¡Ò¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Ä¤ó¤À¡Ä¡×½°±¡Áª¡È1·î²ò»¶¡É¾ðÀªÍ½Â¬¤Ï¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¡¢Ã´Åö¥Ç¥¹¥¯¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡ÖµÄÀÊ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÌîÅÞ¡×¡Ô½°±¡Áª289Áªµó¶è´°Á´Í½Â¬¡Õ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡1·î14Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ä¼«Ì±ÅÞ¡¦ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤éÍ¿ÅÞ´´Éô¤È²ñÃÌ¡£½°±¡²ò»¶¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÆüÄø¤Ï¡Ö1·î27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡×¤¬¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÏÀ¯¼£¹Êó¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½êÂåÉ½¤Îµ×ÊÝÅÄÀµ»Ö»á¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯11·î¤Ë¶ÛµÞÁªµóÍ½Â¬¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯11·î¸ø³«¤Îµ»ö¤òÆÃÊÌ¤ËºÆ¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤·1·î¤Ë²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢³ÆÅÞ¤ÎµÄÀÊ¿ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤¬ºòÇ¯11·î¡¢µ×ÊÝÅÄ»á¤È¤È¤â¤ËÁ´289Áªµó¶è¤Î¡ÖÅöÍî´°Á´Í½Â¬¡×¤ò¶ÛµÞ¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¤Ï¡¢¼«Ì±¤Î°µ¾¡¡£Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¡Ê233µÄÀÊ¡Ë¤ò¾å²ó¤ëµÄÀÊ¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡¤Î½°±¡Áª¤Ï¡¢·þÅÚ½ÅÍè¤ò´ü¤¹Ï²¿ÍÃæ¤Î¼«Ì±ÃøÌ¾¸õÊä¤âÂ¿¤¤¡£¼ç¤ËºòÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¡¢ÇÉÈ¶¤«¤é¤Î´óÉÕ¶â¤ò¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ËÅ¬ÀÚ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¡×¤ò¼õ¤±¤ÆÍîÁª¤·¤¿¸µµÄ°÷¤¿¤Á¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿¡¢ÂçÊª¤Î¡ÈÎ¢¶âÏ²¿Í¡É¤â¤¤¤ë¡£
ÍîÁª¸å¤Ë»²¹Í¿Í¾·Ã×¤ÇÅúÊÛ¤â¹Ô¤Ã¤¿²¼Â¼¸µÊ¸²ÊÁê¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡Åìµþ¤Ç¤Ï7¶è¤Î´ÝÀî¼îÂå¸µ¸ÞÎØÁê¡¢11¶è¤Î²¼Â¼ÇîÊ¸¸µÊ¸²ÊÁê¤Ê¤ÉÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤¿ÂçÊª¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤à¡£¤Ê¤ª¡¢´ÝÀî»á¤ÎÉ×¡¦ÂçÄÍÂó»á¡Êºë¶Ì9¶è¡Ë¤âÆ±¤¸¤¯Î¢¶âÌäÂê¤ÇÍîÁªÃæ¡£É×ÉØ¤Ç¥Ð¥Ã¥¸¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Î¢¶âÌäÂê¤ÇÅÞ¤«¤é½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢Á°²óÍîÁª¤·¤¿µìÆó³¬ÇÉ¤ÎÉðÅÄÎÉÂÀ¸µÁíÌ³Áê¤âÊ¡²¬11¶è¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤òÁÀ¤¦¡£Ê¡°æ2¶è¤Î¸µ¿¦¤Ç¡¢²áµî¤Ë²¼ÃåÅ¥ËÀµ¿ÏÇ¤¬¸©Ï¢¤«¤é»ö¼Â¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡È¥Ñ¥ó¥Ä¹âÌÚ¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ë¹âÌÚµ£¸µÉü¶½Áê¤â9´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅöÍîÍ½Â¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅú¤¨¤â´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÁªµó¶è¤òÌÖÍå¤·¤¿¡Ö½°±¡Áª289Áªµó¶è´°Á´Í½Â¬¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ¡Ë