Ãæ¹ñ¡¢´ÚÆü²ñÃÌ¤ÎÍâÆü¤Ë¡ÖÎÎÍ¸¢Ê¶Áè¡×¤ÎÀí³Õ¤ò½ä»ë¡ÄÊÆ¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ø¤Î·³»öÅª°µÇ÷¤Ï°ÍÁ³·ÑÂ³¡×
Ãæ¹ñ³¤·Ù¤¬¡¢´ÚÆü¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÍâÆü¡¢ÆüËÜ¤È¤ÎÎÎÍ¸¢Ê¶ÁèÃÏ°è¤Ç¤¢¤ëÀí³Õ½ôÅç¡ÊÃæ¹ñÌ¾¡¦ÄàµûÅç¡Ë¼þÊÕ¤Ç½ä»ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°ÂÄê¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¤¬Åì¥¢¥¸¥¢¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç·³»öÅª¡¦³°¸òÅª¤Ê°µÇ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤ëÃæ¡¢ÃÏ°èÆâ¤Î¶ÛÄ¥¤¬ºÆ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ï14Æü¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù1306´ÏÄúÊÔÂâ¤¬²æ¤¬ÄàµûÅç¤ÎÎÎ³¤Æâ¤Ç½ä»ë¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤Å¸³«¤·¤¿¸¢±×¼é¸î¤Î½ä»ë³èÆ°¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥Çõ4ÀÉ¤¬¤³¤ÎÆü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤ÎÆüËÜ¤ÎÎÎ³¤¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ï¡¢³ºÅö¤Î³ÆÃæ¹ñÁ¥Çõ¤Ë¤Ïµ¡´ØË¤¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬ÎÎ³¤³°¤Ø½Ð¤ë¤è¤¦·Ù¹ð¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Ãæ¹ñÅö¶É¤ÎÁ¥Çõ¤¬Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤ÎÎÎ³¤¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯12·î10Æü°ÊÍè¤Ç¡¢¤³¤Î³¤°è¤ÇÃæ¹ñÁ¥Çõ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï61ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£
Àí³Õ½ôÅç¤ÏÆüËÜ¤¬¼Â¸ú»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢½ä»ë¤Î»ö¼Â¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÎÅÚ¡¦ÎÎ³¤¼çÄ¥¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÂæÏÑ´ØÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¡¢¡Ö³Ë¿´ÅªÍø±×¡×¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë³¤·ÙÁ¥¤òÅêÆþ¤·¡¢°µÇ÷¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ëº£²ó¤Î½ä»ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤È¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬Á°Æü¤ËÆàÎÉ¸©¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤Ï¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤ÎÆüËÜË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ÚÆü´Ö¤Ç¤Î¤³¤È¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¹ñ²È´Ö¤Î¸òÎ®¤ÏÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÁý¿Ê¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤¬´ÚÆü¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤ÎÎ®¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î²ò¼á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¡¢ÊÆÃæ¼óÇ¾´Ö¤Î´Ø·¸°ÂÄê´ðÄ´¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»Ñ¤À¤È¤¤¤¦É¾²Á¤â¤¢¤ë¡£ÊÆ¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ·³¤Î¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥Ñ¥í»ÊÎá´±¤Ï12Æü¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Û¥Î¥ë¥ë¹ñËÉ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Ç¤Î±éÀâ¤Ç¡¢¡ÖÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°ÂÄê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·³»öÅª°µÇ÷¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ñ¥í»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¡ÊPLA¡Ë¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÊ¶ÁèÃæ¤ÎÆî¥·¥Ê³¤¡¦¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¼þÊÕ¤Ç¹¶ÀªÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¼Â¸ú»ÙÇÛÃæ¤ÎÀí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤Ç¤â³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ñ¥í»á¤Ï¡ÖÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë½ô¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ýÂ³Åª¤Ê°µÎÏ¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Î°ìÉô¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬À¾È¾µå¤ËÀïÎ¬Åª½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥Ñ¥Ñ¥í»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤¬È¯À¸¤·ÆÀ¤ëÃÏ°è¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÍÞ»ßÎÏ¤Ë¼Â¼ÁÅª¤ÊÂ»¼º¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£