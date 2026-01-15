¡Öº£¹Í¤¨¤¿¤é·ë¹½¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¾®£¶¤Ç¤Î·èÃÇ¡¢ÆîÊÆ¤Ç¤Î·Ð¸³¡¢¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Îµ²±¡Ä22ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬ÈóËÜ¿¦¤Ç¥É¥¤¥Ä¸Å¹ë¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤¦¤Þ¤Ç¡Ú¾¾ÅÄÈ»É÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡£±¤Ä£±¤Ä³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¡¢¾¾ÅÄÈ»É÷¤Ï¡ÈºÇ¹âÊö¡É¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô½Ð¿È¤Î¾¾ÅÄ¤Ï¡¢JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é2022Ç¯¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤·¤Æ£±Ç¯È¾¸å¤Î2023Ç¯²Æ¡¢19ºÐ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Î¸Å¹ë¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Áá¡¹¤Ë³¤³°Ä©Àï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£´Éô¤ÇÀï¤¦¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤³¤«¤é£³Éô¤Ø¤Î¾º³Ê¡¢£´Éô¤Ø¤Î¹ß³Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨¤«¤é£²Éô¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç°´ê¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿µ¤±Ô¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Á°È¾Àï¤ÎÁ´17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ï£²»î¹ç¤Î¤ß¤Ç¡¢Ãæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥àÀ®ÀÓ¤Ï£¸¾¡£µÊ¬£´ÇÔ¤Ç£µ°Ì¡£2018-19¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î£±ÉôÉüµ¢¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¯°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â«¤Î´Ö¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿º£¡¢¾¾ÅÄ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¶»Ãæ¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤Ã¤¿¡ÊÂè£³²ó¡¿Á´£³²ó¡Ë¡£
¡ÚÂè£±²ó¡Û¡Ö¾º³Ê°Ê³°¤ÏÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¡×J£²¢ª¥É¥¤¥Ä£´Éô¢ª£³Éô¢ª£²Éô¡Ä10Âå¤«¤é°Û¹ñ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¼ã¤¡È¤¿¤¿¤¾å¤²¡É¡£¸ÅÁã¿å¸Í¤ËÂ³¤±¡ªºÇ¹âÊö¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ï³ä¤ÈÁ°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹áÀî¿¿»Ê¤µ¤ó¤È¤«¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³Ø¹»¤«¤é¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¤½¤ì¤âº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¸½ºß¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬£³¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤è¤ê¹¶·âÅª¤ÇËÜ¿¦¤È¤ÏµÕ¥µ¥¤¥É¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î£²Éô¤ÎÄ©Àï¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬£±ÈÖ½ÅÍ×¡£¤½¤³¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Øº¸¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¼«¿È¤Î¡ÖÉð´ï¡×¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº¸¤À¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¹¶·âÌÌ¡¢½Ä¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬Éð´ï¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï±¦¤Ê¤Î¤Ç±¿Æ°ÎÌ¤Ê¤É¤¬Éð´ï¤Ç¤¹¡£´·¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤ÎÇÜÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëËÍ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÁöÎÏ¤äµåºÝ¤ÇÀï¤¨¤ë¤È¤³¤í¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¤¨¤ë¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ÎÇ½ÎÏ¤âÉð´ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¾¾ÅÄ¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤ëºÝ¡¢¡Ö¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤âÁªÂò»è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤«¡¢Åö»þÀÅ²¬¸©¤Î»þÇ·À´¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò¿ÊÏ©¤ËÁª¤ó¤À¡£¾®³Ø£¶Ç¯¤Ç²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ï¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¤Ï¡¢»þÇ·À´¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Íè¤Æ»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ£±¤«¤é¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¹Í¤¨¤¿¤é·ë¹½¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤â½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£U-16ÆüËÜÂåÉ½¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³ÆÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡ÖÂåÉ½¤Ï¹â¹»£±Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤«¤éÆþ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éU-20¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Î»þ¤ÏÆþ¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤âÀµÄ¾¤½¤³¤Þ¤Ç²¿¤â´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏU-20WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¤ò£±¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¸å¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤¤¤º¤ì¤â£±¡Ý£²¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬´Ä¶¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢£±¤ÄÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¼ã¤¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËU-19ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥â¡¼¥ê¥¹¥ì¥Ù¥í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Êµì¥È¥¥¡¼¥í¥ó¹ñºÝÂç²ñ¡Ë¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡Ê¸½¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥¥¡¼¥í¥ó¹ñºÝ¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¦¤ï¤Ã¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸å¤«¤é¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¥È¥¥¡¼¥í¥ó¹ñºÝ¤â¼«¿È¤ò·Áºî¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊÌ¤ËÁ´Á³¡¢³¤³°¤Î°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥È¥¥¡¼¥í¥ó¤Î»þ¤È¤«¤Ë¡Ø³¤³°ÎÉ¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¡×¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò·Ð¤Æ¡¢³¤³°Ä©Àï¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¥Ï¡¼¥É¤ËÀï¤¦22ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ö½ù¡¹¤Ë¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¤½¤Î¾ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£»×¤¨¤ÐÄ©Àï¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê£±¤Ä¡¢£±¤Ä¡£ÍÍ¡¹¤ÊµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢º£Æü¤Î¾¾ÅÄÈ»É÷¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü¤Ï¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡£ìÅÍß¤Ë¼«¤é¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦¹½À®¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô½Ð¿È¤Î¾¾ÅÄ¤Ï¡¢JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤é2022Ç¯¤Ë¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤·¤Æ£±Ç¯È¾¸å¤Î2023Ç¯²Æ¡¢19ºÐ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Î¸Å¹ë¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Áá¡¹¤Ë³¤³°Ä©Àï¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£´Éô¤ÇÀï¤¦¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤³¤«¤é£³Éô¤Ø¤Î¾º³Ê¡¢£´Éô¤Ø¤Î¹ß³Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨¤«¤é£²Éô¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â«¤Î´Ö¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿º£¡¢¾¾ÅÄ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¶»Ãæ¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤Ã¤¿¡ÊÂè£³²ó¡¿Á´£³²ó¡Ë¡£
¡ÚÂè£±²ó¡Û¡Ö¾º³Ê°Ê³°¤ÏÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¡×J£²¢ª¥É¥¤¥Ä£´Éô¢ª£³Éô¢ª£²Éô¡Ä10Âå¤«¤é°Û¹ñ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¼ã¤¡È¤¿¤¿¤¾å¤²¡É¡£¸ÅÁã¿å¸Í¤ËÂ³¤±¡ªºÇ¹âÊö¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ
¡½¡½¢¡¡½¡½¢¡¡½¡½
¡Ö¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ï³ä¤ÈÁ°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹áÀî¿¿»Ê¤µ¤ó¤È¤«¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³Ø¹»¤«¤é¤Ï¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾¾ÅÄ¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¢¤½¤ì¤âº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Á¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ËÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¸½ºß¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤¬£³¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤è¤ê¹¶·âÅª¤ÇËÜ¿¦¤È¤ÏµÕ¥µ¥¤¥É¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î£²Éô¤ÎÄ©Àï¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬£±ÈÖ½ÅÍ×¡£¤½¤³¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Øº¸¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È¤â»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¼«¿È¤Î¡ÖÉð´ï¡×¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº¸¤À¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¹¶·âÌÌ¡¢½Ä¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬Éð´ï¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï±¦¤Ê¤Î¤Ç±¿Æ°ÎÌ¤Ê¤É¤¬Éð´ï¤Ç¤¹¡£´·¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿Í¤ÎÇÜÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëËÍ¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÁöÎÏ¤äµåºÝ¤ÇÀï¤¨¤ë¤È¤³¤í¡£´ÆÆÄ¤«¤é¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àï¤¨¤ë¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤ÎÇ½ÎÏ¤âÉð´ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Î¾¾ÅÄ¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤Ë¾å¤¬¤ëºÝ¡¢¡Ö¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤âÁªÂò»è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤Ê¤«¡¢Åö»þÀÅ²¬¸©¤Î»þÇ·À´¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ò¿ÊÏ©¤ËÁª¤ó¤À¡£¾®³Ø£¶Ç¯¤Ç²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ï¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¤Ï¡¢»þÇ·À´¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¬Íè¤Æ»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ£±¤«¤é¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆJFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¹Í¤¨¤¿¤é·ë¹½¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³ØÀ¸»þÂå¤â½çÄ´¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£U-16ÆüËÜÂåÉ½¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³ÆÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡ÖÂåÉ½¤Ï¹â¹»£±Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤«¤éÆþ¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éU-20¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Î»þ¤ÏÆþ¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤âÀµÄ¾¤½¤³¤Þ¤Ç²¿¤â´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¸÷±É¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡2023Ç¯¤Ë¤ÏU-20WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¤ò£±¡Ý£°¤Ç²¼¤·¤ÆÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¸å¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤¤¤º¤ì¤â£±¡Ý£²¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬´Ä¶¤â¤½¤³¤Þ¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢£±¤ÄÂç¤¤ÊÂç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¼ã¤¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËU-19ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥â¡¼¥ê¥¹¥ì¥Ù¥í¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Êµì¥È¥¥¡¼¥í¥ó¹ñºÝÂç²ñ¡Ë¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡Ê¸½¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥È¥¥¡¼¥í¥ó¹ñºÝ¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤¬¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¦¤ï¤Ã¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸å¤«¤é¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¥È¥¥¡¼¥í¥ó¹ñºÝ¤â¼«¿È¤ò·Áºî¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊÌ¤ËÁ´Á³¡¢³¤³°¤Î°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥È¥¥¡¼¥í¥ó¤Î»þ¤È¤«¤Ë¡Ø³¤³°ÎÉ¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¡×¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò·Ð¤Æ¡¢³¤³°Ä©Àï¤ò¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¥Ï¡¼¥É¤ËÀï¤¦22ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ö½ù¡¹¤Ë¡¢ÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¤½¤Î¾ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ï¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£»×¤¨¤ÐÄ©Àï¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê£±¤Ä¡¢£±¤Ä¡£ÍÍ¡¹¤ÊµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢º£Æü¤Î¾¾ÅÄÈ»É÷¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¡¢ÌÀÆü¤Ï¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡£ìÅÍß¤Ë¼«¤é¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦¹½À®¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë