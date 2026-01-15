±§ÅÔµÜÀþ¤Î¡Ö¿·±Ø¡×¼Â¸½¤Ê¤ë¤«¡© ¡È¿·¤¿¤Ê¸¼´Ø¸ý¡É¤òÌÜ»Ø¤·¸¡Æ¤¤Ø ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÎÊý¸þÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë
¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÆî¸Å²Ï±Ø¡×¼þÊÕ¤ò¸òÄÌµòÅÀ¤Ë
¡¡°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤Ï2025Ç¯12·î¡¢ÂçÄéÆîÉôÃÏ¶è¤ËJR±§ÅÔµÜÀþ¤Î¿·±Ø¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÆî¸Å²Ï±Ø¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢»Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¸òÄÌµòÅÀ¤È¤¹¤ëÃÏ¶èÀ°È÷Êý¿Ë¸¡Æ¤°Æ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¡Û¤½¤³¤«¡ª¥³¥³¤¬±§ÅÔµÜÀþ¡Ö¿·±Ø¡×¤Î°ÌÃÖ¤Ç¤¹
¡¡±§ÅÔµÜÀþ¤Î·ª¶¶¡Á¸Å²Ï´Ö¤Ï±Ø´Öµ÷Î¥¤¬7.5km¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¤³¤Î¶è´Ö¤Ë¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÆî¸Å²Ï±Ø¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¹½ÁÛ¤¬¸Å¤¯¤«¤éÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¸Å²Ï»Ô¤Ï¡¢¿·±Ø¤ò¼þÊÕ¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¹çÊ»¸å¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·»Ô·úÀß·×²è¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀèÆ³Åª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢JRÅìÆüËÜÂçµÜ»Ù¼Ò¤ËÍ×Ë¾¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JRÅìÆüËÜÂçµÜ»Ù¼Ò¤Ï¿·±ØÀßÃÖ¤ÎÍ×Ë¾¤ËÂÐ¤·¡¢5¾ò·ï¤òÄó¼¨¡£¡ÖÍ¢Á÷¾å¡¢µ»½Ñ¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ö¿·±Ø¤Î¼ý±×À¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡×¡ÖÍÑÃÏ¤È·úÀßÈñ¤òÀÁ´ê¼Ô¤Ç¤¢¤ë»Ô¤¬Á´³ÛÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö±Ø¼þÊÕ¤ÎÅÔ»Ô»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤ä¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö´Ø·¸¼«¼£ÂÎ¤È¤Î°Õ»×Åý°ì¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ï¿·±Ø¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ë¿Í¸ýÁý¤ä¡¢´ë¶È¿Ê½Ð¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·±Ø¼þÊÕ¤Þ¤Ç¡¢¸Å²Ï»Ô¤ÈÃÞÀ¾¡¦·ë¾ë¥¨¥ê¥¢¤ò·ë¤Ö¡ÖÃÞÀ¾´´ÀþÆ»Ï©¡×¤ò±ä¿¤¹¤ë¹½ÁÛ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿·±ØÀ°È÷¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ëÂçÄéÆîÉôÃÏ¶è¤ÎÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È¤Ï¡¢1996Ç¯¤ËÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹¤é¤¯»ö¶È²½¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ï¸½ºß¡¢¡ÖÂçÄéÆîÉôÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¹½ÁÛ¡×¤ÎºöÄê¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æº£²ó¤ÎÃÏ¶èÀ°È÷Êý¿Ë¸¡Æ¤°Æ¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£ÃÏ¶èÀ°È÷Êý¿Ë¸¡Æ¤°Æ¤Ç¤Ï¡¢¿·±Ø¼þÊÕ¤ò¡Ö»Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¸¼´Ø¸ý¡×¤È¤·¡¢¸òÄÌµòÅÀ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀµ¡£¸òÄÌµ¡Ç½¤Î¤Û¤«¡¢¸òÎ®µ¡Ç½¤äËÉºÒµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Êµ¡Ç½¤òÍ¶Ã×¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»Ô¤Ï¡ÖÂçÄéÆîÉôÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¹½ÁÛ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÅÔ»Ô·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤â´Þ¤á¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÎÊý¸þÀ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
