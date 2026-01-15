¡Ö·Êµ¤¡×¤Ã¤Æ²¿¡©¡¡º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡ÖÄ¶¡×ÆþÌç
Êª²Á¹â¤ä±ß°Â¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ë¡¢¤ª¶â¤Ëº¤¤é¤º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤ª¶â¤ÎËÜ¼Á¤ä¤·¤¯¤ß¡¢Î®¤ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤ª¶â¤Î´ðËÜ¤«¤é¡¢¡Ö·Êµ¤¡×¡ÖÊª²Á¡×¡Ö°ÙÂØ¡×¡Ö³ô²Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÁÃÅª¤Ê·ÐºÑÍÑ¸ì¤Î°ÕÌ£¡¢ÀÇ¶â¡¦Ç¯¶â¡¦ÊÝ¸±¤Î¥ë¡¼¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¯ÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡Ø¼Ò²ñ¿Í¤Î´ðËÜ ¤ª¶â¤Î¤·¤¯¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¤ª¤È¤Ê»öÅµ ¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡ÖÄ¶¡×ÆþÌç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¡Ö²Ô¤°¡¦»È¤¦¡×¡ÖÁý¤ä¤¹¡¦Ãù¤á¤ë¡×¡ÖÇ¼¤á¤ë¡¦È÷¤¨¤ë¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢´Æ½¤¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤Þ¤¸¤¨¤Æ¾Ò²ð¡£¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì»þÂå¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¡×¤¿¤á¤Î1ºý¤«¤é¡¢È´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
·Êµ¤¤Ï¤ª¶â¤Î½Û´Ä¤¬½çÄ´¤«¤É¤¦¤«¤ò¤¢¤é¤ï¤¹
¡Ö·Êµ¤¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¡×¤È¤¤¤¤¤«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²È·×¡¢´ë¶È¡¢À¯ÉÜ¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î·ÐºÑ¼çÂÎ¤Î´Ö¤ò¤ª¶â¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö·Êµ¤²óÉü¡×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¤¬Çä¤ì¤Æ´ë¶È¤¬¤â¤¦¤«¤ë¤È¡¢µëÎÁ¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹¥·Êµ¤¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤¬¤Æ¥â¥Î¤¬¤À¤Ö¤Ä¤¤¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¤Î¤â¤¦¤±¤¬¸º¤ë¤È¡¢µëÎÁ¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ª¶â¤Î½Û´Ä¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö·Êµ¤¸åÂà¡×¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î·Êµ¤¤Î2¤Ä¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢Êª²Á¤ä¶âÍø¡¢³ô²Á¤Ê¤É¤È±Æ¶Á¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»2¤Ä¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤¢¤ë
·Êµ¤¤Ë¤Ï¡¢¾å¸þ¤¤È²¼¸þ¤¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¸þ¤¤À¤È¡¢¡Ö·Êµ¤²óÉü¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¡»3¡Á7Ç¯¤Ç¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤¹
¾å¸þ¤¤È²¼¸þ¤¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï3¡Á7Ç¯¤Ç1¼þ´ü¤È¤µ¤ì¡¢4¤Ä¤Î¡Ö¶ÉÌÌ¡×¤Ë¤ï¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÍýÏÀ¾å¤Ï¤³¤Î¤¯¤êÊÖ¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»ØÉ¸¤«¤é·Êµ¤¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê·¹¸þ¤¬¤ï¤«¤ë
¸½ºß¤Î·Êµ¤¤Î¾õÂÖ¤äº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆü¶äÃ»´Ñ¡×¤Ê¤É¤Î¡Ö·ÐºÑ»ØÉ¸¡×¤¬ÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤Ç¤â¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤¬¹¥¶·¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¯¿ÍÁ´°÷¤ÎµëÍ¿¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁ´ÂÎÅª¤Ê·¹¸þ¤Ç¡¢·Êµ¤¤Î´¶¤¸Êý¤Ï¶È¼ï¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Á¤¬¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÎÉ¾²ÁÂÎÀ©¤ä¤½¤Î¿Í¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â´¶¤¸Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»ØÉ¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢´¶³Ð¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡»¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸
·Êµ¤°Ê³°¤Ë¤â¡¢¸ÛÍÑ¤äÊª²Á¤Ê¤É¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ÎÌÜ°õ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦·Êµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë
°ìÄê¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢¤½¤Î¹ñ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁí³Û¡£GDP¤ÎÊÑ²½Î¨¡Ê·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¡Ë¤ò¤ß¤ë¤È¡¢·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¸þ¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£Æü¶äÃ»´Ñ
Æü¶ä¤¬Á´¹ñÌó£±Ëü¼Ò¤Î´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦Åý·×Ä´ºº¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Âç´ë¶È¡¦À½Â¤¶È¤Î¡Ö¶È¶·È½ÃÇ»Ø¿ô¡ÊDI¡Ë¡×¤Ï¡¢·Êµ¤¤òÉÒ´¶¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
¢£·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô
ÆüËÜ¤Î·Êµ¤¤ÎÆ°¸þ¤ò¤·¤á¤¹»ØÉ¸¤Ç¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬Ëè·îÈ¯É½¡£Æ°¸þ¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë»Ø¿ô¤ä¸½¾õÇÄ°®¤Î»Ø¿ô¡¢·Êµ¤¤ËÃÙ¤ì¤ÆÆ°¤¯»Ø¿ô¤Ê¤É¡¢·×30¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¦¸ÛÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ÄÂ¶â»Ø¿ô
¡¦Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨
¡¦´°Á´¼º¶ÈÎ¨
¢¦Êª²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô
¡¦¹ñÆâ´ë¶ÈÊª²Á»Ø¿ô
¢¦À¸»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¹Û¹©¶È»Ø¿ô
¡¦¿·Àß½»ÂðÃå¹©¸Í¿ô
¡¦¸ø¶¦¹©»öÀÁÉé¶â³Û
¢¦¹ñºÝ¼ý»Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦·Ð¾ï¼ý»Ù
¡¦Ë¬Æü³°µÒ¿ô
¢¦¾ÃÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¾ÃÈñ»Ù½Ð
¡¦¾®Çä¶ÈÈÎÇä³Û
¡¦Á´¹ñÉ´²ßÅ¹Çä¾å¹â
¡»·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹Ä¹¤Ê¤É¡¢·Êµ¤¤ò¡ÖÈ©¡×¤Ç´¶¤¸¤ë¿Í¡¹¤Î°Õ¸«¤ò½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ç¤ËÂç´ë¶È¤Î·Êµ¤¤ò¤¢¤é¤ï¤¹Æü¶äÃ»´Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö³¹³Ñ·Êµ¤¡×¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â¤Î¤â¤ÄÌò³ä¤È¡¢¿®ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ï¥±¤È¤Ï¡©¡¡¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ª¶â¤Î´ðËÜ
