ÊÆ¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Ë¿ÍÆ»»Ù±ç¡¡¹ÅÆðÎ¾ÍÍ¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤«
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Ï14Æü¡¢¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¥á¥ê¥Ã¥µ¡×¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¥¥å¡¼¥Ð¤Ë300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4²¯7ÀéËü±ß¡Ë¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÂÐÊÆ¶¦Æ®¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¥¥å¡¼¥Ð¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë°ìÊý¡¢ÈïºÒ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢¹ÅÆðÎ¾ÍÍ¤ÇÂÎÀ©¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹ñÌ³¾Ê¤Ï¡Ö»Ù±ç¤¬ÉÔÅö¤ÊÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë´³¾Ä¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¥å¡¼¥Ð¹ñÌ±¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤¯¤è¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð¤Ç¤ÏºòÇ¯½©¡¢²áµî150Ç¯¤ÇºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î»Ù±ç¤Ë¤ÏÌó2Ëü4Àé¿ÍÊ¬¤Î¿©ÎÁ¤äÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£