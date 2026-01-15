¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ö¤Ä¤êÌÜÁûÆ°¡×¤Ç¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¯¼£Åª¥ì¥¤¥·¥º¥à¤ÎÂæÆ¬¡Ä¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¡ÖËÌ²¤·¿Ê¡»ã¹ñ²È¡×¤Î°Ý»ý
º¬¿¼¤¤À¯¼£Åª¥ì¥¤¥·¥º¥à
2025Ç¯12·î½é¤á¡¢¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬»Ø¤ÇÎ¾ÌÜ¤òÄß¤ê¾å¤²¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤È°ì½ï¤Ë¿©»öÃæ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇµÞÂ®¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¡¢Æ±¤¸»ÅÁð¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤â³È»¶¤µ¤ì¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤Ç¶¯¤¤È¿È¯¤ÈÈãÈ½¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Ú¥Ã¥Æ¥ê¡¦¥ª¥ë¥Ý¼óÁê¤¬¼Õºá¤Î²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢SNS¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç»È´Û¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Õºá¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï°ì±þÍîÃå¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¸½À¯¸¢¤Ï4¤Ä¤ÎÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ç¡¢1930Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎºÇ±¦Íã¤ÎÀ¯¸¢¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡£À¯¸¢¤òºÇ±¦Íã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè°ìÅÞ¤ÇÃæÆ»±¦ÇÉ¤Î¹ñÌ±Ï¢¹çÅÞ¤ËÂ³¤¯¡¢±¦Íã¤ÎÂèÆóÅÞ¡¦¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÅÞ¼ó¤È°ìÉô¤ÎÅÞ°÷¤Î¥ì¥¤¥·¥º¥àÈ¯¸À¤Ï¡¢À¯¸¢¤ÎÅý¼£Ç½ÎÏ¤Ø¤Îµ¿Ç°¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤½¤ÎÂ¸Â³¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ¤ÎÌäÂê¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ç¤ÎÊóÆ»¤Ë²Ã¤¨¡¢BBC¤ä¥¿¥¤¥à¥º¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É²¤ÊÆ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤âÊó¤¸¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÁûÆ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤äÇØ·Ê¡¢¤Þ¤¿¡Ö¤Ä¤êÌÜ¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¤è¤êº¬¿¼¤¤À¯¼£Åª¥ì¥¤¥·¥º¥à¤Î½ôÁê¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò³µ´Ñ¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¿Í¤ÎÍÆËÆ¤òÙèÙé¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Ë¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢12·î11Æü¤Ë¤½¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤ÎµÄ°÷3¿Í¤¬½Å¤¤½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ËÏ¢ÂÓ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»Ø¤ÇÎ¾ÌÜ¤ò¤Ä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
3¿Í¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¥æ¥Û¡¦¥¨¡¼¥í¥é¤È¥«¥¤¥µ¡¦¥¬¥ì¥Ç¥¦¡¢²¤½£µÄ²ñµÄ°÷¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥Æ¥å¥ó¥¥å¥Í¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥¨¡¼¥í¥é¤Ï¡¢¹ñ²ñ¤ÎË¡À©¿³µÄ°Ñ°÷²ñÄ¹¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¡£
¼Ì¿¿Åê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ÎÅÞ¼ó¤äÍ¿ÅÞµÄ°÷¤«¤é¤âÈãÈ½¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞÅÞ¼ó¤ÇºâÌ³Âç¿Ã¤Î¥ê¡¼¥Ã¥«¡¦¥×¥Ã¥é¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞµÄ°÷ÃÄÄ¹¥ä¥Ë¡¦¥Þ¥±¥é¤Ï¡¢Åö½é¤ÏÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥Ã¥é¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÈãÈ½¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¸ì¤ê¡¢¥Þ¥±¥é¤Ï¥ì¥¤¥·¥º¥à¤Î°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¤¥·¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¤äºßÆü¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç»È´Û¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÈãÈ½¤ä¹³µÄ¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤¬Ç§¼±¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÆü¤«¤«¤Ã¤¿¡£
ÂçÅýÎÎ¤âÂç»Ê¶µ¤âÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ
¡Ö¤Ä¤êÌÜ¡×¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¥¨¡¼¥í¥é¤Ï12Æü¤Ë¼Õºá¤·¡¢15Æü¤Ë¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¼Õºá¤·¤¿¡£¥¬¥ì¥Ç¥¦¤ÏÅö½é¡¢¤Ê¤¼¼Õºá¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î2¿Í¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¼Ì¿¿¤òºï½ü¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¤È¤·¤Æ¸½ºß¤âÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦1¿Í¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¥Æ¥å¥ó¥¥å¥Í¥ó¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥·¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥æ¡¼¥â¥¢¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¼Õºá¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²¤½£µÄ²ñµÄ°÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥å¥ó¥¥å¥Í¥ó¤Ï²áµî3²ó¡¢¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉºÇ¹âºÛ¤«¤é¾¯¿ôÌ±Â²¤ËÂÐ¤¹¤ëÀðÆ°ºá¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
