¡Ú²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛGK¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¤Î¡ÖÈô¤Ó¹þ¤àÍ¦µ¤¡×¤Ï»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¡¡¶²ÉÝ¿´¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡©
¡ÚÏ¢ºÜ¡Û
ÆîÍºÂÀ¡Ö¸µÆüËÜÂåÉ½GK¤¬¸«¤¿°ìÎ®GK¤Î¤¹¤´¤µ¡×
Âè£¸²ó¡¿ºÇ½ª²ó¡§¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë
¡¡Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢GK¤È¤·¤ÆÍ£°ì¡¢Âç²ñºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¤¤¤ë¡£2002Ç¯¤ÎÆü´ÚÂç²ñ¤Ç¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò½àÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¤À¡£
¡¡Îàµ©¡Ê¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¡Ë¤Ê¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¥«¡¼¥ó¤Ï¡¢ÌîÀÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë°ã¤ï¤Ì¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤Ï¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëÊÌ³Ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
GK¤ÇÍ£°ì¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥«¡¼¥ó¡¡photo by Getty Images
¡¡¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤âÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¸å¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÅö»þÀ¤³¦Åª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡14¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿Ì¾Ìç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç¤â¡¢2000-01¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢8ÅÙ¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥É¥¤¥ÄÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ò2ÅÙ¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢1990Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎGK¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤òÀ¤³¦¤Ë¹ì¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥«¡¼¥ó¤ÎÁ´À¹´ü¤«¤é¤Ï»ÍÈ¾À¤µª¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î¥«¡¼¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤¹¤´¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉÔÊÑ¤ÎGK¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â´Þ¤á¡¢¸½ºß²£ÉÍFC¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤äÎ®ÄÌ·ÐºÑÂç³ØÉÕÂ°Çð¹âÅù³Ø¹»¤Ç°éÀ®Ç¯Âå¤ÎGK¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÆîÍºÂÀ»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Öº£²ó¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥«¡¼¥ó¤ÎÁ´À¹´ü¤Î±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê´ðËÜÅª¤Êµ»½Ñ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ëÆî»á¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¥«¡¼¥ó¤ÎGK¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ú¥Ñ¥ï¡¼Íê¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Û
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ê¤ÎÁªÂò¤¬¤¤¤¤Îã¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤â¡¢GK¤«¤é¸«¤Æ¼«Ê¬¤Î±¦Â¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ±¦¼ê¤ò»È¤Ã¤ÆËÉ¤°¾ì¹ç¤Ë¡Ø½ç¼ê¡Ù¡¢º¸Â¦¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò±¦¼ê¤ÇËÉ¤°¾ì¹ç¤ò¡ØµÕ¼ê¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Êº¸¼ê¤Î¡Ø½ç¼ê¡Ù¡ØµÕ¼ê¡Ù¤Ï¤½¤ÎµÕ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡Ë¡¢¥«¡¼¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼ê¤ÎÁªÂò¤¬¤¹¤´¤¯Àµ³Î¤«¤Ä¥¹¥à¡¼¥¹¤Ç¡¢º¸±¦¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¡¢GK¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍø¤¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Î¡ØµÕ¼ê¡Ù¤¬ºÇ¤âÆñ¤·¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð±¦¸ú¤¤ÎËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢º¸¼ê¤Î¡ØµÕ¼ê¡Ù¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥«¡¼¥ó¤Ï¤É¤Á¤é¤Î¼ê¤Ç¤â¡Ø½ç¼ê¡Ù¤È¡ØµÕ¼ê¡Ù¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¾ï¤ËÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£µÕ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»þ¤ÎÃÏÌÌ¤ò½³¤ë¥Ñ¥ï¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÃÆ¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ËÎÏ¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤Ê¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂÐ±þ¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»þ¤Ë¤ÏÁÇÁá¤¯¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î½¤Àµ¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾®¤Þ¤á¤Ê½¤Àµ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òËÉ¤®¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡Æî»á¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢³Î¤«¤Ë¥«¡¼¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö°Ê³°¤Ë¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó½¤Àµ¤äÀµ³Î¤ÊÈ½ÃÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤Ê¥×¥ì¡¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹188cm¨¡¨¡¡£
