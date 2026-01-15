¡Ö»³¾åÅ°Ìé¤Î²ñ°÷µÏ¿¤òºï½ü¤·¤¿¡×Åý°ì¶µ²ñ¶ËÈëÊ¸½ñ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿°ÂÇÜ¿¸»°½Æ·â»ö·ï¤ÎÎ¢Â¦¡¡¶µ²ñ¤ÏÌó1²¯±ß¤Î¸¥¶â¤â»ö·ïÅöÆü¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ò°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â¤ÎÆü¡¢¡È¹â»ÔºÇÂ¦¶á¡Éº´Æ£·¼ÉûÄ¹´±¤¬¡ÖÅý°ì¶µ²ñ¤Î±þ±ç½¸²ñ¡×¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ô¼«Ì±ÅÞÄ´ºº¤Çµõµ¶²óÅú¤Îµ¿¤¤¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÐ°æ¸¬°ìÏº»á¤¬Æþ¼ê¤·¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬2026Ç¯1·î8ÆüÈ¯Çä¹æ¤ÇÊó¤¸¤¿´Ú¹ñÅý°ì¶µ²ñ¡Ê¸½¡¦À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤ÎÆâÉôÊ¸½ñ¡ÖTMÆÃÊÌÊó¹ð¡×¡£¤³¤ÎÊ¸½ñ¤¬ËÜÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÅý°ì¶µ²ñ¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÆÁÌî±Ñ¼£»á¤¬Ç§¤á¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬´Ú(¥Ï¥ó)ÁíºÛ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸µÀ¤³¦ËÜÉôÄ¹¤ËÁ÷¤Ã¤¿Êó¹ð¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢1·î8Æü¤ËX¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£Ê¸½ñ¤ËÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¸À¤¤Æ¨¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡TMÆÃÊÌÊó¹ð¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤éÆÏ¤¯Ï¢Íí»ö¹à¤ò¡Ö¥È¥¥¥ë¡¼¥Þ¥¶¡¼¡Ê¿¿¤Î¤ªÊìÍÍ¡Ë¡×¤³¤È´ÚÄá»Ò(¥Ï¥¯¥Á¥ã)ÁíºÛ¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¤³¦Àë¶µËÜÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿Õú(¥æ¥ó)±Ñ(¥è¥ó)ï®(¥Û)»á¤¬µÏ¿¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£2018Ç¯¤«¤é22Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤µ¤ì¡¢¸¶Ê¸¤ÏA4¤ÇÌó3200¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤Ö¡£
»³¾å²È¤ÎÆâ¾ð¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ë¤Ï¡¢À¯³¦¹©ºî°Ê³°¤ÎÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢º£·î21Æü¤Ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Ø¤Î°ì¿³È½·è¤¬²¼¤ë¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤À¡£
¡¡ÆàÎÉ¶µ¶èÄ¹¤ÎÊó¹ð¤Ï¡¢È¯À¸Ä¾¸å¤ÎÍÍ»Ò¤òºÙ¤«¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê°Ê²¼¤Î°úÍÑ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ22Ç¯¡Ë¡£
¡Ò»³¾åÅ°Ìé¤¬ÂçÏÂ·´»³¶µ²ñ¤Î½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÉô¤ÎÅÄÃæ¡ÊÉ®¼ÔÃí¡¦ÉÙ¹¡Ë²ñÄ¹¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ°÷µÏ¿¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡Ó¤È¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè½µ¹æ¤ÇÊó¤¸¤¿ÄÌ¤ê¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢»³¾å²È¤ÎÆâ¾ð¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤ë¡£Éã¿Æ¤È¡¢¶µÃÄ¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿·»¤Î¼«»¦¡£Êì¿Æ¤Î¡»¡»¤µ¤ó¡Ê¸¶Ê¸¤Ç¤Ï¼ÂÌ¾¡Ë¤¬²È¤Þ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¿ô²¯¥¦¥©¥ó¤ò¸¥¶â¤·¡¢À¸³è¤¬º¤µç¤·¤¿¤¿¤á5000Ëü¥¦¥©¥ó¤¬ÊÖ¶â¤µ¤ì¤¿¡Ê¼ÂºÝ¤ÏÌó1²¯±ß¤ò¸¥¶â¤·¡¢5000Ëü±ß¤òÊÖ¶â¡Ë¤Ê¤É¤ò¡¢»ö·ïÅöÆü¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
