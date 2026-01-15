NY³ôÂ³Íî¡¢42¥É¥ë°Â¡¡¹âÃÍ·Ù²ü¡¢AIÌÃÊÁ¤ËÇä¤ê
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û14Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³Íî¤·¡¢Á°ÆüÈæ42.36¥É¥ë°Â¤Î4Ëü9149.63¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤«¤éÇä¤êÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ÎAI¸þ¤±À½ÉÊ¤ò½ä¤ê¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬Í¢Æþ¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¶âÍø¤Î¾å¸ÂÀßÄê¤ÎÊý¿ËÉ½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¼ý±×¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¶âÍ»³ô¤â¾åÃÍ¤¬½Å¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤âÂ³Íî¤·¡¢238.12¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2Ëü3471.75¤À¤Ã¤¿¡£