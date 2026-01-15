¡Ô2030Ç¯¤ËË½Íî¤¹¤ë³¹°ìÍ÷¡Õ¤Ë¤ç¤¤Ë¤ç¤Áý¿£¡Ö²¼Ä®¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¡×¤òÀäÂÐ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³
¸½ºß¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ï¡Ö¥Ð¥Ö¥ëÄ¶¤¨¡×¤Î¶¸Íð¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢'25Ç¯10·î¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯5313Ëü±ß¡£Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤ÏÌó18¡óÁý¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë1¡¦5²¯±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤â19¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¾å¾º¤·¡¢Ê¿¶Ñ9781Ëü±ß¤ÈÂçÂæÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä°ìÈÌ¿Í¤Ç¤Ï¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤ÎÎ°è¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¤â¤Ä¤¤¤ËÊø²õ¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿¡£¡Ö²Á³Ê¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë³¹¤È¥¬¥¯¥Ã¤È²¼¤¬¤ë³¹¤È¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¸ý¡¹¤ËÏÃ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤¹¤°²¼Íî¤¹¤ë³¹¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡Ô2030Ç¯¤ËË½Íî¤¹¤ë³¹°ìÍ÷¡Õ¥Þ¥ó¥¯¥é³¦·¨¤â¾Ç¤ë¡Ö¾¡¤É¤¡¦À²³¤¤Î¥¿¥ï¥Þ¥ó¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¡×¤Ä¤¤¤ËÉÃÆÉ¤ß¤Ø¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¤â¤¦¤¹¤°²¼Íî¤¹¤ë³¹¤Ï¤É¤³¤Ê¤Î¤«
¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢³¹¤Î²ÁÃÍ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¡×¤À¡£¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ°»º¤¬Æ°¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³¹¤Î·ÐºÑ¤â³èÀ²½¤·¡¢¼«Á³¤ÈÃÏ²Á¤â²¼¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¼¡Âè¤Ë¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢³¹¤Î²ÁÃÍ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
²¼¤ÎÉ½¤Ï¡¢ÅÔ¶èÉô¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂå¼ÕÎ¨¡×¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Âå¼ÕÎ¨¤È¤Ï¡¢³¹¤ÎÅ¾Æþ¼Ô¿ô¤ÈÅ¾½Ð¼Ô¿ô¤ò¹ç·×¤·¤¿¤â¤Î¤ò°ÜÆ°¼Ô¿ô¤È¤·¡¢Ç¯½é¤Î¿Í¸ý¤òÊ¬Êì¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î°ÜÆ°¼Ô¿ô¤òÊ¬»Ò¤Ë¤·¤¿³ä¹ç¤À¡£
¤³¤ÎÉ½¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âå¼ÕÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÃÏ²Á¤¬¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£µÕ¤â¤Þ¤¿¤·¤«¤ê¤À¡£¹¾¸ÍÀî¶è¡¢ÂÎ©¶è¡¢³ë¾þ¶è¡¢ÎýÇÏ¶è¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂçÅÄ¶è¤Ï¡¢Âå¼ÕÎ¨¤¬°¤¤¾å¤ËÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤â10¡ó°Ê²¼¤È¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÅìµþÅÔ¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¸ýÍ½Â¬¤ò¸«¤ë¤È¡¢'25Ç¯¤«¤é¤Ï¹¾¸ÍÀî¶è¡¢ÂÎ©¶è¡¢³ë¾þ¶è¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö²¼Ä®¥¨¥ê¥¢¡×¤Ï¸²Ãø¤Ë¿Í¸ý¸º¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£'35Ç¯°Ê¹ß¤ÇÁêÂÐÅª¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤ÏÎýÇÏ¶è¡¢ÈÄ¶¶¶è¡¢ÂçÅÄ¶è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Î©ÀÐ¡¢¾®´ä¡Ö¿Íµ¤¤Î²¼Ä®¡×¤ËÀÖ¿®¹æ
¡ÖÂå¼ÕÎ¨¤¬Äã¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±Ø¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤â°¤¤¾ì½ê¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¤â·ÐÆ²¤äÀ®¾ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ø¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©ÃÏ¡Ù¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤¬¡¢¸òÄÌ¤ÎÊØ¤Î°¤¤ÂçÂ¢¤ä³ùÅÄ¤Ï´í¤Ê¤¤¡£¹¾Åì¶è¤À¤ÈËÌº½¡¢ÎýÇÏ¶è¤À¤ÈÂçÀô³Ø±àÄ®¤â²¼¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÉÔÆ°»ºÉ¾ÏÀ²È¤Ç¡Ö¥ª¥é¥¬Áí¸¦¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎËÒÌîÃÎ¹°»á¡Ë
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤²¼Ä®¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±ØÁ°¤Ë¥¿¥ï¥Þ¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³¹¤Û¤ÉÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±ØÁ°¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤ÎÃÏ¸¢¼Ô¤¬¡¢¶¦Æ±¤·¤ÆºÆ³«È¯¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢ÄãÁØ³¬¤Ë¾¦Å¹¤ò°Ü¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£ËÌ¶è¤Î½½¾ò¤ä³ë¾þ¶è¤ÎÎ©ÀÐ¡¢¹¾¸ÍÀî¶è¤Î¾®´ä¤Ê¤É¤Î²¼Ä®¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤Î±ØÁ°¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â½»Ì±¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º³¹¤¬ÇÑ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¿¥ï¥Þ¥óÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ°Ï¤Ë½»¤à½»Ì±¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
2030Ç¯¤â²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¥³¥³
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢'30Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤¦¤ë¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¡£Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê³¹¤À¡£
Åìµþ¥«¥ó¥Æ¥¤¤Î»Ô¾ìÄ´ººÉô¤Ç¾åÀÊ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶²íÇ·»á¤Ï¡¢¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅÔ²¼¤Ç¤Ï»°Âë»Ô¤äÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢¹ý¹¾»Ô¡¢°ð¾ë»Ô¤Ï'30Ç¯¤Ç¤â¸½ºß¤Î¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤ò¾å²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´íµ¡´¶¤ò¤â¤Ã¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ï»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ò¼ê¸ü¤¯¤·¤¿¤ê¡¢½»´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë»î¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¹Ù³°¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÎ®»³»Ô¤È°õÀ¾»Ô¤¬'35Ç¯¤â¿Í¸ý¤¬¸½¿å½à¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÇÍË¾¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©¤À¤ÈÀî¸ý»Ô¤ä¸ÍÅÄ»Ô¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¡Ö³¹¤Î³Êº¹¡×¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÉ½¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Â»¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÌ¤Íè¤ò¸«ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2026Ç¯1·î19Æü¹æ¤è¤ê
