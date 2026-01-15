µ×¸÷À½Ìô¤ÎMBO·èÃÇ¤Ï¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡ÄÁÏ¶È²È¼ÒÄ¹¤Î»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ö¥¿¥¤¥è¡¼¶½»º¡×¤¬TOB¤ò¼Â»Ü
¡Ö¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµ×¸÷À½Ìô¤¬1·î6Æü¡¢·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¡ÊMBO¡Ë¤ÇÈó¸ø³«²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁÏ¶È²È½Ð¿È¤ÎÃæÉÚ°ì(¤«¤º)ÜÆ(¤Ò¤Ç)¼ÒÄ¹¡Ê53¡Ë¤Î»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ö¥¿¥¤¥è¡¼¶½»º¡×¤¬TOB¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Á´³ô¤òÇã¤¤¼è¤ëÊý¿Ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±²Á³Ê¤Ï°ì³ô¤¢¤¿¤ê6082±ß¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î²ÁÃÍ¤ÏÌó4500²¯±ß¤È»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£TOBÀ®Î©¸å¤Ï¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ÊÆ±¼ÒHP¤è¤ê¡Ë
¡Öµ×¸÷À½Ìô¤ÏÌó180Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¶å½£¤ÎÌ¾Ìç´ë¶È¤Ç¡¢ÃæÉÚ²È¤«¤é·Ð±Ä¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¤ÏÀ¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç¾¦É¸ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢»ÔÈÎ¤ÎÄÃÄË¾Ã±êÅ½ÉÕºÞÊ¬Ìî¤Ç¥·¥§¥¢9Ç¯Ï¢Â³À¤³¦1°Ì¡£ºâÌ³ÆâÍÆ¤âÎÉ¹¥¤Ç¡¢¼ÚÆþ°ÍÂ¸ÅÙ¤âÄã¤¯¡¢ÆâÉôÎ±ÊÝ¤â¸ü¤¤¡×¡Ê¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ÈÀÓ¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¼¾ÉÛÌô¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¡¢¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â¸º¾¯¡£Æ±Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿25Ç¯3¡Á11·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.9¡óÁý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ãÍø±×¤Ï13¡ó¸º¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏMBO¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã»´ü¤ÎÍø±×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀ¯¼£Åª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÂç¼ê¾Ú·ô´´Éô¤À¡£
¡Ô¤³¤ÎÂ³¤¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¹½¿Þ¤äMBO¤ÎÀ®ÈÝ¡¢TOB²Á³Ê¤ÎÂÅÅöÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡Ê¿¹²¬ ±Ñ¼ù¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯1·î22Æü¹æ¡Ë