17Æü¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥ª¥ë¥Ý¼óÁê¤¬¼Õºá²ñ¸«¤ò³«¤¡¢SNS¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÂç»È´Û¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Õºá¡£18Æü¤Ë¤Ï¡¢³°Ì³Âç¿Ã¤Î¥¨¥ê¥Ê¡¦¥ô¥¡¥ë¥È¥Í¥ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤«¤éÂÐ±þ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¹¥È¥¥¥ÖÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼Ò²ñ¤Ï¥ì¥¤¥·¥º¥à¤òÍÆÇ§¤·¤Ê¤¤¡£À®½Ï¤·¡¢¥ì¥¤¥·¥º¥à¤ò²áµî¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿19Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥ë¥¿¡¼ÇÉ¶µ²ñ¤ÎÂç»Ê¶µ¤¬¡Ö¥ì¥¤¥·¥º¥à¤ÏÉÔ´²ÍÆ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢°°Õ¤ËËþ¤Á¤¿É½¸½ÊýË¡¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¡²»ÇÉ¤ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¤½¤Î±Æ¶Á¤¬¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢À¯¼£¤È½¡¶µ³¦¤Î¥È¥Ã¥×ÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂçÃÖ´¹ÏÀ¡×
¸½À¯¸¢¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÈ¯Â»þ¤«¤é¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¥ì¥¤¥·¥º¥à¤ÎÌäÂê¤¬±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
È¯Â´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑÂç¿Ã¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à¡¦¥æ¥ó¥Ë¥é¤¬¡¢1999Ç¯¤Î¹ñÀ¯Áªµó»þ¤Ë¥Ò¥È¥é¡¼¤òÎé»¿¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¶Ë±¦ÁÈ¿¥¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢11Æü´Ö¤Îºß¿¦¸å¤Ë¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
ºâÌ³Âç¿Ã¥×¥Ã¥é¤â¡¢2008Ç¯¤È2019Ç¯¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¥¤¥¹¥é¡¼¥à¶µÅÌ¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Ø¥¤¥È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌäÂê²½¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥Ã¥é¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ï²Ä·è¤³¤½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜ¤ÎÅý¼£Ç½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¯¤¤µ¿Ç°¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿µ¿Ç°¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤Ï2023Ç¯½©¤Ë¡Ö¸øÊ¿¤ÇÊ¿Åù¤Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¥ì¥¤¥·¥º¥à¤ò°ìÀÚÇ§¤á¤º¡¢ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬È¿¥ì¥¤¥·¥º¥à¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ï«Æ¯¤ä¶µ°é¡¢ÀÄ¾¯Ç¯³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¸øÊ¿¤ÈÊ¿Åù¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Ï¡¢Í½»»¤ò¤Ä¤±¤Æ¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¿ÃÁ´°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¿¥ì¥¤¥·¥º¥à¤Î¶µ°é¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¼Ò²ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡¢¥ì¥¤¥·¥º¥à¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¸½¤ìÊý¡¢Í½ËÉ¤ä²ðÆþ¤ÎÊýË¡¤Ê¤É¤òÆâÍÆ¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤ÎÂç¿Ã¤Ï´ÖºÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥É¥¿¥¥ã¥ó¤·¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¥Æ¡¼¥à¡¦¥±¥¹¥¥µ¥ê¥ä¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ø¤Î°ÜÌ±¤Ï¼Á¤ÎÎô¤ë¿ÍÃ£¤À¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂçÃÖ´¹ÏÀ¡ÊGreat Replacement Theory)¡×¤ò»ö¼Â¤È¤·¤Æ¸ì¤ê¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Æ±»þ´ü¤ËºâÌ³Âç¿Ã¤Î¥×¥Ã¥é¤â¡¢Ê¡»ã¹ñ²È¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂçÃÖ´¹ÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂçÃÖ´¹ÏÀ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÄó¾§¤µ¤ì¤¿ÍýÏÀ¤Ç¡¢°ÜÌ±Áý²Ã¤ä¾¯»Ò²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÇò¿Í¿Í¸ý¤¬Í¿§¤Î°ÜÌ±¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¼ç½¾´Ø·¸¤¬µÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¸ø°Â·Ù»¡¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò±¢ËÅÏÀ¤Èµ¬Äê¤·¡¢¶Ë±¦¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¤ÎÀµÅö²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤ÆÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬·«¤êÊÖ¤·¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ù»ý¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ëÌäÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯9·î¡¢¥ì¥¤¥·¥º¥à¤Ë¤Ï²ðÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤½¤ì¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢4ÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢½èÈ³¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÅÞ¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡¢½èÈ³¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤ÏÅý¼£Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡Öµ¾À·¼Ô°Õ¼±¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÀ¯¼£Åª¥ì¥¤¥·¥º¥à
¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤ò·Ð¤Æ¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¡Ö¤Ä¤êÌÜ¡×ÁûÆ°¤¬µ¯¤¤¿¡£¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤Ï¡¢¥ì¥¤¥·¥º¥à¤Î¸À¸ì¤äÉ½¸½¤òÀµ¾ï²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÍÆÇ§¤µ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÍÆÇ§¤Î¸Â³¦¤ò°ú¤±ä¤Ð¤·¤Æ»î¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÇ¿·¤Î·Á¤¬¡Ö¤Ä¤êÌÜ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞµÄ°÷¤¬¥ì¥¤¥·¥º¥à¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ö¿Í¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ë¤â³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¡£
2¿Í¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¼õ¤±¤¿¡Ö¸·½ÅÃí°Õ¡×¤Ï½èÈ³¤È¤·¤Æ¤Ï·Ú¤¤¤¬¡¢Àµ¼°¤Ê½èÈ³¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ËÅý¼£Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ë¥Ý¼óÁê¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤ÏÅý¼£Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÆâ³ÕÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æâ³Õ¤¬ÅÝ¤µ¤ì¼óÁê¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼º¤¦¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤°ìÊý¡¢È¿¥ì¥¤¥·¥º¥à¤ÎÀ¯ºö¤È¹ç°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢¶¯¤¯½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤Ï¡¢¥ì¥¤¥·¥º¥àÈ¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù»ýÎ¨¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£Á´¹ñ»æ¤Ø¥ë¥·¥ó¥®¥ó¥µ¥Î¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÀ¯¼£Åª¥ì¥¤¥·¥º¥à¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤Ï¡¢2000Ç¯º¢¤Ë»Ù»ýÎ¨1¡ó¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¼å¾®ÅÞ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2003Ç¯¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ÇÆÀ¤¿¤Î¤Ï3µÄÀÊ¤À¤¬¡¢2011Ç¯¤ÎÁªµó¤Ç¤ÏµÄÀÊ¤ò39¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£µÄ°÷¿ô200¿Í¤Î¸½ºß¤Î°ì±¡À©¹ñ²ñ¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞµÄ°÷¤Ï46¿Í¡¢19¿Í¤ÎÂç¿Ã¤ÎÆâ7¿Í¤¬¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤À¡£
2012Ç¯¤Ë¡¢¥½¥Þ¥ê¥¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÇÀðÆ°ºá¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¹ñ²ñµÄ°÷¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïµ¾À·¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤ÎÊª¸ì¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£°¤¤¤Î¤ÏÀ¯Å¨¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤Ïµ¾À·¼Ô¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Î¾ðÊóÁàºî¤ÇÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿
¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤Ï¡¢¥ì¥¤¥·¥º¥à¤ò¥ì¥¤¥·¥º¥à¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Ê¤¤ÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥ì¥¤¥·¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥æ¡¼¥â¥¢¤ä·Ú¸ý¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢¤½¤ì¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤È¥¥ã¥ó¥»¥ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢²á¾ê¤Ë½ý¤Ä¤¯Ê¸²½»º¶È¡¢¤â¤¦²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æº£²óÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞµÄ°÷ÃÄÄ¹¤Î¥Þ¥±¥é¤¬¡¢¡Ö¤Ä¤êÌÜ¡×¼Ì¿¿¤Î³È»¶¤È¤½¤ì¤ËÈ¯¤·¤¿ÁûÆ°¤òÃæ¹ñ¤Î¾ðÊóÁàºî¤È¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤À¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÁàºî¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹¶·â¤ò¾ï¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÖ¾å¤·¡¢¤½¤ÎÊó¹ð¤È¼Õºá¤Î²ñ¸«¤ò¤·¤¿»þ¡¢¤½¤³¤ËÃæ¹ñ¿Í½÷À¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¸µ¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ë¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦µá¤á¤¿¡£