¡¡¶áÂå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥«¡¼¥ó¤Ï·è¤·¤ÆÄ¹¿È¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉôÊ¬¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Æî»á¤¬¥«¡¼¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÏÃ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥«¡¼¥ó¤ÎÈô¤Ó¹þ¤à¡ØÍ¦µ¤¡Ù¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£Áê¼êÁª¼ê¤¬¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ç¡¢µ¤Ç÷¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë´é¤ò¤½¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥«¡¼¥ó¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ßÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤ò¾¯¤·¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÚÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯È¿Éü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Û
¡¡GK¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖÍ¦µ¤¡×¡£µ»½Ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤Ç¡¢Æî»á¤¬¤µ¤é¤ËÏÃ¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¼Â¤ÏGK¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡ØÍ¦µ¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤¦¤¨¤Ç¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÃÃ¤¨¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢Áê¼ê¤¬¥·¥å¡¼¥È¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜÇ½¤È¤·¤Æ¤Ï´é¤òÇØ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Õ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢»×¤ï¤ºÈò¤±¤ë¤«¡¢¼ê¤äÂ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤ÆÂÎ¤ä´é¤ò¼é¤ë¤Î¤¬¡¢ÉáÄÌ¤ÎÈ¿¼ÍÅª¤ÊÆ°ºî¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Ç¤âGK¤Ï¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¡¢´é¤òÇØ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¤´¤È¥Ü¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢Èô¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤òÉÝ¤¬¤ëGK¤Ë¡ØÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¤ÇÈô¤Ó¹þ¤á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¶²ÉÝ¿´¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢GK¤ÎÈô¤Ó¹þ¤àÍ¦µ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ñ¼Á¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ËÍ¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶²ÉÝ¿´¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤Ç¤â¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤ÇÈô¤Ó¹þ¤à¾ì¹ç¤Î´é¤äÏÓ¤Î°ÌÃÖ¡¢ÂÎ¤Î¸þ¤¤Ê¤É¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢È¿¼ÍÅª¤Ë½¬ÆÀ¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÈô¤Ó¹þ¤à¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÆ°ºî¤Ë¤·¤Æ´·¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊýË¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿È¿¼ÍÅª¤ÊÆ°ºî¤ò¡¢È¿Éü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÆÀ¤·¡¢ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È»î¹ç¤Ç¤â¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Èô¤Ó¹þ¤á¤ë¡ØÍ¦µ¤¡Ù¤¬¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÍ¦µ¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤Í¦µ¤¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢GK¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ½ÎÏ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ë¼ê¤ò»È¤¨¤ëÍ£°ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦GK¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ö·Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î±ü¿¼¤GK¤ÎÀ¤³¦¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸«¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡2026Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡£¥«¡¼¥ó¤ËÂ³¤¯GK¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥é¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Úprofile¡Û
ÆîÍºÂÀ¡Ê¤ß¤Ê¤ß¡¦¤æ¤¦¤¿¡Ë
1979Ç¯9·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è½Ð¿È¡£ÀÅ²¬³Ø±à»þÂå¤Ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢1998Ç¯¤ËÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ø²ÃÆþ¡£Çð¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢2010Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¢ª²£ÉÍFC¢ªÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ2023Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£1997Ç¯¤È1999Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2001Ç¯¤Ë¤ÏAÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¡£¸½ºß¤Ï²òÀâ¶È¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢²£ÉÍFC¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤äÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â¡¢FC¥°¥é¥·¥ª¥óÅì³ë¤ÇGK¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡áGK¡£¿ÈÄ¹185cm¡£