß4Ç¯2¥«·î¤Ö¤ê¤À¡£
ÂÐ¥É¥ë¤Ç¥¦¥©¥ó¤Î²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤êÍ¢ÆþÈñÍÑ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¡£¥¦¥©¥óÁê¾ì¤ÏºòÇ¯11·î¤ÎÊ¿¶Ñ1457¡¥77¥¦¥©¥ó¤«¤é12·î¤Ë¤ÏÊ¿¶Ñ1467¡¥40¥¦¥©¥ó¤ÈÌó0¡¥7¡ó²¼Íî¤·¤¿¡£¥¦¥©¥ó²¼Íî·¹¸þ¤Ï³Ë¿´¸¶ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ë¸¶Ìý²Á³Ê²¼ÍîÊ¬¤òÁê»¦¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤¬¼ç¤ËÍ¢Æþ¤¹¤ë¥É¥Ð¥¤¸¶Ìý¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÊ¿¶Ñ1¥Ð¥ì¥ë¡á62¡¥05¥É¥ë¤Ç1¥«·î¤Î´Ö¤Ë3¡¥8¡ó²¼Íî¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¹ñÆâ¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ1¥ê¥Ã¥È¥ëÅö¤¿¤ê1700¥¦¥©¥óÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Àè·î¤Ï¸¶ºàÎÁ¤«¤éÃæ´Öºâ¤È»ñËÜºâ¤ÎÍ¢ÆþÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÙÉôÉÊÌÜ¤Ç¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëµ®¶âÂ°ÀºÏ£ÉÊ¤¬Á°·îÈæ13¡¥6¡ó¾å¾º¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤¬11¡¥6¡ó¡¢Å·Á³¥¬¥¹¤¬3¡¥6¡ó¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¡¼¤¬1¡¥7¡ó¡¢µíÆù¤¬1¡¥0¡ó¤Ê¤ÉÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
»Ô¾ì¤ÇÍ¢ÆþÊª²Á¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1¡Á3¥«·î¤Î»þº¹¤òÃÖ¤¤¤Æ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤À¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¥¦¥©¥ó°Â¤¬À¸³èÊª²Á¤ò»É·ã¤·²È·×ÉéÃ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¥¦¥©¥ó²¼Íî·¹¸þ¤â¿Ò¾ï¤Ç¤Ê¤¤¡£14Æü¤Î¥½¥¦¥ë³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¥¦¥©¥óÁê¾ì¤ÏÃë´Ö¤Î¼è°ú¤ÇÁ°Æü¤è¤ê3¡¥80¥¦¥©¥ó¤Î¥¦¥©¥ó°Â¥É¥ë¹â¤È¤Ê¤ë1¥É¥ë¡á1477¡¥50¥¦¥©¥ó¤Ç°ú¤±¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î³Æ¼ï³°°Ù»Ô¾ì°ÂÄê²½Á¼ÃÖ¤Ç1430¥¦¥©¥óÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¥¦¥©¥óÁê¾ì¤¬È¾·î¤Û¤É¤Ç1480¥¦¥©¥ó¿å½à¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¤Î¤À¡£
¹½Â¤ÅªÍ×°ø¤Ç³¤³°Åê»ñ¥Ö¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂÐ³°ÊÑ¿ô¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Áá´üÁíÁªµó¤ÎÅÒ¤±¤Ë½Ð¤ÆÂçÉý¤Ê±ß°Â¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£±ß°Â¤ÏÆ±Ä´²½·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¥¦¥©¥ó¤Î²¼Íî¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐ¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï14Æü¸á¸å4»þ30Ê¬¸½ºß1¥É¥ë¡á159¡¥13±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤Î156¡¥67±ß¤è¤ê1¡¥67¡ó²¼Íî¤·¡¢2024Ç¯7·î°ÊÍè¤Î±ß°Â¿å½à¤À¡£ÌîÂ¼¾Ú·ô¤ÎÂôÅÄËã´õ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÁá´ü²ò»¶¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯»Ù½Ð¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤á½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢±ß¤ÈºÄ·ô²Á³Ê¤Î²¼Íî·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¹ñºÝ¸¶Ìý²Á³Ê¤¬ºÆ¤ÓÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÍ¢ÆþÊª²Á¤ò»É·ã¤¹¤ëÍ×°ø¤À¡£13Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ç¥£¥¨¡¼¥È¡ÊWTI¡ËÀèÊª½ªÃÍ¤Ï1¥Ð¥ì¥ë¡á61¡¥25¥É¥ë¤ÇÁ°Æü¤è¤ê2¡¥8¡ó¾å¾º¤·¤¿¡£60¥É¥ëÂæ¤ò²óÉü¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯12·î5Æü¤«¤é1¥«·î¤Ö¤ê¤À¡£¥Ö¥ì¥ó¥È¸¶ÌýÀèÊª²Á³Ê¤â1Æü¤Ç2¡¥8¡ó¾å¾º¤·1¥Ð¥ì¥ë¡á65¡¥47¥É¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤ÇÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤êÊÆ¹ñ¤¬·³»öÅª²ðÆþ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤À¡£ÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡ÊOPEC¡Ë¤Î¼çÍ×»ºÌý¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥¤¥é¥ó¤¬ÃÏÀ¯³ØÅª´íµ¡¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¶¡µë·üÇ°¤¬¸¶Ìý²Á³Ê¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£¥·¥Æ¥£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î¥Ç¥â¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ì¤ÐÃ»´üÅª¤Ë¸¶Ìý¶¡µë¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¥Ö¥ì¥ó¥È¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï3¥«·î°ÊÆâ¤Ë70¥É¥ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
Íü²Ö¡Ê¥¤¥Õ¥¡¡Ë½÷»ÒÂç³Ø·ÐºÑ³Ø²Ê¤ÎÀÐã½·®¡Ê¥½¥¯¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Õ¥ó¡Ë¶µ¼ø¤Ï¡ÖÍ¢ÆþÊª²Á¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ì¤Ð´ë¶È¤ä²È·×¤Ø¤Î²Á³Ê°ÜÅ¾¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ÙÂØÁê¾ìÊÑÆ°Éý¤¬Ã»´ü´Ö¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦³°°ÙÅö¶É¤ÎÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£