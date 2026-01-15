「台湾を一刻も早く占領せよ」SNSは過激化も…米軍ベネズエラ電撃作戦を察知できなかった、中国軍の残念な実態

中国は寝耳に水

米軍によるベネズエラの首都中枢への電撃作戦は中国に衝撃を与えた。

1月2日、ベネズエラ首都カラカスの大統領府で中国の中南米担当トップを務める邱小蒞氏率いる代表団とマドゥロ大統領が会談した数時間後に、同氏が米陸軍特殊部隊デルタフォースによって拘束され、米国に移送されてしまったからだ。

この出来事は中国が米国の動きをまったく察知できていなかったことの証左だ。

中国が提供した防空網システムが米軍に容易に突破されたことも痛手だ。国内外で中国製武器の実効性に対する疑問が提起される事態となってしまった。

中国政府は面子を丸つぶれにされた形だ。実際に王毅外相らは米国の行動を強く非難する声明を出している。ただ、国際社会では「米軍のベネズエラ攻撃は中国を利する」との論調が有力だ。

米国による国家元首を拘束する奇襲作戦は、中国が想定してきた斬首作戦と重なる。そのため「中国の台湾侵攻を誘発する」と危惧されてもいる。だが意外にも台湾当局は冷静だ。

米軍も断念していた

ブルームバーグは1月5日、「台湾では『トランプ大統領の軍事行動は対中抑止力になる』との楽観的な見方が浮上している」と報じた。

トランプ大統領が米国の国益に絡む問題について軍事行動に出たため、「米軍は半導体製造の世界的中心である台湾を守るために出動する」とのメッセージを中国の習近平指導部に伝えることができたというのが理由だ。

国際法違反についても、「台湾を自国領土の一部とみなしている中国にとって国際法は判断材料にならず、問題なのは中国軍の能力だ」との見解だ。

専門家の間では、中国軍が台湾を制圧する能力に欠けているとの見方が一般的だ。

台湾侵攻は非常に困難かつ危険な軍事作戦であることも難点だ。第2次世界大戦末期、日本本土侵攻の前線基地として台湾占領を検討したが、米軍は最終的にこれを断念した経緯があるほどだ。

ネットの期待に応えられるのか

にもかかわらず、中国国内のSNS上では「台湾を一刻も早く占領せよ」との過激なコメントで埋め尽くされている。

自国の軍事力を過信するネット世論の期待に応えられなければ、批判の矛先が中国政府に向かう可能性がある。派手な軍事演習を繰り返してきたせいで自らに重い責務がのしかかっていることに肝を冷やしていることだろう。

そもそも、中国の国家戦略一帯一路においてベネズエラは中南米の重要な拠点の一つとされてきた。米軍の電撃作戦によってもたらされる悪影響は大きい。

つづく記事『150億ドルの石油権益がパーになるだけじゃない…ベネズエラ電撃作戦後、習近平政権を襲う危機的事態』で詳しく見ていこう。

【つづきを読む】150億ドルの石油権益がパーになるだけじゃない…ベネズエラ電撃作戦後、習近平政権を襲う危機的事態