¸µ¥ß¥¹¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÂ¿¸À¸ìÏÃ¼Ô¤À¡£¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ñ¸ì¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¡¢¥³¥½¥Ü½Ð¿È¤ÎÉã¤È¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¸ì¤ä¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤ÇÏÃ¤¹¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¤Î¼Õºá¤ÎÈ¯²»¤â³ê¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²èÁü¤ÏSNS¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î·ÐÎò¤Ëµ¶¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢²¿¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¸ì¤Ç¤Î¼Õºá¤òµá¤á¤¿¤Î¤«¡¢¼Õºá¤Î²èÁü¤¬¾ðÊóÁàºî¤Ë»È¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÁàºî¤È¸À¤¨¤ë¾Úµò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Þ¥±¥é¤Ï¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ËÀÕ¤òÉé¤ï¤»¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
À¯¼£Åª¥ì¥¤¥·¥º¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÌäÂê¤ÏÂç¤¤¤¡£¸½ºß¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤Ï¡¢¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¼Ò²ñÅª¼å¼Ô¤Ø¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¶Û½ÌºâÀ¯¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿Ê¤á¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«¸ÊÀÕÇ¤¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¸¢¤ÇÎÏ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢±ÑÊÆÅª¤Ê¿·¼«Í³¼çµÁ¤ÎÍÍÁê¤ò¶¯¤á¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬ËÌ²¤Ê¡»ã¹ñ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¡£
À¯¸¢È¯Â¸å¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢5¿Í¤Î¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞµÄ°÷¤¬¡¢·×6²ó¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ä·è¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¿ô¡¹¤ÎÌäÂê¤ÈÅý¼£Ç½ÎÏ¤Ø¤Îµ¿Ç°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ÎÀ¯¸¢¤Ï4Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢ºÇ¤â¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Î¼ÒÌ±ÅÞ¡Ê25.3%¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï13.1%¡¢4°Ì¤Î°ÌÃÖ¤À¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤Î¹ñÀ¯Áªµó¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÊ¿Åù¡¢¿Í¸¢¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ò¹ñ¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñ¡¢¶µ°é¡¢Ê¸²½¤ÎÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÉ¼±¤¢¤ëÉáÄÌ¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤Î¥ì¥¤¥·¥º¥à¤ä¶Û½ÌºâÀ¯¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£
ËÌ²¤·¿Ê¡»ã¹ñ²È¤Î´íµ¡
¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¿ÍÅÞ¤ÎÌäÂê¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎSNS¤Ç¡Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÏÊ¿Åù¤ä¿Í¸¢¤òëð¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆóËçÀå¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ï¥ì¥¤¥·¥¹¥È¤Î¹ñ¤À¡×¤È¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬Â¿¡¹¸«¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î´Ø·¸¤òµÕ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£Ê¿Åù¤ä¿Í¸¢¤òëð¤¦¤Î¤Ë¥ì¥¤¥·¥º¥à¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¤Ë¥ì¥¤¥·¥º¥à¤¬¤¢¤ë¤«¤éÊ¿Åù¤ä¿Í¸¢¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ì¥¤¥·¥º¥à¤Îº¬Àä¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬¸ø¶¦À¯ºö¤È¤·¤ÆÊ¿Åù¤ä¿Í¸¢¤ò¿Ê¤á¡¢¥ì¥¤¥·¥º¥à¤òµöÍÆ¤·¤Ê¤¤À¯¼£¤ä¼Ò²ñ¡¢¶µ°é¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê³èÆ°¤ÏÉý¹¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¹ÊÌ¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Ì¤¤À´°Á´¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´°Á´¤Ê¼Â¸½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
´°Á´¤Ê¼Â¸½¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢ËÌ²¤·¿Ê¡»ã¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¸³è¤Î¼Á¤È°ÂÁ´¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤¡£±¦ÇÉÀ¯¼£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¿¯¿©¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
É®¼ÔÏ¢ºÜ¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡§¡ÖËÌ²¤·¿Ê¡»ã¹ñ²È¡×¤ÏÊø²õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎÉ¼Á¤Ê°åÎÅ¡¦¶µ°é¤ò¶¼¤«¤¹¶Ã¤¤ÎÀ¯ºö
»²¹ÍÊ¸¸¥
Helsingin Sanomat. Perussuomalaisten 2000-luvulla luoma rasismipeli sai nyt kalliin välitilinpäätöksen. 2025.12.19, https://www.hs.fi/maailma/art-2000011700373.html
Helsingin Sanomat. Pääministeri pyysi anteeksi hallituskumppanin rasismia, 2025.12.17, https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000011699167.html
Helsingin Sanomat. Rasismi vahingoittaa Suomea monin tavoin, 2025.12.16,¡¡https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000011693699.html
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡ÖËÌ²¤·¿Ê¡»ã¹ñ²È¡×¤ÏÊø²õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÎÉ¼Á¤Ê°åÎÅ¡¦¶µ°é¤ò¶¼¤«¤¹¶Ã¤¤ÎÀ¯ºö