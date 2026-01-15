¡ÔÅìµþ30Áªµó¶è¡Õ½°±¡Áª¡È1·î²ò»¶¡É¤Ç¼«Ì±°µ¾¡¡ª¡¡¼óÅÔ·èÀï¤Ï¼«Ì±¤¬13¾¡¢ª20¾¡¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤Î¸«¹þ¤ß¡¢¡Ö½ý¤â¤Î¡×ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡Ô½°±¡ÁªÁ´289Áªµó¶è´°Á´Í½Â¬¡Õ
¡¡1·î9Æü¤ËÆÉÇä¿·Ê¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡Ö1·î²ò»¶¤Î¸¡Æ¤¡×¤¬¼Â¸½¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÍâÄ«¤Ë¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¼¡¤ÎÄÌÃ£¤òÈ¯½Ð¤·¤¿¡£
¡Ò»êµÞ¤ÎÏ¢Íí¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤ÎÄ«´©Åù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1·î23Æü¾¤½¸Í½Äê¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ë½°µÄ±¡²ò»¶¡ÊÎ¬¡Ë»Ý¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó¡Ò³Æ¼ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î³ÎÇ§¤ä¶È¼Ô¤È¤ÎÄ´À°¤ò´Þ¤á¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ó
¡¡ÊóÆ»³Æ¼Ò¤â¸åÄÉ¤¤ÊóÆ»¤ò¹Ô¤¤¡¢14Æü¤Ë¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤¬ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ä¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤éÍ¿ÅÞ´´Éô¤È²ñÃÌ¤·¡¢½°±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÆüÄø¤Ï¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤¬¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏÀ¯¼£¹Êó¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½êÂåÉ½¤Îµ×ÊÝÅÄÀµ»Ö»á¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯11·î¤Ë¶ÛµÞÁªµóÍ½Â¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯11·î¸ø³«¤Îµ»ö¤òÆÃÊÌ¤ËºÆ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç²áÈ¾¿ôÄ¶¤¨¡×¤ÎÍ½Â¬
¡¡²¾¤Ë½°±¡Áª²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢À¯³¦¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤Ï¤¤¤«¤Ë½ñ¤´¹¤ï¤ë¤Î¤«¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏÀ¯¼£¹Êó¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½êÂåÉ½¤Îµ×ÊÝÅÄÀµ»Ö»á¤È¤È¤â¤Ë¶ÛµÞÁªµóÍ½Â¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤½Ð¤µ¤ì¤¿Í½Â¬·ë²Ì¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Î¢¶â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Åý°ì¶µ²ñÌäÂê¤Ç¤âºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡³ÆÁªµó¶è¤Ç¤Ï¤É¤¦¤«¡©¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤30¤â¤Î¾®Áªµó¶è¤òÍ¤¹¤ëÅìµþ¡£¤³¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¡ÇÔ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼«Ì±¤¬20¾¡¤òµó¤²¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ·Ï¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤ÏÈ¾Ê¬¤ò²¼²ó¤ë13Áªµó¶è¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡ÊÈó¸øÇ§¤Î¼«Ì±·ÏµÄ°÷´Þ¤à¡Ë¡£¤½¤ÎÁ°²óÁªµó¤òÍÚ¤«¤Ë¾å²ó¤ëÍ½Â¬·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¼«Ì±¤ÎÍ¥Àª¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¸õÊä¼Ô¡¢Áªµó¶è¤È¤Ï¡©¡¡¤½¤·¤ÆÀÐ¸¶¹¨¹â´Ä¶Áê¡ÊÅìµþ3¶è¡Ë¤ä¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¡Ö½ý¤â¤Î¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¡ÊÅìµþ24¶è¡Ë¤éÃíÌÜ¸õÊä¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¡¡¤³¤ÎÅú¤¨¤â´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÁªµó¶è¤òÌÖÍå¤·¤¿¡Ö½°±¡ÁªÁ´289Áªµó¶è´°Á´Í½Â¬¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤è¤ë¾Ü¤·¤¤²òÀâ¡Ö¡È1·î²ò»¶¡ÉµÞÉâ¾å ½°±¡Áª¡ØÅöÍîÍ½Â¬¥ê¥¹¥È¡Ù¤òÅ°Äì²òÀâ¡×¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ¡Ë