¾Æ¤±À×¤«¤éÇ¯ÎðÀÊÌÉÔÌÀ¤Î2¿Í¤Î°äÂÎÈ¯¸«¡¡´äÆâÄ®¤Î2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Á´¾Æ ¡¡Ìó£·»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÄÃ²Ð
2026Ç¯1·î14ÆüÌë¡¢´äÆâÄ®¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´äÆâÄ®µÜ±à¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö³Ø¹»¤ÎÊý¤Î²È¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½»Âð¤ÏÁ´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÇ¯ÎðÀÊÌÉÔÌÀ¤Î2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¤ÏÌó7»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å1»þ¤«¤é·Ù»¡¤È¸½¾ì¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
