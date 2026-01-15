ÆüËÜ¿Í¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¤ÇÃíÌÜ¤Î¡ÖºÙË¦¡×¡Ä¤¬¤ó¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ð¤«¤ê¤«¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë²òÌÀ¡ª
¡ÖÉÔ»à¤ÎºÙË¦¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤¬¤¤¤¿¡½¡½¡×¡ÖºÙË¦Æâ¤ò2ËÜÂ¤ÇÊâ¤¯¤â¤Î¤¬¤¤¤ë!?¡×¡Ö¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢¤¬½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¶¡µë¸»¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ì¿¤ÎºÇ¾®Ã±°Ì¡ÖºÙË¦¡×¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤È»×¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸Ì¿²Ê³Ø¤¬º£¡ÖÌ¿¡×¤ò²òÌÀÃæ¡£2025Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¸¦µæ¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ë±þÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤â²¸·Ã¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¿ÍÂÎ·¡×¤Î½ñÀÒ²½¡ØÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡ÖºÙË¦¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ì¿¤ÎÀµÂÎ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌ¿¤ÎÈëÌ©¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤¤¤Þ¡ÖÌ¿¡×¤òÃµµá¤¹¤ë¤Î¤«?
¡ÖÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤³¤ÎÌä¤¤¤Ï¡¢¸ÅÂå¤«¤é¿ÍÎà¤¬²¿ÅÙ¤âÎ©¤ÁÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿º¬¸»Åª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£Å¯³Ø¼Ô¤Ï¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¡¢½¡¶µ¼Ô¤Ï»à¸å¤ÎÀ¤³¦¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¸ì¤ê¡¢»í¿Í¤Ï¤½¤Î¤Ï¤«¤Ê¤µ¤ò±Ó¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤¤¤Þ¡¢¡ÖÌ¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤ÇÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤¤¡×¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤¹¤Ê¤«¤Ç¡ÖÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ÏÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ì¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²Ê³Ø¸¦µæ¤ÎÏÃ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤³¤Î½Ö´Ö¤â¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸Ì¿¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´öÀé¡¦´ö²¯¤â¤Î´ñÀ×Åª¤ÊÏ¢º¿È¿±þ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâ¼Â¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸´Ñ¤¹¤éÊÑ¤ï¤ëºÇÀèÃ¼¤ÎÌ¿¤Î¸¦µæ
ËÜ½ñ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ï¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖºÙË¦Ê¬»ÒÀ¸Êª³Ø¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢ºÙË¦¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¥ß¥¯¥í¤ÎÊ¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÊ£»¨¤ÇÀºåÌ¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¤¿¤È¤¡¢100¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤è¤ê¤â¶¯Îõ¤Ë¡ÖÌ¿¤ÎÂº¤µ¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡ª¡×¡£ºÇÀèÃ¼¤Î²Ê³Ø¤¬¤Ä¤«¤ó¤ÀÌ¿¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¡ÖÀ¸¤Êý¡×¤ä¡Ö¿ÍÀ¸´Ñ¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¸¦µæ¼¼¤ò¼èºà¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¼Â´¶¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ì¤ÐÏ¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀïÁè¤Ë¤è¤ëÇú·â¤ä¡¢»¦¿Í»ö·ï¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤ÎµÔÂÔ»à¤Ê¤É¡¢Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯ÄË¤Þ¤·¤¤¾ðÊó¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¤ä¼Ò²ñ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÊ¬ÃÇ¤Î¹Â¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ÂÐÎ©¤¹¤ëÁê¼ê¤ò¿Í¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈðëîÃæ½ý¤ä¹¶·â¤¬²á·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌ¿¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¿¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤ä·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡ÖÌ¿¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤µ¤òÃÎ¤ë¡×¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¾°¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¡½¡½ÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤ä·ò¹¯¤Î¥Ò¥ó¥È¡½¡½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ì¿¤ÎÃµµá¤Ï¡Ö°å³Ø¤Î¿ÊÊâ¡×¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÃ¯¤â¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤¬¤ó¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢¹â·ì°µ¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢À¸Ì¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯¤Ëºä¸ý»ÖÊ¸¤µ¤ó¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ¸Íý³Ø¡¦°å³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏ¢Æü¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ©¸æÀTºÙË¦¡×¤ÎÈ¯¸«¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÎ¤ò¼é¤ë¤Ï¤º¤ÎÌÈ±Öµ¡Ç½¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Çµ¯¤¤ë¡Ö¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¡×¤Î²òÌÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤«¤Ç¡¢²á¾ê¤ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¤òÍÞ¤¨¤ë¡ÖÀ©¸æÀTºÙË¦¡×¤È¤¤¤¦ºÙË¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢ÌÈ±Ö¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢À©¸æÀTºÙË¦¤Î³Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤ÎºÙË¦¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÖFoxp3¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°äÅÁ»Ò¤¬³èÀ²½¤·¡¢ÌÈ±Ö¤òÍÞÀ©¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËºÙË¦¤ÎÆÃÄ§¤¬Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤ÎºÙË¦¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬°å³Ø¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À©¸æÀTºÙË¦¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤Î¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢1·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Ê¤É¤Î¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤ä¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼À¼À´µ¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤Ç¤¢¤ëÀ©¸æÀTºÙË¦¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö²á¾ê¤ÊÌÈ±ÖÈ¿±þ¡×¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢À©¸æÀTºÙË¦¤Ï¡È¼ÙËâ¼Ô¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Ø¤Î¹¶·â¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢À©¸æÀTºÙË¦¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¤¬¤óºÙË¦¤òÇÓ½ü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥Ù¥ë°Ñ°÷²ñ¤ÏÁªÄêÍýÍ³¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯¸«¤Ï¿·¤¿¤Ê¸¦µæÊ¬Ìî¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¡¢¤¬¤ó¤ä¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¼£ÎÅË¡¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿´µ¼Ô¤Ë¤â¡¢¿·¤¿¤Ê´õË¾¤Î¸÷¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÎ©°å³Ø¿Þ½ñ´Û¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¡¦°å³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÀÊ¸¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ë¡ÖPubMed¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÏÀÊ¸¤¬½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¿·µ¬ÅÐÏ¿¿ô¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê3000¤«¤é5000ËÜ¤ËµÚ¤Ö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ê³ØÏÀÊ¸¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¤²òÌÀ¤À¤Ã¤¿¿·¤·¤¤»ö¼Â¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢À¸Ì¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¼£ÎÅË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÃÎ¸«¤¬¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ËÄÂç¤Ê¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤äÉÂµ¤¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¤ÎÁ°¿Ê¤È¤È¤â¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦º¬¸»Åª¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ò´ðÁÃÃÎ¼±¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ÌÀÐº®¸ò¤Î·ò¹¯¾ðÊó¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¤ä¡¢¿·Ìô¤Ê¤É°åÎÅ·Ï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤¦¤¨¤Ç¤âÌòÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¡¢¹²¤Æ¤Æº¾µ½¤Þ¤¬¤¤¤ÎÌ±´ÖÎÅË¡¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ê³Ø¼Ô¤µ¤¨¤â¶Ã¤¯¡¢¿À¤¬¤«¤êÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß
¡Ö¿ÍÂÎ·¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢»Ê²ñ¤Î»³Ãæ¿Ìï¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊºÙË¦¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¤¤«¤ËÊ£»¨¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö²Ê³Ø¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Å¯³ØÅª¤Ê¹Í¤¨¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿À¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼Â¤Ï»³Ãæ¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¼èºàÃæ¡¢¡Ö¿À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¿¨¤ì¤ë¸¦µæ¼Ô¤Ë¤Ï²¿¿Í¤«½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸Ì¿²Ê³Ø¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¿À¤È¤¤¤¦Ä¶¼«Á³Åª¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë»ä¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Ï¿ÀÍÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦½¡¶µÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬º¬¶¯¤¯»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µìÌóÀ»½ñ¤ÎÁÏÀ¤µ¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¸Å»öµ¤äÆüËÜ½ñµª¤Ç¤â¡¢¿Í´Ö¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¿À¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¶áÂå°Ê¹ß¡¢¤½¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê½¡¶µ´Ñ¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤ÇÀ¸Ì¿¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤½¤¦¤È»î¤ß¤¿¤Î¤¬¡¢²Ê³Ø¤Ç¤·¤¿¡£19À¤µª¤Ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥À¡¼¥¦¥£¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢À¸Êª¤Ï¼«Á³ÅñÂÁ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¿Ê²½ÏÀ¡×¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¸²Èù¶À¤ÎÈ¯ÌÀ¤Ë¤è¤ëºÙË¦¤ÎÈ¯¸«¤ä¡¢DNA¤ÎÆó½Å¤é¤»¤ó¤Ê¤É¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢À¸Ì¿²Ê³Ø¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¤¬¿ÊÊâ¤·¡¢Ì¿¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡ÄÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿åÌÌ©¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤¢¤Þ¤ê¡¢1¼þ¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¿À¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÌ¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï±ü¿¼¤¤¤Î¤«¤È¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¤½¤ó¤Ê¿À¤¬¤«¤Ã¤¿¡ÖÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤òÃµµá¤¹¤ëÎ¹¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¡²ó¤Ï¡ØÉÔ»à¤ÎºÙË¦¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤ÎÀµÂÎ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡½¡½¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ä²ÈÂ²¤â¥Ò¡¼¥éºÙË¦¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
